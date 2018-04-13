20 визиток, которые вы бы не рискнули выкинуть из своего кошелька

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Визитная карточка — это буквально отражение внутреннего «я», креативного, неповторимого, удивительного. И, глядя на некоторые такие мини-произведения искусства, хочется непременно познакомиться с их владельцами. Интернет-пользователи рассказали о том, какие визитки им довелось увидеть, и это настоящая фантастика.

AdMe.ru собрал для вас 20 визитных карточек, которые создавались настоящими гениями.

Когда мягко намекаешь, что и в поисковике ты первый

«Лучшие алгоритмические инструменты для маркетинга».

Прозрачная визитка компании, которая занимается стеклом

Визитка фотографа, имитирующая работу затвора камеры

Эти визитки можно посадить — и получить растение

«Маму обыскивали на границе, а затем вручили визитку собаки, которая ее обнюхивала»

«Использую собственные картины в качестве фона для моих же визиток»

В визитную карточку стоматолога встроено 11 м зубной нити

Визитка Джеффа Кларка — главного исполнительного директора фирмы Kodak

Визитка легендарного хакера с набором инструментов

«Мой друг владеет магазином ретроигр, и это его визитка, сделанная из цельного куска дерева»

«Тот самый чувак с белой бровью»: когда все запоминают твою изюминку, а не имя

«В моем отеле остановился дизайнер LEGO, и это его визитка»

«Друг показал мне свою визитку. Выглядит необычно, но довольно убедительно»

«„Он чертов профессионал“ — говорит каждый».

Красочная голографическая визитка

А этой визиткой можно и закусить при необходимости

Эти визитки сделаны из кадров 35-миллиметровой кинопленки

«В мою визитную карточку вмонтирован тетрис»

У компании по аренде и продаже различного оборудования визитка в виде мешочка с песком

А в эту визитку встроена флешка с дополнительной информацией

«У моего татуировщика шикарная визитка»

Какая визитная карточка вам понравилась больше всего? И какие необычные визитки встречали вы сами?