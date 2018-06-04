20 веселых историй, которые доказывают, что дети и cпокойная жизнь несовместимы
Бывает, просыпаешься утром от того, что твой нежный и добрый 3-летний малыш тычет пальчиком тебе в глаз, потому что хочет, чтобы мама стала пиратом. А потом говорит, что любит тебя даже больше, чем свою машинку с тремя колесами, и ты прощаешь ему все на свете. Ох уж эти дети: именно они ответственны за все наши бессонные ночи, седые волосы и вырванные из жизни годы. Но заливающее изнутри теплое счастье — тоже из-за них.
AdMe.ru собрал забавные истории из сообществ «Подслушано», Pikabu и «Палата № 6», где главные герои — эти наши неугомонные, с ума сводящие, смешные, замечательные дети.
- Учила сына читать. Чтение давалось ему с большим трудом, и я решила заменить занятия походами в кафе, где он заказывал то, что хотел. Для этого приходилось читать меню. Однажды он выбирал пиццу и на всё кафе заявил, что хочет пиццу с «конченым лосем». После того как слезы официанта высохли, а мое перекошенное лицо выровнялось, мы поняли, что это всего лишь пицца... с копченым лососем.
- Показываю дочери старый фокус с отрыванием большого пальца.
— Папа, ну как это получается?
— Смотри внимательно: хоп, пальца нет. Хоп, палец снова на месте.
— Папа! Ну палец же нельзя оторвать!
— Ну смотри еще раз: хоп!
— Стоп. А теперь дай его мне.
- Однажды в детском саду нам задали вопрос: «Какую пользу приносит человеку курица?» Высказывались разные варианты: перья, яйца, мясо, но никто не назвал самый, как мне казалось, очевидный вариант. Тогда я подняла руку и сказала: «Их можно приносить в жертву!» Воспитательница офигела. Родители дома, конечно, посмеялись, но смотреть с ними телевизор мне больше не разрешали.
- Моя подруга была беременна вторым ребенком. Старшего сына (3 года) на время родов и выписки отправили к бабушке. И вот его привезли обратно, а дома — сестричка. Он пару часов понаблюдал за всем происходящим и выдал: «Я не понял, у этого ребенка есть родители? Когда они его заберут?» Эх, пацан... Младшая сестра — твой пожизненный крест.
- Сыну 3,5 года, милый и добрый мальчик. Утром лежали с ним в кровати, и он начал тыкать пальчиком мне в глаз. Я говорю: «Хватит! Зачем ты это делаешь?» А он отвечает: «Мама, я хочу, чтобы ты стала пиратом!»
- Дочка прохладно относится к сказкам, и муж, видимо, решил это исправить, читая ей сказки братьев Гримм в оригинале. Вечер, иду мимо комнаты дочки и слышу: «Птицы выклевали злым сестрам глаза». Седею, мысленно трачу деньги на психолога (для дочки) и белые тапки (для мужа), на первой космической влетаю в комнату. Дочка лежит на кровати довольная. «Во-о-от, — говорит мой добрый, любящий всех ребенок. — Это уже больше похоже на правду».
- Уезжали с мужем на 2 недели в отпуск. Сын, 4 года, остался с моей мамой. Вернулись, проводили бабушку домой, и за столом сын выдал: «Наконец-то вы приехали, еще немного, и я бы из дома сбежал. Я таких женщин еще не встречал». Муж хлопал стоя.
- В детстве услышал песню по радио: «Ты мне должен за газ, ты мне должен за свет». Помню, очень удивился: песня вроде о любви, при чем тут коммунальные платежи? А когда, уже взрослым, вновь услышал эту песню, понял, что там поется: «Ты мне должен закат, ты мне должен рассвет».
- Сегодня на последнем звонке в 4-м классе присутствовал аниматор. И вот коротко об учениках нашего класса. Аниматор: «Дети, на какой вопрос нельзя ответить „да“?» Дети: «Ты умер?»
