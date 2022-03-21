20+ вещей, заглянуть внутрь которых удавалось далеко не каждому, а вы сможете

Вещи, которые нас окружают — ботинки, лыжи, кресло, — кажутся привычными и изученными вдоль и поперек. Но на самом деле так мы думаем о внешней стороне предметов, а вот увидеть их изнутри мало кому доводилось. И тут, оказывается, множество открытий поджидает нас буквально на каждом шагу.

Мы в AdMe.ru любим узнавать об окружающих предметах что-то нетипичное, поэтому с удовольствием рассмотрели внутренний мир обычных вещей.

Так выглядит внутри компьютеризированная швейная машина

Это разрезанный пополам артишок

В этом магазине разрезали ботинок, чтобы показать покупателям, как он сделан

Так выглядит верхняя часть эскалатора изнутри

Кристалл аметиста, разрезанный пополам

«Разрезала пополам эту клубнику»

Внутри ретроавтомата для игры в пинбол

«Если вдруг кому-то (ну вот мне, например) было интересно, как выглядит в разрезе пластиковая лыжа, то она выглядит вот так»

Так выглядит в разрезе 100-парный телефонный кабель

В мебельном магазине решили показать внутренний мир кресла

Краснокочанная капуста, разрезанная пополам

«Вот что находится внутри моих часов с кукушкой»

Поперечное сечение ствола бананового дерева

Сосновая шишка в разрезе

«Дверная ручка в моем старинном доме перестала работать, поэтому я разобрал механизм, чтобы починить его. Так выглядит внутри 113-летняя дверная защелка»

Как выглядит внутри хорошо сделанный профессиональный кубик Рубика

«Я разрезал 17 мячей для гольфа пополам, чтобы доказать другу, что они разные»

Болт и гайка, собранные 30 лет назад, снаружи и внутри

Разрезанная пополам черника

«Внутри браслета моей дочери находится рулетка»

Так выглядит разрезанный пополам Porsche Panamera