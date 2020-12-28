20 продуктов, которые остались в далеком прошлом, но способны вернуть нас туда всего за одно мгновение

Время идет, все меняется. В том числе еда на прилавках. И вот уже шоколадки, жвачки и другие вкусности из прошлого встречаются все реже, а потом и вовсе пропадают. А потом в небольшом магазинчике не пойми где случайно натыкаешься на них — и так сразу тепло и немного тоскливо становится... Вспоминается детство, простые радости в виде конфет, бабушкиной выпечки и жвачек с вкладышами, которыми можно меняться.

Сегодня в AdMe.ru ностальгируем по тому, что так радовало в детстве, и потираем сведенные олдскулы.

«В школьной столовой коржик за 8 копеек. Самый популярный, раскупался практически мгновенно после привоза»

«Именно клубничную любил больше всех. Как вспомню этот розовый шоколад, так улыбка расплывается»

«Когда учился в институте, рядом была пекарня с булочной. Продавались там вкуснейшие рогалики. Но такого размера, что брали один и пачку сока на двоих»

Сложнее всего было дождаться, когда эта сладкая «колбаса» застынет в холодильнике

«Только недавно пришло осознание того, что шпроты можно иногда просто так есть, не ждать праздника...»

«А я себе такую ностальгию заказывала»

«Мы с мамой шли по рынку, выбирая продукты. Вот мы подошли к ларьку, и я увидел его. Все ребята во дворе знали, что покупать нужно»

Советские резинки проигрывали во вкусе и эластичности, а также не имели вкладышей, что для многих в то время было решающим моментом

«Из Германии осенью привез себе этот чай четырех вкусов в пакетиках. Жду особенного случая, чтобы насладиться ароматом»

Вам тоже до сих пор интересно, что эти цифры обозначали? За завтраком выковыривать их из куска сыра было прямо обязательным занятием

«Иногда хочется вернуться в школу только ради этого»

«Видимо, что-то вчера в атмосфере было: меня тоже торкнуло делать орешки»

Компот. Из сухофруктов, сливовый, вишневый, апельсиновый, а еще из крыжовника. И ложкой потом фрукты или ягоды есть прямо из банки

Карамелька из детства!

«Тушеная капуста пахла детским садом. А детский сад, особенно в районе кухни, пах тушеной капустой»

«Это было одним из моих любимых лакомств, практически на уровне чипсов. До сих пор мучает вопрос о конкретной печеньке. Я всегда думал, что это пришелец!»

Вареная сгущенка — это, конечно, очень вкусно. Главное, не упустить момент, а то отмывать кухню придется долго

«Я бы подумал, что автор изобрел машину времени, если бы не телевизор»

Пышные оладьи как в детсаду — любовь с самого детства

Тем, кто жил и голодал в 90-х, этот супец хорошо знаком. Когда никто еще не знал слов «доширак» и «роллтон», стакан лапши выглядел именно так