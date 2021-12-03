20+ случаев, когда опасность дышала людям в спину, но внутренний голос их не подвел
Наверняка хоть раз в жизни каждый из нас испытывал непонятное «шестое чувство», которое помогло избежать негативных последствий. Некоторые ученые утверждают, что просто еще не все люди научились им пользоваться. Однако уже сейчас в сети можно найти много историй, в которые просто невозможно поверить.
Мы в AdMe.ru покажем на примере некоторых пользователей сети, что в мире существует что-то необъяснимое, сохраняющее нам жизнь.
- В конце прошлого года со мной случилось кое-что странное. Я был на стоянке в машине с одной из моих дочерей. Как только собрался отъезжать, услышал словно голос в моей голове: «Пока не уезжай». Это было похоже на команду. Примерно 5 секунд я просто сидел, думая о том, как это было странно. Затем я тронулся и свернул на шоссе. Для меня горел зеленый сигнал светофора, а я уже приближался к перекрестку. Внезапно кто-то выехал из переулка на большой скорости и промчался мимо. Если бы я не остановился на эти несколько секунд на стоянке, то мы с дочерью уже выехали бы на этот перекресток и, скорее всего, попали бы в аварию. © Cari Carr / Quora
- Наконец-то! Всю жизнь я готовился к этому дню, и вот свершилось. Вернулся домой, чтобы проверить, выключил ли я утюг, а я не выключил. © temmuk / Twitter
- Около 17 лет назад, будучи студентом, вернулся из универа домой. Середина дня, солнечно, прохожих почти нет. Я обошел авто и начал неспешно собирать свои пожитки с пассажирского сиденья: пиджак, папка с конспектами, бумажник, телефон кнопочный, плеер с наушниками, ключи от дома и от машины. Но что-то меня вдруг насторожило. Словно в затылок кольнуло. Позже я много раз проигрывал в памяти эту ситуацию, но так и не смог понять, что именно меня встревожило. То ли и вправду почувствовал направленный взгляд, то ли меня каким-то образом насторожили двое проходящих мимо парней, а мозг самостоятельно проанализировал ситуацию и подал тревожный звоночек. Не знаю. Но я замер с кучей барахла в руках и медленно обернулся. Те двое шли примерно в моем направлении. Шли молча и почему-то оба смотрели на меня. Я замер, стою, смотрю на них, а они на меня, но курс их слегка скорректировался. Так и провожал их взглядом, пока оба проходили мимо метрах в трех от меня. Уже глядя им в спины, заметил в руке одного здоровый камень, размером чуть больше мяча для большого тенниса. Рука разжалась и булыжник со смачным шлепком упал на газон, а эти двое шли дальше, так ни разу и не обернувшись. Меня пробил холодный пот, едва я представил этот камень, прилетающий мне в голову. Я твердо верю, что то непонятное чувство, заставившее меня обернуться, спасло мне тогда здоровье или даже жизнь. Не зря говорят, что предчувствиям надо доверять. © Serheo2000 / Pikabu
- Работаю врачом-терапевтом чуть больше полутора месяцев, опыта совсем нет. Вчера на приеме мое предчувствие позволило выявить у молодого парня острое, угрожающее жизни состояние, а ведь клиника была совсем другая. Это просто нереальное чувство, ребята! Все 7 лет учебы стоили только одного этого момента, а их еще огромная куча ждет впереди! Вчера я зауважала свой выбор и поняла, что я на своем месте, это прекрасно. © Подслушано / Ideer
- Я занимался продажей товаров и ходил «от двери до двери». Когда зашел на очередную улицу, то сразу почувствовал себя очень неуютно. Появилось такое ощущение, что я просто обязан пропустить несколько домов и сразу перейти к конкретному дому на улице. Когда я подошел к двери, мое сердце колотилось. Я позвонил, и ко мне вышел очень хорошо одетый мужчина в костюме, но я не мог сказать ни слова. В конце концов я сообщил ему всю правду, почему пришел именно к нему. Я бы понял, если бы он хлопнул дверью перед моим лицом. Но вместо этого он заплакал и пригласил меня зайти. Его история заключалась в том, что жена ушла от него с детьми. Он был в эмоциональной яме, в глубокой депрессии. Он потерял все, что было для него ценным. Мужчина сказал, что мой приход спас его от необдуманных поступков. © Mike Laughlin / Quora
- Однажды мы сбежали с урока и пошли в бильярдную недалеко от школы. Некоторые ребята играли, а некоторые просто сидели и общались. Одна из девочек стала рассказывать, что поздно легла спать, потому что смотрела какой-то фильм, ее очень заинтересовал сюжет. Начала описывать события в фильме и действия главного героя. Сказав: «И он сделал вот так», — сидя на стуле, она резко нагнулась и коснулась лбом колена. И в этот момент бильярдный шар вылетел со стола и со свистом влетел в стену аккурат в том месте, где секунду назад был ее лоб! Оправившись от шока, все сошлись во мнении, что не зря она смотрела этот фильм до полуночи. © Anastasia Karimova / Facebook
