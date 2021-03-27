20+ ветеринаров рассказали об ошибках, которые совершают даже те, кто очень любит своих питомцев

Что уж говорить, держатели домашних зверьков обычно души в них не чают и хотят всего самого лучшего для своих подопечных. Но как быть, если, даже придя в магазин и купив все специально предназначенное для животного, можно попасть впросак? Как понять, счастлива ли черепашка? А хомячок? И почему кошка решила испортить любимые туфли гостей, зашедших на огонек?

AdMe.ru отыскал советы опытных ветеринаров — они рассказали о частых ошибках тех, кто решился обзавестись пушистым другом или уже давно завел. А в бонусе мы припрятали истории из частной практики врачей.

Правда в том, что даже «идеальные» собаки допускают промахи, системные или разовые. И чтобы не портить отношения, надо им эти промахи позволить. Не в смысле «гуляй, рванина, жри помоечных голубей», а в смысле «ну с кем не бывает, выплюнь голубя и пойдем помоем рот». © veterinastya / Twitter

У животных нет абстрактного мышления, и, если тыкнуть носом в туалет даже через минуту после мочеиспускания, малыш не выстроит причинно-следственной связи. Тыкая котенка или щенка мордой, вы лишь показываете животному, что вам не стоит доверять, потому что вы проявляете агрессию без повода. © veterinastya / Twitter

Лазерная указка — плохая игрушка. Игра с лазером — это охота на красную точку. Cобака бесконечно охотится, но никогда не догоняет жертву. Вам бы такое понравилось? Это как месяц делать сложный проект, а в результате не получить даже «спасибо». Заказчик просто исчезает. В никуда. Внезапно. Некоторые собаки настолько яростно хотят поймать точку, что начинают искать ее повсюду самостоятельно. И самое безобидное, на что они начинают охотиться, — солнечные зайчики. Но на красную точку гораздо больше похожи задние фонари автомобилей, например. Особенно вечером. Особенно в дождливую погоду. © Nedostatek / Twitter

Удаление когтей у кошек — это жестоко, если на это нет медицинских показаний. Переживаете за мебель — не заводите кошку. Не делайте с кошкой совершенно ненужных медицинских процедур просто потому, что вы не хотите неудобств. © YukiXain / Reddit

Существует много вещей, которые люди делают неправильно. Они часто предполагают, что болезни домашних животных подобны человеческим и можно подождать день или два, если у питомца рвота или диарея. А в итоге приносят животное, которое обезвожено. Кроме того, хозяева иногда дают питомцам безрецептурные лекарства или гомеопатию. Собаки и кошки — это не люди, поэтому «человеческие» лекарства для них — это очень плохая идея. Еще один момент, с которым приходится сталкиваться, — это когда люди пытаются самостоятельно заниматься диагностикой, используя Google. Хотя очевидно, если у вас нет медицинской степени, вы не можете правильно интерпретировать материалы из интернета и поставить адекватный диагноз. © Andie Lenhard / Quora

Не бывает легких в уходе питомцев. Многие так думают про хомяков, но это не так. Даже если вы пойдете в зоомагазин и купите там все необходимые атрибуты, то вряд ли попадете в цель. Например, клетки для хомяков ужасны. Лучше покупать те, которые сделаны для песчанок. Наполнитель для клеток часто делают из сосны — она ядовита для хомячков. Большим животным нужны люди с подходящим образом жизни, а маленьким — хорошо продуманные условия. © BluelunarStar / Reddit

Прошу всех запомнить: зубной камень у животных — это не «фигня, только воняет и все, нам на выставки не ездить». Это риск очень неприятных вещей вплоть до перелома челюсти. «Навеяно» йорком с пародонтитом, над которым мы сегодня очень долго трудились. © morphine_hero / Twitter

Некоторые владельцы предпочитают довериться советам заводчика или других хозяев собак, вместо того чтобы прислушаться к мнению ветеринара. Очень часто ко мне приносят щенков с гастроэнтеритом, вызванным «проверенной» диетой, нахваливаемой заводчиком. © Annie Mules / Quora

