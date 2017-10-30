20 незнакомцев, которые влезли в кадр без спроса и превратили его в шедевр
Когда мы собираемся сделать фото, то, как правило, тщательно продумываем все аспекты: фон, позу, свою мимику. Но иногда в кадре случается что-то непредсказуемое — и от этого он только выигрывает.
AdMe.ru собрал клевые снимки, которые были задуманы немного другими до того, как в дело вмешались незнакомцы.
1. «Моя подруга хотела сфоткаться у меня на плечах. А потом незнакомый байкер, наблюдавший на пляже за закатом, сказал, что хочет такое же фото»
2. «Друзья просто хотели сделать милый снимок в торговом центре»
3. «Влез в кадр к каким-то незнакомцам на музыкальном фестивале. Теперь это фото чуть менее романтично»
4. «Снимал друга на рыбалке. Я называю это фото „Черт, она меня все-таки нашла“»
5. «Бесит, когда три красотки мешают мне фоткаться»
6. «Эта семья в Диснейленде попросила моего сына сделать фото. Он до конца не разобрался, что нужно делать»
7. Интересно, сколько времени у них ушло на то, чтобы заметить?
8. В нужном месте в нужное время
9. «Ой, прости. А ты здание фоткал разве?»
10. «Добавил романтики к фотографии незнакомки на пляже»
11. Милый пожилой мужчина на пляже: «Хотите я вас сфотографирую, голубки?» Жена: «Да, пожалуйста». Готово!
12. «Во время свадебной фотосессии встретились с этой компанией. Они попросили сделать совместный снимок, и он получился потрясающим»
13. Это выглядит несколько зловеще
14. «Теперь этот веселый бездомный — одно из наших свадебных воспоминаний»
15. Никогда не поздно влезть на фото в бикини
16. «Я быстренько»
17. Пожалуй, самая искусно выполненная фотобомба
18. «На самом деле я пытался сфоткать собаку. Но у незнакомой малышки были свои планы»
19. «Пытался сделать селфи в аэропорту. Заснял эту прелесть до того, как понял, каким образом перевернуть камеру»
20. Его не взяли на семейное фото, и он решил это исправить
Фото на превью sizertl/reddit