20+ диковинных предметов из прошлого, которые вызывают закономерный вопрос: «А что это вообще?»

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Если человек становится обладателем редкого старинного предмета в результате ревизии бабушкиного чулана или похода на блошиный рынок, то его можно назвать счастливчиком. Такие вещицы не только радуют глаз, но и дают возможность прикоснуться к ушедшей эпохе.

Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем людям, которым в руки попали диковинные штучки с историей. И фотографии таких находок готовы рассматривать часами.

Чашка для бритья с отсеком для намыленного помазка

Эта подставка для ручек вращается и служит картой часовых поясов. Сделана в 60-х

«Бабушкина китайская чашка, на дне которой можно увидеть женское лицо»

Ножницы для яиц всмятку. Работают они так: нужно надеть кольцо на острый конец яйца и с помощью пластины отрезать его верхушку

«Часы моих бабушки и дедушки показывают дни недели»

Старинная дровяная печь

«Жена почистила увлажнитель воздуха для дровяной печи начала 80-х. Потрясающе выглядит, когда из его носа выходит пар!»

«Деревня специй. Моя бабушка купила ее для меня 30 лет назад, и набор хранился в сарае моих родителей»

«Откопала в закромах у бабули кулон с твердыми духами Max Factor. Они все еще неплохо пахнут»

Предположительно ложка использовалась в старину для сервировки ягод. Волнистая кромка не повреждала их

«Я нашел в уникальной коллекции книг своего деда настоящий алмаз»

«Это носила моя прабабушка в 50-х». — «Я в восторге от пчелки на цветке!»

«Мой муж подарил мне лампу. Думаю, это 1950-е годы»

1970-е годы. Черно-белый компактный телевизор. Он работает!

«Инструмент моей тети, который пробыл в подвале 20 лет». — «Это прекрасный салонный орган начала ХХ века. Стоит его отреставрировать и сыграть на нем»

«Нашел крутой набор канцелярских принадлежностей 70-х. Он даже не распакован!»

Оригинальная линейка 1964 года

«Нашел это в доме своих родителей»

«У моего дедушки был небольшой продуктовый магазин. Сохранившиеся товары я использую для украшения своей кухни»

Шкала для измерения яиц

«Родственники купили старинный дом и разрешили мне забрать полотенцедержатель». — «Это предназначено не для полотенец. Это груз для писем, вроде пресс-папье»

Индийские свадебные украшения, которым 150 лет

«Найдены в гараже моего дедушки. Судя по всему, они проштампованы вручную»

«Делал ремонт в ванной, и там было спрятано это»

Мужчина нашел странный люк непонятного назначения в старом доме XIX века. И вот что было под ним. Комментаторы сошлись во мнении, что проем служил вентиляцией для старинной угольной печи «Осьминог»

Вот так выглядит та самая печь.