- Дочери 4 года. Пришла за ней в садик, говорю: «Одевайся». А она мне: «Подожди, я на Никиту любуюсь, а то до завтра не увижу». Любовь.
- Вчера гуляла с сыном (4 года). Сидим на лавочке, кормим голубей. Сынуля спрашивает: «Мама, а ты знаешь, почему у голубей головы трясутся?» Я говорю: «Нет». А он отвечает: «Потому что у них всегда музыка в голове!»
- Дети верят в Деда Мороза, но в определенном возрасте начинают сомневаться. Дочери 8 лет. Однажды утром она спрашивает: «А кто же все-таки покупает и распределяет подарки под елку?» Я, поддерживая легенду, отвечаю: «Высшая сила!» Дочь: «Это папа, что ли?»
- Как и все мамы, слежу за тем, чтобы 4-летний сын не ел слишком много сладкого. Как-то раз смотрю — уплетает за обе щеки. Спрашиваю: «Ты ешь конфеты?» Сын невозмутимо: «Да, ем». Я строго: «Ты что, сам их взял? Почему взял?» Сын: «Потому что у меня есть руки». И не поспоришь ведь.
- Сегодня видела маленького мальчика, который подбежал к ребятам постарше и чуть ли не со слезами умолял их не жечь пух, потому что «в траве могут быть тысячи муравьев и жучков». Удивительно, но они его послушались и не стали ничего поджигать. Мальчик — мой кумир.
- Включили с мужем наш любимый фильм «Аватар», пересматриваем. В спальню вламывается сынуля, глядит на экран телевизора, потом делает огромные глаза и говорит: «Нифига себе смурфики повзрослели!»
- В прошлом году помогали с маленьким сыном копать картошку у бабушки. Вижу, малый с каждой секундой теряет энтузиазм, а потом вообще остановился, сел на камень, задумался. Подхожу к нему, спрашиваю, что случилось. А он мне раздраженно: «Да достала эта картошка. Сначала мы ее закапываем, а потом приходим на то же место и выкапываем! Не понимаю...»
- Вот я и дома после операции (перелом лодыжки). Лежу, как царица восточная, в подушках мягких и на простынях шелковых. Заботы о детях, кошке и прочем совместно нажитом на муже. Однажды после ужина забегает в комнату дочь: «Папа, что ЭТО делает в посудомойке?» Муж: «ЭТИМ я капусту мешал, когда жарил». Дочь: «Но ведь это деталь от кошки!» Поворачиваю голову... ЭТИМ оказалась лопатка для кошачьего лотка. Благо, новая.
- Многие пишут о том, как про них забыли и оставили где-то родители. А я в 4 года забыл и оставил родителей... дома. Утром проснулся, оделся и ушел в детский сад, сам! Никто не проснулся, ни родители, ни старший брат. В садике я, с чувством выполненного долга, сидел и уплетал кашу, когда в дверях показалась мама. Не помню, чтобы мне за это попало. Может, и попало.
- Вчера гулял во дворе с дочкой. Она играла в песочнице с девочкой 2 лет и мальчиком примерно 3 лет. Пацан начал сгребать себе все игрушки, на что его мама сделала ему замечание:
— Ярик, это не твои игрушки!
— Это мои игрушки!
— Нет, это игрушки девочек.
Ярик, ни секунды не размышляя:
— Это мои девочки!
Маме нечего было ответить.
- Когда я была маленькой, папа водил городской автобус и в обеденный перерыв оставлял его у дома. И вот как-то прилег он после обеда, уснул, а я давай ему прически делать: хвостиков разноцветных навязала, и для завершения образа голубым фломастером тени нарисовала. Тут папа как подскочит, у него же график, и убежал. Я и сказать ничего не успела, зато потом весь автопарк обсуждал его новый имидж.
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Фото на превью Подслушано