20+ удачных совпадений, которые иначе как подарком с неба и не назовешь
Неожиданная находка или приятный сюрприз способны превратить обычный будничный день в настоящий праздник. При этом совершенно неважно, какова реальная ценность обнаруженного, главное, чтобы этот подарок судьбы был именно тем, чего конкретному человеку не хватает именно сейчас.
Мы в AdMe.ru перечитали сотни историй о том, как Вселенная подкидывает людям неожиданные презенты в том или ином виде. Нас поразило множество приятных совпадений, которым есть место в жизни практически каждого. А в конце вас ждет бонус о том, что с некоторыми находками все же стоит быть осторожнее, иначе себе дороже выйдет.
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Эта ситуация случилась со мной в моей давней юности, когда поехала с подругой в Ленинград. Был тотальный дефицит всего. Мама дала денег на джинсы. Пока ехали в метро, у меня разрезали сумку и вытащили кошелек с почти всей суммой. Когда я это обнаружила, в глазах потемнело. Что маме скажу?.. Слезы катятся, все во рту пересохло. Оглянулась, смотрю, автоматы стоят с газированной водой, пошла запить горе. Взяла стакан, отошла в сторону, пью и гляжу на лужи. Сквозь слезы то ли вижу, то ли кажется: лежит большой перстень золотой в грязи, а вокруг никого. Подняла, взяла и обомлела. Вечером позвонила маме и сказала, что истратила все, но на еще больший дефицит. Долго в себя приходила. © Елена Шмидт / Fasebook
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Было дело под Новый год. С деньгами было, мягко говоря, туго, даже голодно местами. Гуляли с собакой около дома поздно вечером и нашли несколько банок с консервами: грибы, ананасы, что-то еще. Банки помятые, видимо, у кого-то пакет порвался, и они упали на асфальт. Покружили вокруг этих банок минут 20 (вдруг хозяин вернется), но никто не пришел. Моральная сторона вопроса, конечно, сильно мешала. В итоге все-таки забрали их домой и пиццу забабахали. Помню, такая радость была, прямо как будто мешок подарков нашли! © wow kozz / AdMe
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Лет 20 назад, когда в нашем городе еще были трамваи, застряла я на остановке в незнакомом месте при пересадке на другой маршрут. Нет моего номера 2 часа, реально. Вечереет, уже и автобусов нет, и людей мало. Стою размышляю: как меня так угораздило, что же меня держит здесь? Через дорогу идет мужичок с газетным свертком в руках. Подходит и спрашивает: «Девушка, вы любите розы? А то я на работе розы оборвал, уже пора убирать все». Отдает мне сверток с цветами и уходит. И через 5 минут приходит мой трамвай! Дома сверток развернула, а там 118 обычных садовых розочек. А цветы я очень люблю! © Зульфия Усманова / Facebook
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Время от времени перебираю вещи, которые уже не ношу, собираю их и отдаю в волонтерский центр. Хорошо, что всегда проверяю карманы. В старом пальто нашла $ 500! Вспомнила, что мне вернули долг, я положила деньги в карман пальто и забыла про них. © Татьяна Каюмова / Facebook
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Однажды в сложный период иду грустная по улице, сапоги промокают, на новые денег не хватает, а навстречу цыганка: «Ай, красивая, скоро тебя нечаянная радость ждет!» Отмахнулась я от ее «развода», а через квартал гляжу — купюра под ногами в луже. Как раз столько, сколько на сапоги не хватало. © Марина Волик / Facebook
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Я умею выигрывать. Но это должна быть такая ситуация, что все: денег нет вообще, но нужны. Вытащила билетик в крутящемся колесе на 25 рублей — это был 1984 год. И еще раз воспользовалась своим везением в поездке с сыном в Финляндию-Швецию. У нас закончились деньги, так как взяли совсем чуть-чуть. Сын уговорил меня один раз поставить фишку в игровом автомате. Вывалилось столько, что хватило на 3 дня ни в чем себе не отказывать. Всегда выигрывала, когда на работе распределяли, например, одну пару сапог на 20 человек. Даже не сомневайтесь — они были мои. Но это судьба, и искушать ее нельзя. Последние лет 20 не пользуюсь — и так все хорошо. © Татьяна Шеварова / Facebook
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Однажды шла с работы до метро в дождь, шла и думала: «Был бы у меня зонтик!» Спустилась в подземку, зашла в вагон, хотела сесть, а тут зонт лежит. Спросила, чей он, — хозяина не нашлось. Вышла из метро с зонтиком и так же его оставила на сиденье в автобусе с запиской «Дежурный зонт». © Kamilla Gappoeva / Facebook
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В ноябре прошлом идем с дочкой, гуляем по парку, разговариваем. У нее день рождения через неделю (7 лет), я ей обещала кафе (для семьи) и праздник для друзей дома. А бюджета могло хватить только на одно мероприятие... Судорожно думаю, где же денег взять. И тут дочка поднимает что-то с асфальта: «Мама, а это настоящие деньги?» И показывает мне ₽ 5 000! Так кафе и оплатили — попали в какой-то счастливый час, и с этой скидкой счет на 6 человек был ₽ 4 999. Такое вот чудо. © Марина Горбачёва / Facebook
