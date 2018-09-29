20+ вещей, от которых начинает дергаться глаз даже у самых стойких
Многие вещи способны вывести из себя даже буддийского монаха. Например, ключи, которые умудряются запутаться сами в себе, или люди, которые бросают тележки супермаркета прямо посреди парковки.
AdMe.ru покажет фото ситуаций, от которых у нормального человека начинается нервный тик.
«Моя школа сделала ремонт стоимостью $ 600 000, но они не могут позволить себе бумагу, которая не просвечивает»
«Оставался один. Это было не что иное, как случайность. Да, я очень зол»
«На местной железнодорожной станции. Думаю, мне нужно его перекрасить»
И это происходит на парковке каждого супермаркета
«Ненавижу, когда такое происходит»
Спасибо, Google Maps!
Этот душ точно придумали в аду
Нет, ну кто так делает?
«Я ехал так примерно 25 км по автостраде»
«Вот как после ремонта в доме моего друга устроен выключатель»
«Ноутбук моего коллеги, который мозолит мне глаза каждый день»
Издевательский диспенсер с мылом в местном ресторане
Некоторые люди просто не удосуживаются убрать за собой
«Я уронил дом из лего, который построил 10 лет назад»
Выдвижные ящики казались отличной идеей. Самое обидное, что я позволил жене первой выбрать свою сторону
Иногда ваши ключи сговариваются против вас в кармане
Как и зачем в ресторанах путают солонку с перечницей?
«5 звезд, закажу еще раз»
И кто только это придумывает?
Зато мы знаем, что неряху зовут Элизабет
И такой есть в каждом городе
«Никогда не понимал, зачем люди так делают»
«Этот луч разбудил меня сегодня утром»
Еще один повод использовать механические карандаши
«Цена за мел в супермаркете против цены за такой же в магазине моего колледжа»
А какие выводящие из себя вещи встречались вам?
Фото на превью nesfor / reddit