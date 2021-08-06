20+ человек, которые столкнулись с французской кухней лицом к лицу

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У многих из нас выражение «блюда французской кухни» ассоциируется с чем-то очень вкусным, изысканным и недосягаемым. Но не для героев этой статьи, которые берутся готовить даже по самым сложным рецептам, чтобы испробовать французские традиции на вкус. И их опыт доказывает, что порадовать себя традиционными гастрономическими изысками других стран не так сложно, как кажется на первый взгляд. Хоть иногда и непросто, что покажет бонус в конце статьи.

Мы в AdMe.ru подтверждаем, что некоторые пользователи умеют так «аппетитно» описать еду и сфотографировать, что хочется сразу либо попробовать приготовить что-то самим, либо хотя бы сходить во французский ресторан.

«Жена мучилась у плиты 3 часа, чтобы сделать этот вкуснейший луковый суп»

«Разрисовала вручную эти макароны»

«Свежеприготовленные французские пончики с лимонной глазурью»

«„Запеканка“ из круассанов в стиле гренок по-французски с домашней карамелью»

«Сделал в домашних условиях французский омлет»

Изумительные французские пирожные от Пьера Эрме в Париже

Сэндвичи с луком и говядиной по-французски

«Сходил в изысканную французскую пекарню!»

«Моя девушка испекла французский торт „Опера“ на мой день рождения»

Знаменитый бутерброд крок-мадам и луковый суп

«Мой первый крокембуш — традиционный французский свадебный торт из заварных булочек с начинкой, склеенных карамелью»

«Впервые испекла канеле. Ну друзья, по крайней мере, не жаловались, ха-ха!»

«Я профессиональный французский пекарь. Вот какие багеты я сделал на прошлой неделе»

Милейшие французские миндальные пирожные макароны

«Сделала макароны в тематике „Гарри Поттера“. Это моя первая попытка»

«Мой первый французский фруктовый тарт»

«Моя первая попытка испечь что-нибудь французское. Торт „Париж — Брест“!»

«Мы с парнем устроили „французский день“ и готовили только французские блюда»

Бонус: жестокая реальность первой попытки

«Моя честная первая попытка испечь макароны. Прямо как у истинного француза».