20+ вещей, разрезанных пополам, которые изнутри выглядят намного интереснее, чем снаружи
Кто из нас в детстве не разбирал игрушки, чтобы узнать, как они устроены внутри? Но и во взрослом возрасте любопытство не угасает.
Мы в AdMe.ru узнали, как выглядят привычные нам вещи в разрезе.
1. Гречка
2. Граната
3. Шар из сигаретной фольги
4. Гремучая змея
5. Кресло
6. Жемчуг
7. Механический калькулятор
8. Концертный зал
9. Дыня кивано
10. Моллюск
11. Советская подводная лодка
12. Жесткий диск
13. Морской гребешок
14. Корень лотоса
15. Окаменелое дерево
16. Фейерверк
17. Аккордеон
18. Артишок
19. Сигара
20. Батарейка
21. Алоэ
22. Зубная паста
23. Плоды какао
А какие вещи в разрезе доводилось видеть вам? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью wikipedia, modcuisine / instagram