20+ вещей, о которых мы только мечтали, а их взяли и изобрели

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Иногда случается так, что и подумать о какой-нибудь нужной штуке не успеваешь — а ее уже взяли и изобрели. Ведь круто было бы иметь такую куртку, в которой одинаково уютно и прохладным осенним вечером, и в лютый мороз. А как упростил бы жизнь автолюбителей лежачий полицейский, переехать который можно без тряски. И все это уже существует.

Мы в AdMe.ru нашли 25 крутых штуковин, глядя на которые хочется сказать «Ух ты!».

1. Куртка на все сезоны от Xiaomi. Ее можно нагреть до 50° и идти гулять по Сибири зимой

2. Светофор для тех, кто привык переходить дорогу, уткнувшись в свой смартфон

3. Диван со встроенными в подлокотник зарядками

4. Устройство для сушки зонтов. В помещении не будет ни одной капли

5. Двусторонний экран

6. Обувь, которая меняет цвет на солнце

7. Робот, который не даст растению погибнуть

Если растению не хватает света, этот робот сам найдет более освещенное место. Когда подходит время полить цветок, он начинает танцевать.

8. Игровой компьютер со встроенной кофемашиной

9. Телевизор, который сливается с интерьером комнаты

10. Батарейки с USB-портом для зарядки

11. Внешний лифт для эвакуации при пожаре

12. Лимон, упакованный в специальную сетку, чтобы косточки вместе с соком не попали в еду

13. Детская горка в зале ожидания аэропорта

14. Автоматический протектор на дверь автомобиля. Теперь царапин можно не бояться

15. Ручка со встроенной периодической системой элементов для всех, кто изучает химию

16. Дорожный знак, который при необходимости можно сложить

17. Лежачий полицейский, который водитель может преодолеть без торможения, если не превышает скорость

18. Стул в лифте в Японии. В случае если лифт застрянет, им можно воспользоваться как туалетом

19. Третья рука для очень занятых людей

20. Куртка из инновационного материала — графена, которая защитит и от холода, и от жары

21. Шины, благодаря которым автомобиль сможет ехать боком. Как раз для тех, у кого не все идеально с парковкой

22. Линзы с телескопическим увеличением, улучшающие остроту зрения в 3 раза. С ними можно рассмотреть поверхность Луны без телескопа

23. Кресла в метро, которые можно повернуть, чтобы сидеть своей компашкой

24. Камера для эндоскопии в виде капсулы. Все, кому приходилось глотать зонд, оценят

А за какую из этих вещей вам захотелось поблагодарить ее изобретателя?