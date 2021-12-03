20+ случаев, когда опасность дышала людям в спину, но внутренний голос их не подвел

Наверняка хоть раз в жизни каждый из нас испытывал непонятное «шестое чувство», которое помогло избежать негативных последствий. Некоторые ученые утверждают, что просто еще не все люди научились им пользоваться. Однако уже сейчас в сети можно найти много историй, в которые просто невозможно поверить.