20 вещей, на которых можно смело ставить печать «Академия добрых дел»
Это так круто, когда люди создают комфортную среду для окружающих: производят полезные товары, обустраивают зоны отдыха, совершенствуют сервис. Например, устанавливают качели для людей с ограниченными возможностями или даже просто мастерят ручку в магазине, чтобы нам было удобно нести покупки.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, на которых только подписи не хватает: «Сделано с любовью и заботой».
«Моя библиотека сообщает, сколько денег вы сэкономили, читая книги, а не покупая их»
Надпись на чеке: «Вы сэкономили $ 40,97. За год экономия составила $ 1 852,49. Спасибо».
«Эта ручка смесителя длиннее обычной, что облегчает доступ людям в инвалидных колясках»
«В моем университете есть стойка, где люди могут оставлять скейтборды»
Здесь есть удобная ручка
Мусорные корзины для удобства поставлены под наклоном
«Наш гостиничный номер оборудован для гостей с ограниченными физическими возможностями. На двери есть нижний глазок для инвалидов-колясочников»
В Рио есть торговые автоматы с шлепками
Наконец-то манекен показывает, как действительно будет сидеть рубашка
На этой лестнице есть ступени для обуви на каблуках
В парке Cингапура есть качели для людей с ограниченными возможностями, куда можно заехать на коляске
«В нашем местном магазине есть видеоигры для тех, кому приходится ждать долгое время»
«Прикиньте, ребята, мне в магазине к коробке с полкой приделали ручку мягонькую, чтобы было удобно нести»
«В моей библиотеке есть место, где люди могут послушать записи»
В небольшом румынском аэропорту есть торговый автомат, где продаются книги, которые люди могут читать во время полета
«В моих наушниках есть вырез в поролоне для людей, которые носят очки»
Эта урна достаточно низкая, чтобы люди, сидящие на скамейке, могли легко выбросить мусор
В этом банке есть место, куда люди могут повесить трость во время разговора с кассиром
Cветофоры оборудованы отдельными кнопками для пешеходов и велосипедистов
Внизу этого торгового автомата есть промаркированные кнопки для тех, кто не может дотянуться
«В моей аптеке есть лупы для тех, кому трудно читать мелкий шрифт»
А какие вы встречали приятные мелочи, которые сразу наполняют сердце теплом и добротой?
Фото на превью kaktusempra / Twitter
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