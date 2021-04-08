20+ диковинных предметов из прошлого, которые вызывают закономерный вопрос: «А что это вообще?»
Если человек становится обладателем редкого старинного предмета в результате ревизии бабушкиного чулана или похода на блошиный рынок, то его можно назвать счастливчиком. Такие вещицы не только радуют глаз, но и дают возможность прикоснуться к ушедшей эпохе.
Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем людям, которым в руки попали диковинные штучки с историей. И фотографии таких находок готовы рассматривать часами.
Чашка для бритья с отсеком для намыленного помазка
Эта подставка для ручек вращается и служит картой часовых поясов. Сделана в 60-х
«Бабушкина китайская чашка, на дне которой можно увидеть женское лицо»
Ножницы для яиц всмятку. Работают они так: нужно надеть кольцо на острый конец яйца и с помощью пластины отрезать его верхушку
«Часы моих бабушки и дедушки показывают дни недели»
Старинная дровяная печь
«Жена почистила увлажнитель воздуха для дровяной печи начала 80-х. Потрясающе выглядит, когда из его носа выходит пар!»
«Деревня специй. Моя бабушка купила ее для меня 30 лет назад, и набор хранился в сарае моих родителей»
«Откопала в закромах у бабули кулон с твердыми духами Max Factor. Они все еще неплохо пахнут»
Предположительно ложка использовалась в старину для сервировки ягод. Волнистая кромка не повреждала их
«Я нашел в уникальной коллекции книг своего деда настоящий алмаз»
«Это носила моя прабабушка в 50-х». — «Я в восторге от пчелки на цветке!»
«Мой муж подарил мне лампу. Думаю, это 1950-е годы»
1970-е годы. Черно-белый компактный телевизор. Он работает!
«Инструмент моей тети, который пробыл в подвале 20 лет». — «Это прекрасный салонный орган начала ХХ века. Стоит его отреставрировать и сыграть на нем»
«Нашел крутой набор канцелярских принадлежностей 70-х. Он даже не распакован!»
Оригинальная линейка 1964 года
«Нашел это в доме своих родителей»
«У моего дедушки был небольшой продуктовый магазин. Сохранившиеся товары я использую для украшения своей кухни»
Шкала для измерения яиц
«Родственники купили старинный дом и разрешили мне забрать полотенцедержатель». — «Это предназначено не для полотенец. Это груз для писем, вроде пресс-папье»
Индийские свадебные украшения, которым 150 лет
«Найдены в гараже моего дедушки. Судя по всему, они проштампованы вручную»
«Делал ремонт в ванной, и там было спрятано это»
Мужчина нашел странный люк непонятного назначения в старом доме XIX века. И вот что было под ним. Комментаторы сошлись во мнении, что проем служил вентиляцией для старинной угольной печи «Осьминог»
Вот так выглядит та самая печь.
А вы любите антиквариат? Есть ли у вас какая-нибудь старинная и дорогая сердцу вещь, доставшаяся от бабушек-дедушек?
Фото на превью bikematt7109 / Reddit
Поделиться этой статьёй