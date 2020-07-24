20+ удачных совпадений, которые иначе как подарком с неба и не назовешь

Я умею выигрывать. Но это должна быть такая ситуация, что все: денег нет вообще, но нужны. Вытащила билетик в крутящемся колесе на 25 рублей — это был 1984 год. И еще раз воспользовалась своим везением в поездке с сыном в Финляндию-Швецию. У нас закончились деньги, так как взяли совсем чуть-чуть. Сын уговорил меня один раз поставить фишку в игровом автомате. Вывалилось столько, что хватило на 3 дня ни в чем себе не отказывать. Всегда выигрывала, когда на работе распределяли, например, одну пару сапог на 20 человек. Даже не сомневайтесь — они были мои. Но это судьба, и искушать ее нельзя. Последние лет 20 не пользуюсь — и так все хорошо. © Татьяна Шеварова / Facebook