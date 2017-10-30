20 незнакомцев, которые влезли в кадр без спроса и превратили его в шедевр

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Когда мы собираемся сделать фото, то, как правило, тщательно продумываем все аспекты: фон, позу, свою мимику. Но иногда в кадре случается что-то непредсказуемое — и от этого он только выигрывает. AdMe.ru собрал клевые снимки, которые были задуманы немного другими до того, как в дело вмешались незнакомцы.

1. «Моя подруга хотела сфоткаться у меня на плечах. А потом незнакомый байкер, наблюдавший на пляже за закатом, сказал, что хочет такое же фото»

2. «Друзья просто хотели сделать милый снимок в торговом центре»

3. «Влез в кадр к каким-то незнакомцам на музыкальном фестивале. Теперь это фото чуть менее романтично»

4. «Снимал друга на рыбалке. Я называю это фото „Черт, она меня все-таки нашла“»

5. «Бесит, когда три красотки мешают мне фоткаться»

6. «Эта семья в Диснейленде попросила моего сына сделать фото. Он до конца не разобрался, что нужно делать»

7. Интересно, сколько времени у них ушло на то, чтобы заметить?

8. В нужном месте в нужное время

9. «Ой, прости. А ты здание фоткал разве?»

10. «Добавил романтики к фотографии незнакомки на пляже»

11. Милый пожилой мужчина на пляже: «Хотите я вас сфотографирую, голубки?» Жена: «Да, пожалуйста». Готово!

12. «Во время свадебной фотосессии встретились с этой компанией. Они попросили сделать совместный снимок, и он получился потрясающим»

13. Это выглядит несколько зловеще

14. «Теперь этот веселый бездомный — одно из наших свадебных воспоминаний»

15. Никогда не поздно влезть на фото в бикини

16. «Я быстренько»

17. Пожалуй, самая искусно выполненная фотобомба

18. «На самом деле я пытался сфоткать собаку. Но у незнакомой малышки были свои планы»

19. «Пытался сделать селфи в аэропорту. Заснял эту прелесть до того, как понял, каким образом перевернуть камеру»

20. Его не взяли на семейное фото, и он решил это исправить