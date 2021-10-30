20 везунчиков, на которых забота свалилась откуда не ждали

Иногда мы сталкиваемся с плохим сервисом, иногда с хорошим, ну а порой с душевным. Таким, когда производители и хозяева бизнеса по-настоящему заботятся о своих клиентах и покупателях, словно о родных детях.

Мы в AdMe.ru надеемся, что в будущем станет больше примеров такой заботы, которая гораздо приятнее, чем позолоченные унитазы и дорогие трюфели.

«В арабском отеле наряду с зубной пастой кладут коробочки с „небольшими излишествами“»

Открыла сейчас. Там 2 ежедневные прокладки, пара лейкопластырей и «Алка-Зельтцер»

Лучший капучино готовят в кафе в Буэнос-Айресе

Просто находка для тех, у кого болезненные месячные. Да, это прокладки с подогревом

«Пиццу принесли слегка помятой и с опозданием, но она была вкусной. Решил оставить отзыв, и на следующий день с мной связались и предложили бесплатную пиццу»

«После ажиотажа с имбирем наши решили бесплатно раздавать его жителям города»

«Продавец с AliExpress положил мой заказ в пузырчатую пленку с сердечками»

Тампоны, дезодорант, крем для рук и индивидуальные текстильные полотенца. Иногда еще фен и утюжок для волос. И все это в туалете кафе

«У нас в ресторане официант — робот-кот»

В Токио появился сервис, который позволяет заказать кофе с помощью бота в мессенджере, а потом забрать его из ячейки в кофейне в установленное время

«Стояла выбирала себе маркеры из коробочки. Продавщица смотрела на меня минут 5 и принесла мне еще одну коробку со словами: „Ты так воодушевлена, держи еще!“»

«В конце отдыха официантка принесла мне шпаргалку с рецептом. Ребята, это очень вкусно!»

Бесплатные тампоны и прокладки в туалете

«Молодец продавец!»

«Сидел один, подошла официантка и посадила ко мне вот этого ребенка, чтобы я больше не сидел в одиночестве»

«Ночью обнаружили, что один сервис доставки еды в Токио раздает код на 2 000 йен. В жуткой спешке, пока все не закончилось, собрали заказ. Вот это вышло на 26 йен — 17 рублей»

Продавец положил подарки к заказу

«Ели в грузинском кафе и сказали официанту, что баранина немного пересолена. Он ответил, что принесет в качестве компенсации немного фруктов. Внимание: немного фруктов!»

Если вдруг у вас не хватает каких-то деталек Lego, то нужно об этой проблеме написать в Lego, и они срочно бесплатно пришлют все, чего вам не хватает

«Ресторанчик. Цены такие, будто нам вернули наш 2007-й»

«Мидии в сливочном соусе — 234 рубля. „Карбонара“ — 179 рублей. Треска в соусе — 312 рублей. Лавандовый лимонад — 43 рубля. Паштет — 97 рублей. Капучино — 46 рублей».

В этом салоне красоты будущее уже наступило

«Только не урони телефон, лучше положи его сюда».