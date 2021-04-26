20+ вещей, по которым мусорное ведро плакало, а теперь ими не стыдно и похвастаться

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Дорожить вещами в современном мире как-то не принято. Если что-то устарело, сломалось, вышло из моды или испортилось, то большинству людей проще выкинуть этот предмет и купить новый. Лишь единицы могут увидеть в старой рухляди свою изюминку и превратить никому не нужный хлам в крутую вещицу.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся теми творческими натурами, которые дают вещам вторую жизнь. Смотришь на результаты их труда — и руки так и тянутся что-нибудь отреставрировать.

«Нашла остатки старого стула, собрала, покрасила и обила тканью»

«С моей кофты отвалились стразы, но я нашла выход. Я заменила их на разноцветные пайетки»

«Полностью отреставрированный шкаф для посуды. Ему 60 лет»

«Купил в комиссионке чугунную сковородку 1950-х годов за ₽ 19 и отреставрировал ее»

«Сделали обивку для потрепанного пуфа из старых джинсов»

«Ручная дрель начала 1900-х годов, которую я полностью отреставрировал»

«Этот столик 1959 года много повидал на своем веку, пока не попал мне в руки. Он вдвое старше меня. С ума сойти!»

«Починила куртку мужа»

«Посмотрите, что было спрятано под двумя слоями краски!»

Новая жизнь старых чемоданов

«Мой папа отреставрировал старый комод. Смотрите, какой он молодец!»

«Увидела куклу моего детства на барахолке. Отмыла, одела»

«Нашел этот мягкий стул на улице. Он был сильно потрепан каким-то котом. На восстановление ушла неделя. Впервые делал перетяжку обивки мебели»

«Эти бусы сделаны из старого порванного павловопосадского платка»

«Шкаф до и после реставрации»

«Я часы старые переделала, вот фото до и после»

«Обновил телефонный стол 1970-х годов с помощью краски и новой обивки»

«Я сшила из простыни винтажное платье с юбкой-солнцем»

«Обновил стулья в стиле 1980-х годов: покрасил синей и черной краской и обшил сидушки тканью с геометрическим рисунком»

«Я тоже люблю продлевать вещам жизнь»

«Эта тумбочка досталась мне бесплатно. Я превратила ее в идеальный аксессуар для домашнего офиса»

«Я переделала старый бабушкин буфет, который был дорог мне как память детства, в шкаф для игрушек сына в морском стиле»

«Очень горжусь тем, что дала этой вещи новую жизнь!»