Вот это всего лишь обратное чихание, хоть и выглядит пугающе. Это не стресс, не судороги, не инсульт, а просто результат раздражения слизистой носа. Да, собаки чихают еще и так

Пожалуйста, узнайте, какую пищу ест ваше животное, прежде чем приносить его домой. Вы не можете кормить кошку собачьей едой, вы не можете кормить кролика едой для хомяка, и вы не должны кормить рептилию или земноводных расфасованной гадостью из магазина. Чем экзотичнее животное, тем больше вероятность, что вам придется кормить его свежим, замороженным или живым кормом. Если вы не хотите трогать червей, сверчков или мертвых мышей, не заводите животное, которое их ест. © chibimonkey / Reddit

Рыбки не вырастают «до размеров аквариума». Рыбки вырастают до размеров своего вида. Представьте, что в детстве ваши родители никогда не покупали вам новую обувь, а в 5 лет вам приходилось донашивать крошечные кроссовки, которые вам купили в 12 месяцев. Перестанут от этого ноги расти? Нет! Втиснувшись в эту обувь, ваши ноги сильно деформируются, что очень, очень болезненно. То же самое происходит с рыбами — это называется задержкой роста. © chibimonkey / Reddit

Кролики — невероятно социальные животные. Они нуждаются в компаньоне. Если его нет, будьте готовы проводить с кроликом 6+ часов в день, ведь им нужно общение. 80–90 % их рациона должно составлять сено. Я устал от людей, приходящих с кроликами с ожирением, потому что им давали только калорийный корм и морковь. © Momordicas / Reddit

Во имя всего хорошего, не кормите собаку едой со стола. Один прием неправильной пищи потенциально может вызвать панкреатит. Большинство людей думают: «Мы редко это делаем» — и дают своей собаке колбасу во время ужина. Нет, нет и еще раз нет. Даже один раз может привести к печальным последствиям. © Skagem / Reddit

В переходе вам будут говорить, что они не растут и можно держать в банке

Кошки не мстят, когда злятся на вас. Кошка не станет справлять нужду на подушку или на одежду из-за того, что на нее накричали или не покормили. Кошки — существа привычки и предпочитают рутину, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому, если кошка резко поменяла свое поведение, это обычно происходит по одной из 2 причин: изменения окружающей среды или медицинские проблемы. Если дома ничего не менялось в последние дни перед происшествием, лучше обратиться к врачу. © YukiXain / Reddit

Классическое содержание черепах — «под шкафом». Когда черепашка живет «где-то» в квартире. Ест хлеб, молочко и морковь. Раз в неделю плавает в тазике. А панцирь регулярно натирают маслом — «чтоб блестел». Хлеб и молоко крайне вредны черепахам. Плохо усваиваются, что бьет по желудку и почкам. Масло забивает поры панциря, нарушая дыхание и синтез витаминов. А лишение водных черепах постоянного доступа к воде — заведомая жестокость. Черепаха всегда должна жить в большом террариуме. Свободное содержание в доме противопоказано! © ksenobianinSanta / Pikabu

Единственная серьезная ошибка, которую я наблюдаю чаще всего у владельцев домашних животных, — это чрезмерная любовь. Она заставляет перекармливать. Чрезмерная любовь говорит не «подвергать риску» анестезией во время стерилизации, когда животное молодое и здоровое, что часто приводит к необходимости оперировать пожилое животное. Чрезмерная любовь заставляет избегать анестезии при рутинной стоматологической процедуре, что приводит к заболеваниям зубов. Чрезмерная любовь заставляет отказываться от других основных диагностических тестов, таких как рентген или анализы крови, потому что хозяева не хотят видеть, как их домашние животные «страдают». Чрезмерная любовь говорит не приносить питомца к врачу для ежегодного осмотра, потому что оно испытывает стресс в машине. © Rai Khalsa / Quora

Вы знали, что говорящий попугай — это попугай с поехавшей от одиночества крышей? Этим птицам общение с сородичами жизненно необходимо. Если эта потребность не реализована, они пытаются говорить хоть как-то, хоть с кем-то. Все еще хотите себе попугая? © Nedostatek / Twitter

