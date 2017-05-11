20 веских причин полюбить поездки в общественном транспорте

Метро или автобус — это не только бюджетный способ передвижения по городу, но и прекрасное место для самовыражения. Например, здесь можно с легкостью почерпнуть вдохновение для костюмированной вечеринки, да и просто зарядиться хорошим настроением.

Мы в AdMe.ru убедились: самые креативные люди давным-давно ездят только на общественном транспорте. Взгляните сами!

Ничего необычного, всего лишь девушка с вороном в вагоне метро

Писк сезона — эмалированные шапочки от Le Castrül

Большой брат следит за тобой!

Зачем розовые очки, если есть розовый халат?

Когда слишком любопытная

«Царь, просто царь»

Ну очень суровая зима

«Я в глаза твои, как в зеркало, смотрю...»

Уютный коворкинг «Антиметро» к вашим услугам

Праздник к нам приходит

Когда запугали эпидемией гриппа

«Чего расселся, а ну уступи место девушке!»

С бабулей шутки плохи

Когда оделась по настроению

Новая услуга подземки — 100%-я бронь комфортных сидячих мест

Когда костюм как нельзя лучше передает твое настроение по утрам

Человек-паук снова в строю

Сонное утреннее к-к-к-к-комбо!

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