20+ человек, которые столкнулись с французской кухней лицом к лицу
У многих из нас выражение «блюда французской кухни» ассоциируется с чем-то очень вкусным, изысканным и недосягаемым. Но не для героев этой статьи, которые берутся готовить даже по самым сложным рецептам, чтобы испробовать французские традиции на вкус. И их опыт доказывает, что порадовать себя традиционными гастрономическими изысками других стран не так сложно, как кажется на первый взгляд. Хоть иногда и непросто, что покажет бонус в конце статьи.
Мы в AdMe.ru подтверждаем, что некоторые пользователи умеют так «аппетитно» описать еду и сфотографировать, что хочется сразу либо попробовать приготовить что-то самим, либо хотя бы сходить во французский ресторан.
«Жена мучилась у плиты 3 часа, чтобы сделать этот вкуснейший луковый суп»
«Разрисовала вручную эти макароны»
«Свежеприготовленные французские пончики с лимонной глазурью»
«„Запеканка“ из круассанов в стиле гренок по-французски с домашней карамелью»
«Сделал в домашних условиях французский омлет»
Изумительные французские пирожные от Пьера Эрме в Париже
Сэндвичи с луком и говядиной по-французски
«Сходил в изысканную французскую пекарню!»
«Моя девушка испекла французский торт „Опера“ на мой день рождения»
Знаменитый бутерброд крок-мадам и луковый суп
«Мой первый крокембуш — традиционный французский свадебный торт из заварных булочек с начинкой, склеенных карамелью»
«Впервые испекла канеле. Ну друзья, по крайней мере, не жаловались, ха-ха!»
«Я профессиональный французский пекарь. Вот какие багеты я сделал на прошлой неделе»
Милейшие французские миндальные пирожные макароны
«Сделала макароны в тематике „Гарри Поттера“. Это моя первая попытка»
«Мой первый французский фруктовый тарт»
«Моя первая попытка испечь что-нибудь французское. Торт „Париж — Брест“!»
«Мы с парнем устроили „французский день“ и готовили только французские блюда»
Бонус: жестокая реальность первой попытки
«Моя честная первая попытка испечь макароны. Прямо как у истинного француза».
А какие блюда вы пробовали готовить по иностранным рецептам? Покажите свои фото!