У вас есть работа, семья, друзья — все это помогает общаться и социализироваться. У вашей собаки есть только ВЫ. Возможно, стоит проводить с ней больше 5 минут в день, чтобы она не лаяла и не надоедала. © schrodingerscatty / Reddit

Домашние животные стареют в ускоренном темпе — сегодня им нужен один уход, а завтра уже другой. До 6 лет требуется осмотр раз в год, а после — уже 2 раза. Лучше выявлять проблемы на ранней стадии, чтобы потом не платить огромные деньги, если питомец заболеет. © Dixierain / Reddit

Владельцам бывает сложно понять, что животному больно, ведь оно иначе реагирует на боль. Вой, скуление, возбуждение, зализывание больного места — вот типичное поведение даже при острой боли. Мы приравниваем стоицизм, свойственным животным, к отсутствию проблем, потому что сами ведем себя как слабаки. Особенно это вызывает проблемы с хронической болью у животных, например при артрите. Одна хозяйка с трудом поверила мне, что ее лабрадору нужны лекарства, ей казалось, что он ведет себя нормально. Тогда я выдал ей бесплатные лекарства и попросил проследить за результатом. «Пес снова начал запрыгивать в машину сам, я его не узнаю», — призналась она в телефонном звонке через неделю. © Michael D Lacopo / Quora

Кошки на самом деле одомашнены не до конца. Они ближе к своим инстинктам, чем большинство собак, поэтому им нужно давать волю. Сиденье у окна, кошачьи деревья, игрушки — все это помогает выпускать кошачьим пар. Это положительно сказывается на психическом здоровье котиков и делает их счастливыми и уравновешенными. © Rochelle Pritchett / Reddit

Бонус: случаи из практики

В 3 ночи пришла девушка с коробкой, из которой доносился истошный крик. Просила помочь коту. Взглянув на «мученика», я проводила ее из кабинета. Через 20 минут у «кота» появились 2 замечательных котенка. © Подслушано / Ideer

Я ветеринар, привезли мне собаку с ожирением и пищевым отравлением. Дама лет 40, видимо, детей нет, готовит псу отбивные в соусе, сырный крем-суп и вообще как только не изощряется. В ответ на мой совет посадить собаку на диету и давать только спецкорм она мне заявила, что каши и овощи он не очень любит, поэтому не получается диета, а корм ей кажется невкусным. Невкусным ей кажется корм для собак. © Подслушано / Ideer

Сидим вчера на работе, скучаем. Вдруг залетают девушка и парень с воплем: «У нас собака в аварию попала, помогите». За ними, прихрамывая на левую переднюю лапу, входит метис лабрадора. Пока мы с девушкой осматривали собаку, парень пошел выбирать ей ошейник, параллельно разговаривая по телефону. Услышала обрывок разговора: «Чуть позже приеду. Да. Ну не могу же я человека вот так бросить». Врач тоже это услышала, тихонечко спросила у хозяйки собаки: «Это он вас сбил, что ли?» Девушка отрицательно помотала головой. Рассказала нам, что он был рядом, когда ее собаку сбили, на своей машине довез их до клиники, нарушив свои планы. Пока мы разговаривали и возились с собакой, парень купил ошейник, новый поводок, несколько раз зашел к нам спросить, точно ли все хорошо, оплатил уколы и, не слушая возражений девушки, унес собаку обратно к себе в машину. © missblackrat / Pikabu

На прием обратился мужчина с лабрадором с жалобами, что его пес стал прихрамывать на задние конечности. После ряда обследований собаке назначено лечение и среди прочего снижение веса (лабрадор был ну очень круглым). Хозяин очень удивился:

— Да он у меня совсем немного ест! Мы его кормим правильно — дорогим кормом!

— А сколько вы корма ему даете?

— Как указано в таблице.

— Возможно, вам стоит увеличить время прогулок?

— Мы гуляем по 2 часа в день.

— Может, у вас в семье кто-то подкармливает собаку? Продукты со стола ему не дают?

— Исключено.

— А как вы ему даете еду?

— Ну как? Как обычно! Растапливаю в микроволновке сливочное масло, заливаю им сухой корм, а сверху тру сыр.

— ...

— А он по-другому эти ваши дорогие корма не ест! © mistyuchkovost / Pikabu