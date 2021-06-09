20+ вещей, для опознания которых даже знатокам пришлось бы брать помощь зала

Обычно для того, чтобы опознать незнакомый предмет, достаточно просто найти в интернете похожую картинку. И все сразу становится ясно. Но что делать, если мы даже примерно не представляем, с чем столкнулись? Поиски сразу усложняются, ведь по запросу «Окей, гугл, что это за штука попалась мне на глаза?» вряд ли отыщется что-нибудь путное.

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«Нашел в саду этот металлический предмет»

Это индуистская ритуальная шкатулка. Используется для хранения куркумы и других цветных порошков, которыми следует обсыпать идол божества. © lmaoooooaf / Reddit

«Раньше это использовали во время Первой мировой войны. Но мы не знаем, для чего именно»

Это кюретка — медицинский инструмент, используемый для удаления поврежденных тканей. © malted_barley_flour / Reddit



«Что это за керамические трубки? Лежали в ящике с антиквариатом. Я думаю, что они были белыми и потемнели со временем»

Это трубки для разводки электричества. © the_duke_of_nogales / Reddit

Спасибо! Раньше я считала, что это ручки для скакалок, но керамика показалась мне плохим материалом для этого. В том, что вы сказали, гораздо больше смысла. © MamaBearsApron / Reddit



«Пока ждал открытия банка, обратил внимание на карту, которую здесь оставили. Она что-то означает?»

Это сигнал безопасности. Ее выставляют для того, чтобы другие сотрудники знали, что все готово для открытия. Обычно у нас 2 сотрудника открывали филиал, в то время как остальные ждали на стоянке или через улицу, пока все проверяли. Входят открывающие, выключают сигнализацию, обыскивают здание, все проверяют и подают картой сигнал. © peebs1284 / Reddit



«У мужа в инструментах есть такой топор, но он ничего не знает о его происхождении»

Это авиационный топор. Обычно такие были на борту грузовых самолетов. © Imadethis4things / Reddit





«Что означает эта V-образная отметка на дереве?»

Такие следы оставались на дереве, когда старым способом собирали смолу для изготовления скипидара. Такое углубление называется «кошачья мордашка». © TomBug68 / Reddit

Быть может, это вас разочарует, но эта «древняя монета» всего-навсего служила украшением упаковки солодового молока

Оказывается, отверстие в центре керамического краба предназначено для воды. Это приспособление использовалось в каллиграфии в XVII веке

«В него заливали воду, а затем из носика капали ее на сухой краситель и получались чернила».

Может показаться, что это зуб тираннозавра. А на самом деле это всего лишь окаменевший коралл



«Переехал в новую квартиру и нашел это. Просто пластиковая пластина с отверстием, прикрепленная к стене. Для чего это могло использоваться?»

Это порт для кабеля, чтобы скрыть его в стене. © VivaNOLA / Reddit

«Находке 100 лет. Что это может быть?»

Это традиционный китайский кувшин с маленьким носиком для соевого соуса. © raineykatz / Reddit

«Нашли в старом доме 1914 года постройки. Маленькие золотые втулки крутятся, если потянуть за красный шнур»

Точилка для бритвенных лезвий. © ExtinctWallaby / Reddit



«Чистил зубы, закашлялся и выплюнул такую маленькую резиновую штучку. Что это такое? Приложил сережку для масштаба»

Массажер для десен, который отвалился от зубной щетки с электроприводом. © blackberrybunny / Reddit





«Наткнулись с другом на эту штуку во время прогулки вдоль ручья. Сначала мы решили, что нашли пушку, но когда почистили, передумали. Предмет сделан из железа и весит около 11 кг»

Скорее всего это старый гидравлический цилиндр от какой-то сельскохозяйственной техники. © CoherentPimp / Reddit

Эта штука, похожая на массажер для головы, на самом деле палочка для коктейля. Дамы использовали небольшой венчик для дегазации напитков

«Что это за странная круглая штука, торчащая из колесной арки городского автобуса? Раньше я таких не видел»

Это специальное колесо для направляемых автобусов. Они способны автоматически удерживаться на траектории своего движения по маршруту специальными направляющими. © Iammiddow1991 / Reddit

Твердая штука, похожая на скарабея. На нижней стороне есть иероглифы. Довольно тяжелая вещь для своего размера

У меня есть такая, привезенная из Египта. Это туристическая безделушка — пресс-папье. © ekaj862000 / Reddit

«Нашел этот диск в земле. Он плоский с одной стороны, вогнутый с другой и имеет отверстие прямо посередине»

Это жернов для маленькой мельницы. © Real_Imitation_Crab / Reddit

«Попалась эта штука, когда прибирался в чулане. Посередине есть пружина»

Я думаю, что это подставка для винтажных шляп. Пружина нужна для того, чтобы шляпу можно было вращать, рассматривая со всех сторон, но при этом не касаться ее. © angeliqu / Reddit

«Увидел эту надпись на парковке. Что она означает?»

Это обозначения для лазерного уровня. Видимо, у владельцев парковки возникли проблемы с дренажем, и они заказали исследование угла наклона. © Pickforth / Reddit

Примерно 15 см в высоту и 10 в ширину, на ощупь — металл