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В середине 90-х мой папа потерял работу. Так как это были тяжелые годы, а кормить надо было семью с 3 маленькими детьми, он пошел трудиться дворником. Месяц работает, второй. А однажды принес коробку с телевизором Toshiba. Мы все обалдели — откуда деньги? Мама даже испугалась, что он ввязался в какую-то аферу. Оказывается, он сжигал мусор и в старых книгах нашел $ 300 — сумма по тем временам огромная! И купил новый телевизор. © August Evening / Facebook
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Купила очки в оптике. Девочки сказали, что с какой-то суммы можно участвовать в лотерее. И в итоге путевка на двоих в Египет! Только когда сидела в отеле, поверила, что это правда. © Tanya Podkolzina / Facebook
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Приперло меня зайти в общественный туалет в центре не самого чистого городка. Обычно не хожу, но 8-й месяц беременности, сильно давило на мочевой пузырь. Сделала свое дело, кидаю бумажку в урну. Прицелилась, вижу: в урне что-то блестит. Присмотрелась: среди бумажек браслет, вроде золотой, толстый, как старухи марокканские носят. Достала, помыла, с собой забрала. Отдали семейному ювелиру на проверку. Оказалось, там около 15 граммов чистого золота. © Дарья Шагалина / Facebook
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Обустраивал я себе комнату потихоньку, купил компьютер новый, сабвуфер, стол, клавиатуру. Но пришлось уволиться с работы, и я не смог сделать завершающий штрих — приобрести нормальный стул. Сидел на старом, деревянном. В итоге выиграл в конкурсе геймерское кресло. Мать, кстати, не верила в то, что я победил, до последнего. Поверила только тогда, когда я этот стул собрал. Все думала, что это «развод». © Зенонас Барсов / AdMe
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Несколько лет назад на онлайн-аукционе я билась за статуэтку собачки, которая как две капли воды была похожа на моего недавно умершего питомца. Я проиграла, так как цены уже стали выше, чем я могла себе позволить. Статуэтку выиграла другая женщина. На следующее утро мне в дверь позвонили. На пороге стояла она и протягивала мне статуэтку со словами: «Я знаю, каково это — терять животных». Развернулась и ушла. Я кричала вслед «спасибо». © Anna Ivanova / Facebook
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В 2017-м выгнала из дома бывшего мужа и каждый день терзалась вопросом: «А не погорячилась ли я?» В очередное утро говорю: «Боже, дай мне знак, что я сделала все правильно!» И тут надеваю брюки, а в кармане что-то есть. Достаю, а там $ 300! Так я и поняла окончательно, что все правильно сделала. © EUPHORIA / AdMe
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В детстве нашла 1 рубль прямо под ногами. Пошла с девочкой в парк, она 2 раза на каруселях прокатилась, а я 3! По 20 копеек билеты были. До сих пор помню. © Неунывающая невротичка / AdMe
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Лет 15 назад обнаружили с дочкой во дворе дома кошелек, а в нем 4 000 гривен и $ 2 000. Расклеили объявления на парадных, и к вечеру отыскался хозяин — мастер по ремонтам, который потерял аванс для всей бригады. На радостях отблагодарил меня — $ 100 дал. © Алена Дунаевская / Facebook
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В начале 90-х шла от метро через рыночек, увидела на прилавке виноград. Захотелось так, что в глазах потемнело, а денег только на молоко и хлеб для семьи. Отошла от прилавка, и так грустно стало, что пошла, понурив голову. Отошла метров на 5 — и вдруг вижу под своим башмаком ₽ 100! А в голове слышу свой голос: «Это тебе на виноград!» © Irina Serebryakova / Facebook
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2002 год. Сунула последнюю бумажную десятку в карман и пошла сыну за молоком и хлебом. По дороге в магазин понимаю, что потеряла деньги. Выгребла всю мелочь — хватало как раз на пакет молока. Захожу в магазин и вижу на пороге ₽ 50. Купила несколько пакетов молока. Никому в жизни я не желала столько здоровья, счастья и удачи, как тому человеку, который потерял те ₽ 50. © Василя Бикмуллина / AdMe
Бонус: с подарками судьбы иногда нужно быть поосторожнее
Нашла как-то кошелек-портмоне женский с деньгами и документами, явно выронили. Позвонила по номеру в квитанции, приехала женщина с мужем. Отдаю ей кошелек. Она его открывает и начинает орать, что я там нехило поживилась, и требует вернуть $ 500, если не верну — в милицию заявит. Я в шоке. Вот, думаю, разводила попалась. Только собираюсь ответить достойно, ее муж говорит: «Дорогая, ты же сказала вчера, что потратила их на золотишко». Мадам так на него посмотрела! Она умчалась, даже не извинившись, а муж извинялся за нее. Кое-чему это меня научило. © Хищный ЗаИц / AdMe
А какие подарки судьбы были в вашей жизни? Или вы относитесь к числу тех, кто не верит в подобные совпадения и никогда ничего не получал просто так?