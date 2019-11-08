20+ виртуозных обманов от родителей, которые дети распознали, только когда выросли

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Родители хотят для детей только лучшего. Однако объяснить ребенку, почему стоит или не стоит делать какие-то вещи, порой бывает очень сложно. И тогда мамам и папам приходится идти на хитрости и говорить неправду. Ну как, например, убедить 5-летнего сорванца, что сладости в большом количестве вредны, а помогать в домашних делах можно и даже нужно?

Мы AdMe.ru считаем, что обманывать нехорошо, особенно детей. И хоть иногда другого выхода у взрослых просто нет, все-таки в некоторых случаях они перегибают палку, будучи при этом уверенными, что лгут во благо.

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Когда я была маленькая, мама решила купить мне белого хомячка и где-то его нашла. Так вот, один раз приводит меня мама из садика, а вместо моего белого пупсика сидит какой-то серый хомяк. Ну мама и сказала, мол, он, как зайчик, шубку поменял — я и поверила. А спустя много лет мама сказала, что на самом деле он умер, а чтобы я не расстраивалась, решила найти такого же, но не смогла. Поэтому купила хомяка другого цвета и сочинила про шубку. © jesusyoung / pikabu

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Папа, чтобы не читать мне книги, говорил мне, что не умеет читать. Верила в это лет до 9, потом спалила за чтением газеты, тогда он сказал, что умеет читать только газеты... И я опять поверила. Дошло только лет в 11–12. © hatikodesu / pikabu

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Самый ужасный обман: «Вот вырастешь, будешь работать, выйдешь замуж и будешь делать все, что захочешь». © Scoropeya / pikabu

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А мне в детстве говорили, что хоть Новый год и 1 января, но подарки Дед Мороз приносит только через 2 дня. Отгадайте, когда у меня день рождения. © Poluchko / pikabu

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Дед называл гороховый суп «музыкальным». Аж до вечера не понимал почему. © KostenWin / pikabu

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Мне бабушка говорила, что если не буду убирать в квартире и мыть посуду, то меня никто замуж не возьмет. Хотя, может, это и не враки... © Hulia_Hulia / twitter

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Мне тоже так говорили, и я не понимала, зачем вообще этот «замуж», если там приходится постоянно другим прислуживать. © InPearly / twitter

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Я не хотел есть кашу, а бабушка сказала, что если съем, то мы полетим, как птицы. Я на радостях ее съел и спросил, когда полетим. В ответ бабушка развела руки в стороны и со словами «Вжу-у-ух, полетели!» побежала по комнате. Я ревел час. © alekskakaleks / twitter

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Мне папа на каждый день рождения дарил крутые подарки: сначала магнитофон, потом видеодвойку, музыкальный центр, плеер кассетный. Так вот, дарили мне, но пользовались все, и стояло все в гостиной. Я был убежден, что это мое, просто я добрый и делюсь. © todeo69 / twitter

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В детстве у меня был попугай Кеша. Пока я была у бабушки, он заболел и умер, а родители еще полгода говорили, что Кеша в больнице, просто ему не все перья обследовали. Когда я не выдержала и спросила, сколько еще можно обследовать перья, мама сказала: «Да черт с ним, Кеша сдох!» © cerrie_br / twitter

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В детстве спросил у бабушки, откуда берутся медузы. Она сказала, что их на другом берегу турки из киселя лепят и в море выпускают. Долго верил в это. © Anthony_dp / twitter

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Я лет до 12 не ела сникерсы, чупа-чупсы и прочие вкусности, потому что у меня «аллергия на химию» © _mudzhiry_ / twitter

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Мне никогда не заводили животное: говорили, что у папы аллергия на шерсть. Когда съехала, завела себе кота. Родители приехали погостить, и папа весь день с ним возился. Я между делом спросила: «А как же твоя аллергия?» — а он: «Какая аллергия?» И тут же понял, что спалился. © TannyApril / twitter

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Верил в божью коровку, которая приносит хлеб.

Родители: «Блин, у нас хлеб закончился! Илюша, ты знаешь, что делать».

Я беру брелок с божьей коровкой, которая трясет лапками: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого».

Родители достают хлеб из шкафа. © doctorbataev / twitter

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Когда мне было 5 лет, мой папа сказал, что внутри памятников стоят люди и что это такая работа у них. А вечером они выходят из памятников и едут домой. Я свято в это верила. Занавес. © v_eblomova / twitter

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У папы был друг, у которого не было фаланги большого пальца. Однажды я, 5-летняя, спросила у мамы, почему у дяди нет пальца, а она ответила, что дядя, как и я, в детстве сосал палец. Вот тот и закончился, как «чупа-чупс». © amyfallsnomore / twitter

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