- Мне было 13 лет, я ехал на велосипеде по городским улочкам и уже приближался к очередному перекрестку. Как только я подъехал к нему, то словно что-то почувствовал и резко нажал на тормоза. В тот же момент большая машина проехала мимо, слегка задев переднюю часть моего велосипеда. Я упал, но отделался небольшими царапинами. Если бы я не затормозил в тот момент, меня, скорее всего, уже бы не было. © Shannon King / Quora
- «Я должен сбавить скорость», — подумал я. Поэтому убрал ногу с педали газа и из любопытства включил дальний свет. И передо мной показались 4 или 5 оленей, переходивших дорогу. Я бы просто не успел среагировать, если бы не сбавил скорость. © Lurking-Fever / Reddit
- Одно время подрабатывала менеджером по продаже лакокрасочных и отделочных материалов. Поступил большой заказ от одной фирмы, не все было в наличии на складе, но мне сказали не торопиться, им не срочно. И вот практически все собрано, осталось только забрать партию краски у одного из поставщиков. А дело было накануне 8 Марта — пробки, спешка, суматоха. Наш водитель заехал на склад поставщика, а уже конец рабочего дня. Звонит он мне, говорит, что не успевает, и предлагает оставить пока весь заказ на складе у этого поставщика, а после праздников забрать. Мы так уже не раз делали, поставщики всегда нам разрешали пользоваться их складом, так что проблем особых быть не должно. Тем более заказчику не к спеху. Но вот кто-то меня как будто подталкивает, что надо именно этот заказ и именно сейчас доделать. Звоню водителю, говорю: «Загружайся и поезжай». Сколько от него непечатных выражений выслушала: ему столько ехать, да по пробкам, да рабочий день уже заканчивается, намного проще все перенести на следующую неделю. Выслушиваю, какая я нехорошая, обещаю ему доплату за сверхурочную работу. Груз доставлен, все нормально. Четыре выходных. В первый же рабочий день с утра в офис заходит водитель с круглыми глазами: в выходные у поставщика сгорел склад. А мог бы выгореть и вместе с нашим товаром. © val2590my / Pikabu
- Когда я учился в старшей школе, мы с друзьями сидели в пиццерии через улицу от моей квартиры. Мы отмечали начало летних каникул. Вдруг я почувствовал, что просто обязан срочно идти домой. Не раздумывая я встал и побежал. Зашел в квартиру и обнаружил, что моя мама лежит на полу. Вызвал скорую, которая отвезла ее в больницу. Мне сказали, что ее бы не стало, если бы я ее не нашел. Я твердый скептик, склонный к науке, но до сих пор помню эти мысли: «Скорее иди домой». Прошло уже больше 13 лет. © slinkslowdown / Reddit
- Я на 6 лет старше брата. Когда мне было 16, я проснулся посреди ночи обезумевший. Мне приснился сон, в котором брат попал под машину. Сон был настолько ярким, что маме пришлось отвести меня к брату в комнату, чтобы я убедился, что с ним все в порядке. На следующее утро мама села в машину и начала задним ходом отъезжать от дома к дороге. Вдруг она вспомнила о моем сне и решила остановиться. Когда она вышла из машины, то в ужасе обнаружила, что мой брат выскочил на дорогу на велосипеде и оказался за машиной всего в нескольких сантиметрах от нее. Он находился там, где она не могла даже увидеть его в зеркала. © MindlessRooster / Reddit
- Пару лет назад ехали мы в сторону уральских гор, чтобы совершить короткое дневное восхождение. Как только мы свернули с трассы и проехали городок, дорога стала петлять, ведя нас к заветной цели. Внезапно жена сказала, что у нее очень плохое предчувствие, и попросила ехать медленно. Самое странное здесь то, что таких просьб за 5 лет совместной жизни я от нее ни разу не слышал, именно поэтому невольно прислушался. Через минут 5, подъехав к Т-образному перекрестку — единственному месту, где мы практически остановились за долгий путь, и убедившись в отсутствии машин, мы начали поворачивать налево, как вдруг из-под панели повалил едкий дым. Благодаря маленькой скорости движения действия были молниеносными — выдернул ключ из замка зажигания и побежал выбрасывать вещи из багажника, чтобы добраться до огнетушителя. К счастью, пожар начаться не успел и огнетушитель не понадобился. Кто его знает, как бы сложилось, если бы мы ехали быстрее и оказались в этот момент не на перекрестке. Планов по восхождению на гору мы не оставили и, дождавшись друзей, доехали оставшиеся километры на тросе, а обратно домой уже на эвакуаторе. © OranG3 / Pikabu
