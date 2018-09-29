20+ вещей, от которых начинает дергаться глаз даже у самых стойких

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Многие вещи способны вывести из себя даже буддийского монаха. Например, ключи, которые умудряются запутаться сами в себе, или люди, которые бросают тележки супермаркета прямо посреди парковки.

AdMe.ru покажет фото ситуаций, от которых у нормального человека начинается нервный тик.

«Моя школа сделала ремонт стоимостью $ 600 000, но они не могут позволить себе бумагу, которая не просвечивает»

«Оставался один. Это было не что иное, как случайность. Да, я очень зол»

«На местной железнодорожной станции. Думаю, мне нужно его перекрасить»

И это происходит на парковке каждого супермаркета

«Ненавижу, когда такое происходит»

Спасибо, Google Maps!

Этот душ точно придумали в аду

Нет, ну кто так делает?

«Я ехал так примерно 25 км по автостраде»

«Вот как после ремонта в доме моего друга устроен выключатель»

«Ноутбук моего коллеги, который мозолит мне глаза каждый день»

Издевательский диспенсер с мылом в местном ресторане

Некоторые люди просто не удосуживаются убрать за собой

«Я уронил дом из лего, который построил 10 лет назад»

Выдвижные ящики казались отличной идеей. Самое обидное, что я позволил жене первой выбрать свою сторону

Иногда ваши ключи сговариваются против вас в кармане

Как и зачем в ресторанах путают солонку с перечницей?

«5 звезд, закажу еще раз»

И кто только это придумывает?

Зато мы знаем, что неряху зовут Элизабет

И такой есть в каждом городе

«Никогда не понимал, зачем люди так делают»

«Этот луч разбудил меня сегодня утром»

Еще один повод использовать механические карандаши

«Цена за мел в супермаркете против цены за такой же в магазине моего колледжа»

А какие выводящие из себя вещи встречались вам?