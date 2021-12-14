20 везунчиков, которые не протирают штаны на унылой работе, а трудятся в нереально крутом месте
Многие из нас с трудом просыпаются по утрам, осознавая, что нужно снова идти в офис. Однако есть счастливчики, которые души не чают в своем деле и спешат на работу как на праздник. Если заглянуть к ним за кулисы трудовых будней, то остается лишь по-доброму позавидовать.
У нас в AdMe.ru глаза стали чуть ли не по 5 копеек, когда мы увидели, где трудятся пользователи сети.
«Работаю на корабле. Сегодня утром увидел такую картину из окна моей каюты. Это Тромсё в Норвегии»
«Мой домашний офис — 2021»
«Вид с моего рабочего места. Антверпен, Бельгия»
«Я люблю свою работу»
Работать на вышках опасно, но красиво
«Каждый ряд имеет высоту 3,5 этажа и длину как у 17-этажного дома. Здесь хранятся более 2 млн книг, некоторые из которых датируются 1600 годом»
«Подумываю сменить свою должность на создателя радуги вместо пожарного в аэропорту»
«Вид с моего домашнего рабочего места. Чакрата, Индия»
«Сделал фото сегодня на работе. У нас тут круто»
«Недавно начал работать судомехаником»
«Вид с рабочего места. „Роза Хутор“. Высота 1 170 м»
«Часть моей работы связана с фотографированием танкеров с вертолета»
«Эх... Люблю свою работу»
«Большинство людей, живущих в городе и работающих в офисах, лишены возможности увидеть все это собственными глазами»
«Еще один день на работе моего отца. Он журналист. Поездка в Ботсвану»
«Прошу прощения за качество фото, но иногда моя работа просто великолепна. Я техник по ветряным турбинам. Моя задача — заставить их крутиться!»
«Вид из моего „офиса“. Работаю гидом в музее викингов в Норвегии»
«Я работаю на корабле и могу наблюдать заход солнца дважды. Сначала с мачты, а через 2 минуты еще раз с палубы»
«Устроился на новую работу»
«Я уверен, что у меня лучший вид в Галактике! Из всех планет во Вселенной Земля — моя любимая»
А где вы работаете на данный момент? Если захотите показать нам фото со своего рабочего места, будет здорово.
Фото на превью ellicott / Imgur
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