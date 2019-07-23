20 виртуозов, готовых решать проблемы 24/7

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Каждый день нам приходится сталкиваться с огромным количеством проблем. Но если подходить к ним творчески, можно сделать жизнь намного веселее и проще. А некоторые решения до того круты, что их можно признать практически мастерством.

Редакция AdMe.ru восхищается креативом и выбрала несколько шедевральных решений, которые стоит взять на заметку... или хотя бы просто посмеяться над ними.

1. Когда ребенок задействует 100 % своего мозга

2. Всегда найдется выход

3. «Не люблю терять своего хамелеона»

4. Этот мастиф боялся темноты, но фонарик, прикрепленный к его голове, решил проблему

5. Как избавиться от необходимости уступать место старшим

6. «В моем городе сегодня гололед»

7. Защитный воротник для собаки стоит $ 50? Есть мысль получше

8. Если у вас был неудачный водительский опыт, вот отличное решение

9. «Я использую FaceTime, чтобы играть в PlayStation в ванной»

10. Вижу проблему, решаю проблему

11. Когда нет ни одной свободной минуты

12. Кому нужны дачи, когда есть двор?

13. Вот что строят практичные люди вместо песчаных замков

14. «Мой учитель приклеил собственное фото на дверь так, что кажется, будто он в своем кабинете»

15. Отсутствие блендера — не катастрофа, если ты был рожден, чтобы решать проблемы

16. Это стоит взять на заметку

17. У этого парня не нашлось новогодней оберточной бумаги

18. Время — деньги

19. Когда идет дождь, но тебе очень нужно высушить одежду

20. Гении среди нас

My man here on this @SouthwestAir flight is living in the year 3019 and using a plastic baggie to hold his phone so he can watch it hands free.



I want to shadow this man all day and just learn. pic.twitter.com/yTHwdqxug3 — Dennis Edwards (@s_d_edwards) May 7, 2019

«Этот мужчина живет в 3019-м и использует пластиковый пакетик, чтобы смотреть фильм на борту самолета, не задействуя рук. Хочу ходить за ним повсюду весь день и просто учиться».

Кто, на ваш взгляд, заслуживает премии «Виртуоз-2019»? Может быть, это вы? Поделитесь своей находчивостью в комментариях!