- Это произошло около 25 лет назад, но я до сих пор думаю об этом. В субботу утром я обычно покупала продукты и ездила в химчистку. В дороге остановилась на светофоре. А когда загорелся зеленый свет, я не сдвинулась с места. Я понимала, что горит зеленый, но по какой-то причине не ехала. Не понимаю, почему так произошло. И тут по перекрестку промчался грузовик. Он пролетел на красный. Если бы я двинулась, когда для меня загорелся зеленый свет, меня бы сбили. © Julie Crowl / Quora
- Несколько лет назад я возвращался домой с работы ночью. Доехал до большого перекрестка на улице, на которой в это время обычно никого. Когда загорелся зеленый свет, то почему-то не сразу поехал, а подождал добрых 5 секунд. И когда начал трогаться, передо мной через перекресток на огромной скорости пролетела машина. © Fair_Bus_7130 / Reddit
- Мне было около 7 лет, когда это случилось. Я шел по улице, а мама шла на несколько шагов впереди меня. Погода была дождливая, дорога — мокрая и скользкая. Я подошел к неглубокой яме на дороге, вероятно, для каких-то ремонтных работ. Как только я собрался обойти ее, что-то подсознательно меня остановило. Все произошло за доли секунды. Я остановился, и змея молниеносно проползла всего в паре сантиметров от моих ног. Если бы я сделал шаг, не остановившись, то наверняка бы наступил на нее и она укусила бы меня. © Neha Singh / Quora
- Два раза возникало беспокойство и щемящее чувство тоски на ровном месте. Оба раза через пару дней отец попадал в аварии не по своей вине. Одна неприятная, но все обошлось. Вторая — машина под списание, у него ни царапины. Потом он сказал, чтобы я предупреждала о таком, — будет дома сидеть. © Мама Говарда / AdMe
- В подростковом возрасте я спала на нижнем ярусе кровати. Проснулась посреди ночи и обнаружила, что вплотную прижата к стене, хотя обычно никогда так не спала. Подумала: «Чего это я в таком неудобном положении? Надо перевернуться». Но не сделала этого по какой-то причине. Спустя несколько секунд внешние стойки двухъярусной кровати обломились и верхний ярус упал на бок. Если бы я все-таки отодвинулась от стены хотя бы на несколько сантиметров, то кровать зацепила бы меня. Но у меня не было ни царапины. С тех пор я ни разу не просыпалась около стены. © Eloise Hellyer / Quora
- Во время работы я увидел несколько трещин на потолке и сразу отправил арендодателю фотографии. Она отнеслась к этому легкомысленно и сказала, что не может сейчас заниматься ремонтом. Затем я несколько часов делал свои дела по работе. Вдруг почувствовал какую-то тревогу в сердце. Мне показалось, что лучше сообщить охраннику. Как только я встал и дошел до двери, часть потолка обрушилась туда, где я до этого находился. Я не мог поверить своим глазам. Стоя у двери, я был в полной безопасности. © Anushree Majumdar / Quora
- Подруга поведала, как однажды легли они с мужем спать, но вдруг он неожиданно вскакивает, одевается и выбегает на улицу. Возвращается и говорит, что переставил машину в другое место. Подруга удивилась, но особо значения не придала. Снова легли спать, а наутро увидели, что на том месте, где машина изначально стояла, лежит упавшее дерево. Как после такого не верить в шестое чувство? © Подслушано / Ideer
- У сокурсника бабушка часто ездила на троллейбусе к подруге в гости. Как-то она снова собралась, но троллейбус проехал чуть дальше остановки, и она решила не бежать, а подождать следующий. Подошел автобус, она села в него и по пути увидела тот самый троллейбус горящим. Это была авария — в троллейбус врезался бензовоз. Бабушка потом два месяца пешком ходила к подруге, никакого транспорта. © Евгений Котофейский / Facebook
- Мы ехали на дачу, я за рулем, сзади в детском кресле годовалая дочка, а рядом со мной муж. И вдруг он говорит: «Останови у этого киоска, я воды куплю». Не доезжая до маленького перекрестка метров 5, я остановилась и включила аварийку. Муж вышел. Дочь спит. И тут я думаю: «Нарушаю правила, очень близко к перекрестку стою, надо чуть назад сдать». Сдала еще на 10 метров назад, и через секунду — визг тормозов. Машина поперек перекрестка летит, врезается в светофор, у которого я только что стояла, и он падает прямо туда, откуда я отъехала. © Тамара Мучинская / Facebook
Бывали в вашей жизни случаи, когда интуиция или что-то еще помогло избежать нехорошей ситуации? Возможно, родственники или знакомые рассказывали подобные истории?
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