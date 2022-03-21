20+ вещей, заглянуть внутрь которых удавалось далеко не каждому, а вы сможете
Вещи, которые нас окружают — ботинки, лыжи, кресло, — кажутся привычными и изученными вдоль и поперек. Но на самом деле так мы думаем о внешней стороне предметов, а вот увидеть их изнутри мало кому доводилось. И тут, оказывается, множество открытий поджидает нас буквально на каждом шагу.
Мы в AdMe.ru любим узнавать об окружающих предметах что-то нетипичное, поэтому с удовольствием рассмотрели внутренний мир обычных вещей.
Так выглядит внутри компьютеризированная швейная машина
Это разрезанный пополам артишок
В этом магазине разрезали ботинок, чтобы показать покупателям, как он сделан
Так выглядит верхняя часть эскалатора изнутри
Кристалл аметиста, разрезанный пополам
«Разрезала пополам эту клубнику»
Внутри ретроавтомата для игры в пинбол
«Если вдруг кому-то (ну вот мне, например) было интересно, как выглядит в разрезе пластиковая лыжа, то она выглядит вот так»
Так выглядит в разрезе 100-парный телефонный кабель
В мебельном магазине решили показать внутренний мир кресла
Краснокочанная капуста, разрезанная пополам
«Вот что находится внутри моих часов с кукушкой»
Поперечное сечение ствола бананового дерева
Сосновая шишка в разрезе
«Дверная ручка в моем старинном доме перестала работать, поэтому я разобрал механизм, чтобы починить его. Так выглядит внутри 113-летняя дверная защелка»
Как выглядит внутри хорошо сделанный профессиональный кубик Рубика
«Я разрезал 17 мячей для гольфа пополам, чтобы доказать другу, что они разные»
Болт и гайка, собранные 30 лет назад, снаружи и внутри
Разрезанная пополам черника
«Внутри браслета моей дочери находится рулетка»
Так выглядит разрезанный пополам Porsche Panamera
Внутренний мир какого предмета больше всего впечатлил вас?
Фото на превью Kingseeberg / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ вещей, заглянуть внутрь которых удавалось далеко не каждому, а вы сможете
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