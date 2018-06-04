20 веселых историй, которые доказывают, что дети и cпокойная жизнь несовместимы

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Бывает, просыпаешься утром от того, что твой нежный и добрый 3-летний малыш тычет пальчиком тебе в глаз, потому что хочет, чтобы мама стала пиратом. А потом говорит, что любит тебя даже больше, чем свою машинку с тремя колесами, и ты прощаешь ему все на свете. Ох уж эти дети: именно они ответственны за все наши бессонные ночи, седые волосы и вырванные из жизни годы. Но заливающее изнутри теплое счастье — тоже из-за них.