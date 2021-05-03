20+ вещей, которые с нами так долго, что уже получили статус члена семьи

Пока одни несли на свалку дедовские пальто, радиоприемники и скороварки, другие складывали все это в чулан и хранили до лучших времен. И вот час настал: теперь вчерашнее «старье» называется модным словом «винтаж» и ценится ничуть не меньше современных костюмов и навороченных гаджетов — забытые вещи обрели долгожданную вторую жизнь.

Мы в AdMe.ru в восторге от всяких старинных штучек, а потому очень любим разглядывать фотографии вещей, про которые время как будто забыло, завещав вечно служить человеку. А бонусом покажем свадебное платье, которое круто выглядело 30 лет назад и до сих пор не потеряло своего шарма.

«На работе трудится вот такой старичок — кондиционер, сделанный в Азербайджане вроде как в самом начале 90-х, исправно работает уже около 30 лет»

«Что удивительно, в нем ни разу не меняли фреон, а он по-прежнему прекрасно и эффективно охлаждает помещение и спасает нас в 30 ℃».

«Это бальное платье из поколения в поколение передается в моей семье!»

«Вещь из ранца советского школьника, когда у детишек не было всяких компасов и автокадов. Найден дома в старых вещах»

«Этому радиоприемнику в следующем году исполнится 50 лет»

«Сегодня утром, пока ехал на работу, задумался, как давно я покупал осеннюю куртку. Та, в которой я хожу, была приобретена в 2008 году»

«Бирка уже не читается, понятия не имею, какой она фирмы, покупал в магазине военной одежды и атрибутики».

«Мой старый настольный вентилятор из 50-х годов. Он имеет всего 2 настройки и работает невероятно плавно»

«С этими двумя чугунными красавицами я могу избавиться от сковородок с тефлоновым покрытием на своей кухне. Каждая из них весит больше 2,5 килограммов»

«Свитер 1960-х и темно-серые брюки в полоску»

«Перфоратор, которому лет 25, по весу и размерам больше похож на оружие космодесантников из игры Warhammer»

«Настоящий подарок от дедушки — тиски»

Держись за них, и они послужат не только тебе, но еще и твоему внуку. © public_weirdness / Reddit

«Мультиварка моей мамы, которая у нее появилась в 1980 году. Ей 41 год, но она до сих пор работает без проблем»

«Куртка моего папы Levi’s 1980 года! Я ношу ее уже около года»

«Вот это пожелтевшее чудовище — электромиксер-взбивалка, есть к нему даже книжка с рецептами. Судя по ней, возраст миксера недавно перевалил за четверть века, и ломаться он не собирается»

«Пальто моего деда»

«Мой бритвенный станок Gillette 1965 года сконструирован мощным, как танк!»

«Эти фонари были выпущены в 1965, 1973, 1977 годах. Все в отличном состоянии до сих пор»

«Мой 35-летний пылесос Henry!»

«Слева мельница для перца моего отца, ей уже 30 лет, она работает как часы»

«Телевизор японской сборки начала 90-х, за все время работы разбирался 1 раз для чистки контактов кнопок. Нареканий к его работе нет, поэтому выкинуть рука не поднимается»

«Эта микроволновка пережила мое детство, учебу в колледже, и она все еще в рабочем состоянии!»

«Сестра чистила сарай на даче, нашла мой детский велосипед. Привез его домой, накачал шины и болт заменил в том месте, где он раскладывается. Ничего — второй день ездим с малым на рыбалку на нем»

«Этот паяльник подарил мне мой дядя. 40 лет спустя он все еще работает»

«Калькулятору уже 35 лет, я им до сих пор пользуюсь каждый день»

«Разбирал я залежи своего компьютерного железа в кладовке и нашел эппловский лаптоп Macintosh PowerBook 1993 года. Он возьми и включись, я обалдел — до сих пор работает!»

Бонус: «Я вышла замуж в мамином платье 1987 года»