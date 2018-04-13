20 визиток, которые вы бы не рискнули выкинуть из своего кошелька
Визитная карточка — это буквально отражение внутреннего «я», креативного, неповторимого, удивительного. И, глядя на некоторые такие мини-произведения искусства, хочется непременно познакомиться с их владельцами. Интернет-пользователи рассказали о том, какие визитки им довелось увидеть, и это настоящая фантастика.
AdMe.ru собрал для вас 20 визитных карточек, которые создавались настоящими гениями.
Когда мягко намекаешь, что и в поисковике ты первый
«Лучшие алгоритмические инструменты для маркетинга».
Прозрачная визитка компании, которая занимается стеклом
Визитка фотографа, имитирующая работу затвора камеры
Эти визитки можно посадить — и получить растение
«Маму обыскивали на границе, а затем вручили визитку собаки, которая ее обнюхивала»
«Использую собственные картины в качестве фона для моих же визиток»
В визитную карточку стоматолога встроено 11 м зубной нити
Визитка Джеффа Кларка — главного исполнительного директора фирмы Kodak
Визитка легендарного хакера с набором инструментов
«Мой друг владеет магазином ретроигр, и это его визитка, сделанная из цельного куска дерева»
«Тот самый чувак с белой бровью»: когда все запоминают твою изюминку, а не имя
«В моем отеле остановился дизайнер LEGO, и это его визитка»
«Друг показал мне свою визитку. Выглядит необычно, но довольно убедительно»
«„Он чертов профессионал“ — говорит каждый».
Красочная голографическая визитка
А этой визиткой можно и закусить при необходимости
Эти визитки сделаны из кадров 35-миллиметровой кинопленки
«В мою визитную карточку вмонтирован тетрис»
У компании по аренде и продаже различного оборудования визитка в виде мешочка с песком
А в эту визитку встроена флешка с дополнительной информацией
«У моего татуировщика шикарная визитка»
Какая визитная карточка вам понравилась больше всего? И какие необычные визитки встречали вы сами?
Фото на превью evil__bob / reddit