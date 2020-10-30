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20+ человек, которые разглядели настоящее сокровище там, где другие видят только хлам

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Винтажные вещи как старые книги: с историей, ароматом и чуть пожелтевшими корешками. Прикасаясь к таким предметам, будто бы ощущаешь связь с предыдущими поколениями. Ценители антиквариата ни при каких обстоятельствах не променяют их на новенький предмет из магазина.

Мы в AdMe.ru обожаем винтажную мебель и посуду, поэтому уверены, что вы тоже оцените эти великолепные находки.

«Английский чайник моей бабушки времен Второй мировой войны»

© RogueEthan / Reddit

«Мой отец купил этот набор, когда жил в Европе в 60-е годы. У меня всегда захватывало дух от него, поэтому папа взял и подарил набор просто так»

© kitchen_witch119 / Reddit

«Я нашел это транзисторное радио Realtone 50-х годов у моей прабабушки»

© That1goodfella / Reddit

«Я часто играл с ним, когда гостил у бабушки. Теперь это радио будет напоминать о ней».

«Моя мама унаследовала от своей бабушки целый обеденный сервиз из керамики Альфреда Микина»

© DrTabber / Reddit

«Ее бабушке подарил этот набор муж (мамин дедушка), который купил его в Афганистане. Мысль о том, что этот набор старше почти всей семьи и много путешествовал, поражает меня».

«Эта лошадка стоит у моего брата уже 3 года. Я понял, что она винтажная, когда просто решил перевернуть ее»

© conner_1108 / Reddit

«Антикварная шкатулка со скрытым отделением»

© BennyInThe18thArea / Reddit

«Винтажные солнцезащитные очки Ray-Ban»

© Flamingo-Dance / Reddit

«Встретила женщину, которая при ремонте своего дома нашла солнцезащитные очки. У них зеленые линзы, а это значит, что очки были сделаны после 1937 года, когда Ray-Ban изобрел зеленую линзу G-15. Изначально использовавшуюся для пилотов во время Второй мировой войны».

«Он обошелся мне очень дорого — $ 200, но это того стоит. Купил его в антикварном магазине рядом с моим домом. Каждая „книга“ — это ящик. Я влюблен»

© Lady_Ghirahim / Reddit

«Я хотел этот автомобиль с того самого дня, когда мы с мамой проехались на нем в 1997 году. Сегодня я осуществил свою давнюю мечту — наконец купил его»

© vicaphit / Reddit

«Старинный туалет из дерева и латуни у моей свекрови»

© -ThatGingerKid- / Reddit

«У меня есть чайная пара, сделанная в оккупированной Японии»

© amandak-47 / Reddit

«Я купила эту потрясающую закладку на самой известной барахолке в Париже за сущие копейки. Моей радости не было предела»

«Моя бабушка подарила мне сегодня кофейный сервиз»

© Username8265 / Reddit

«Стул слева из комплекта стульев Хичкока, которыми пользовались на протяжении многих лет в семье моего друга»

© sussquatch1 / Reddit

«А справа тот, что стоял на веранде моей съемной квартиры».

«Сумочка прабабушки 1920-х годов»

© psychrolut / Reddit

«Заполучил кувшин на аукционе много лет назад. Вживую он смотрится золотым, а не таким медным, как на фотографии»

© the_beeve / Reddit

«Кресло досталось мне абсолютно бесплатно. Еле затолкал его в машину, даже веревкой пришлось перевязать. Но оно того стоило, верно?»

© Lamesauceapplesauce / Reddit

«Настольный фотоальбом XIX века с красивой обложкой»

© dontlikemyposts / Reddit

«Мое любимое кресло-качалка. Приблизительно 1920 года. Я никогда не встречал такого же»

© the_beeve / Reddit

«У меня есть эта потрясающая закладка MoMa Frank Lloyd Wright, купленная в местном антикварном магазине»

© jxscar / Reddit

«У моего мужа глаз — алмаз. Он нашел это шикарное платье, когда мы шатались по барахолке. Всего 1 500 рублей»

© riss89 / Reddit

«Мой жених сделал мне предложение, нарисовав кольцо на моем пальце. Мы нашли кольцо, которое он нарисовал, в комиссионке 7 месяцев спустя»

© joyfulnurse79 / Reddit

«Купил этот комод за $ 60 в интернете»

© Rosebudsi/ Reddit
  • Как только я опубликовал его фото, со мной связался продавец антиквариата и сказал, что вещицу можно продать за $ 2 000, потому что это не что иное, как сундук датского джентльмена из розового дерева. © Rosebudsi / Reddit

«Стулья из моего детства»

© PASHKA086 / Pikabu
  • Спрашиваю у бабушки: «Им, наверное, лет 50?» «Больше, они еще у моей мамы стояли», — отвечает. Перевернул стул, а там даже наклейка осталась, которая гласит, что это Jacob and Josef Kohn. Так называемые венские стулья, очень прочные и надежные. © PASHKA086 / Pikabu

А у вас есть старые вещи, которые вы обожаете всем сердцем и ни на что не променяете?

Фото на превью riss89 / Reddit
9663731
21k