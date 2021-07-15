20+ вещей, на которых время наглядно продемонстрировало свое могущество

Недаром говорят, что мы не замечаем, как растут собственные дети. Это и неудивительно: они ведь постоянно на виду. С вещами то же самое: когда чем-то постоянно пользуешься, просто привыкаешь и уже не видишь никаких изменений. А между тем время идет: рисунок на ткани стирается, ботинки стаптываются. Да что там, даже паркетный пол изнашивается до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии пользователей сети, которые на собственном опыте убедились в том, что время — беспощадная штука.

Вот так будут выглядеть купальные плавки, если купаться и загорать в них на протяжении 25 лет

Кошелек, которому 10 лет, в сравнении с новым

«Тарелка фризби моего щенка, которой уже 3 года»

«Парень купил мне нового альпака взамен старого, с которым я спала в течение 6 лет»

«Старый нож газонокосилки и новый»

«Я много лет использую эту газонокосилку на пересеченной местности. Ей пришлось столкнуться с неровностями почвы, камнями, кирпичами, металлическими деталями, пнями».

«Моему старому офисному стулу 11 лет»

4 года на солнце и в поту

«Кроссовки, которые я ношу почти каждый день последние 7 лет»

Новая лопата по сравнению со старой, которая прослужила 5 лет

«Спустя 2,5 года купила себе новый чехол для телефона»

«Старая рукоятка моего топора, ей 50+»

«Вот так выглядит плюшевый зайчик, который за 15 лет побывал в лапах 3 собак. Он превратился просто в тряпочку, но до сих пор является любимой игрушкой, которую я никак не могу отобрать»

Дверные ручки в местном загородном клубе, который работает более 40 лет

«Это нож для чистки картофеля, которым пользовалась моя бабушка аж в ​​конце 80-х. Она говорит, что он хранился на кухне еще у ее матери»

«Слева — медведь, с которым я не расставалась15 лет, а справа — новый»

Мама достала тебе такого же, как мило. © leoninebasil / Reddit

Нет, она просто взяла и купила 5 штук сразу до того, как их сняли с производства. © JuukiChii / Reddit

«Простился с ними только спустя 10 лет и то только потому, что продырявил подошву»

«Моя мама нашла в магазине милый коврик. Принесла его домой, а он оказался таким же, как старый»

Кожаный чехол для iPhone 8 после трех лет использования

Вот во что превратился пол в магазине за 43 года

Мне как специалисту по паркетным полам больно это видеть. © Moise1903 / Reddit

Баскетбольный мяч из местного парка, который почему-то все еще прыгает

10 лет без коврика для мыши

«Ступеньки в моем подъезде»