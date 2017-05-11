20 веских причин полюбить поездки в общественном транспорте

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Метро или автобус — это не только бюджетный способ передвижения по городу, но и прекрасное место для самовыражения. Например, здесь можно с легкостью почерпнуть вдохновение для костюмированной вечеринки, да и просто зарядиться хорошим настроением.

Мы в AdMe.ru убедились: самые креативные люди давным-давно ездят только на общественном транспорте. Взгляните сами!