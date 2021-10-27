20+ везунчиков наткнулись на такие вещи, которые большинство из нас едва ли встретит в жизни

Сегодня, когда интернет доступен чуть ли не каждому, многим кажется, что они уже видели все и вся. Но, как показывает жизнь, в мире припасено еще немало вещей, при виде которых невольно рот раскрываешь от изумления. Это может быть как гигантский желтый огурец, так и блокнот из тонких листьев дерева.

Мы в AdMe.ru откопали фотографии таких вещей, которые редко кому попадаются в нашей жизни, и то если повезет.

1. «В Норвегии поймал блестящего омара. Потом отпустили его обратно в воду»

2. Это блокнот из тонких листов древесины

3. «Проверял камеру с ИК-подсветкой и обнаружил, что через нее я могу видеть свои вены»

4. Вот что стало с упаковкой чипсов после подъема с высоты 122 м на 1 340 м

5. «Это самая большая и самая маленькая банки Nutella из тех, что я вообще встречала»

В маленькой баночке содержится 25 г пасты, в большой — 5 кг. Кстати, 25 г едва хватает на один кусочек хлеба.

6. «У меня 5 зубов мудрости»

7. «Вот мои сдвоенные и строенные яблоки»

8. «Нашла гигантскую английскую булавку в папином ящике с инструментами»

9. «Рядом с моим домом есть здание, похожее на коробку»

10. «Моя мама вырастила гигантский желтый огурец»

11. Оказывается, мыло такой странной формы предназначено для гостиниц, которые стремятся сокращать количество отходов (от него не остается обмылка)

12. «В гостиничном номере, где остановился мой брат, установлен квадратный унитаз»

13. Этот огнетушитель плоский

14. Внутренняя часть гниющего хвойного дерева

15. Это непомерно длинная грелка

16. Клешни омаров могут быть просто огромными

17. «В сельской местности Уэльса я нашел бревно, буквально набитое монетами»

18. «Вот огромный подсолнух из сада моего отца»

19. «На ярмарке заметила этого длинноногого голубя»

20. «В Музее стекла в Нью-Йорке увидел эту шину из стекла»

21. «Мне показалось, что моя голубка больна. Отвезла ее к ветеринару, сделали рентген, и выяснилось, что в ней застряло яйцо»

«Кстати, после уколов гормонов она сама его отложила».