20 веских причин полюбить поездки в общественном транспорте
Метро или автобус — это не только бюджетный способ передвижения по городу, но и прекрасное место для самовыражения. Например, здесь можно с легкостью почерпнуть вдохновение для костюмированной вечеринки, да и просто зарядиться хорошим настроением.
Мы в AdMe.ru убедились: самые креативные люди давным-давно ездят только на общественном транспорте. Взгляните сами!
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Фото на превью wartesz / reddit.com, Max Sparber / twitter.com