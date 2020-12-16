20 вещей времен СССР, дизайн которых озадачит современного школьника

Если покопаться в кладовках наших бережливых бабушек, можно найти раритеты, напоминающие о детстве в СССР. Сравнивая жизнь тогда и сейчас, мы понимаем, насколько изменился быт. Современный школьник вряд ли догадается, как применялись стиральная доска, щипцы для колки сахара, сифон или подкассетник.

Использовав подборку обыденных для советского человека вещей от AdMe.ru, вы можете проверить смекалку и сообразительность своих детей.

«В 1985 году у бабушки, в деревне Клишино, для меня было новостью узнать про такой вот утюг»

Рубель (ребрак) — приспособление для стирки и глажки белья. Аналогично выглядит и музыкальный инструмент, но он полый внутри.

Мутовка — аналог венчика и миксера

Также был более продвинутый вариант из железа и пластика красного цвета.

Стиральная доска

Это не единственный символ ручной стирки в давние времена. У кого еще сохранились бак и щипцы для кипячения белья?

Сетка для яиц

Аналог контейнера для яиц вмещал больше десятка, а рыбаки складывали в него свой улов.

Тушь на мыльной основе

Чтобы сразить всех взмахом длинных ресничек, приходилось потрудиться. Брикет из смеси мыльной основы и краски смачивали водой, набирали тушь щеткой и наносили на ресницы.

Чапельник — ручка для сковороды и крышки

Такое название произошло от слова «чапела» — сковорода.

Детский конструктор

Этот набор железяк заменял советскому школьнику конструктор Lego. И положительно влиял на развитие воображения и мелкой моторики ребенка.

«Крутое приложение, бесплатное и без рекламы!»

На фото — справочник рыболова-любителя. Другим распространенным вариантом была аналогичная шпаргалка для грибника.

Безмен-рулетка для рыбалки

С помощью данного прибора наши дедушки измеряли вес и длину рыбы.

Диаскоп

Устройство для просмотра фотографий, сделанных на пленку. Отдельные кадры вставляли в картонные рамочки — на таких слайдах хранятся целые семейные истории.

R2-D2 из «Звездных войн», а в СССР — стиральная машинка

Прежде чем постирать в этом аппарате, приходилось наполнить его немалым количеством горячей воды. Те, кто жил в неблагоустроенных домах, многократно ходили на колонку, топили печь и вручную наполняли и опустошали бак машинки.

Пылесос «Чайка»

Многие владельцы такого устройства вспоминают, как в детстве катались на нем верхом.

Баллончики для получения газировки

С помощью этих «гильз» с газом делали лимонад.

Сифон для газировки

Такое устройство было очень популярно до распространения пластиковых бутылок с газировкой.

Подкассетник

Во времена, когда музыку можно брать из виртуального хранилища, сложно представить аудиокассету и футляр для нее. Теперь нет проблем с перемоткой песен и склеиванием пленки, если ее зажевало.

Кассетный магнитофон «Маяк», 1983 год

Как же было приятно накопить карманных денег на новую кассету и слушать хиты своего кумира! А потом обмениваться с друзьями.

Катушечный магнитофон «Чайка», 1960 год

В народе — бобинник. Предок кассетного магнитофона, символ вечеринок наших бабушек и дедушек.

Напольные весы

Вместо электронного циферблата и сенсорных датчиков — железные линейки с гирькой. Такие весы были во всех поликлиниках и медпунктах.

Керосиновая лампа

Такой светильник выручал в случае отсутствия электроэнергии. У современных аналогов другая миссия — украшение интерьера. На смену керосину, который горел и освещал помещение, пришли батарейки и светодиоды.

Обогреватель-рефлектор

Этот предмет быта не теряет свою популярность. Но в советском дизайне он скорее похож на миниатюрную версию радиотелескопа. Обогреватель работал аналогично современному инфракрасному и служил своим хозяевам десятками лет.