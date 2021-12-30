20 вещей, на которых можно смело ставить печать «Академия добрых дел»

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Это так круто, когда люди создают комфортную среду для окружающих: производят полезные товары, обустраивают зоны отдыха, совершенствуют сервис. Например, устанавливают качели для людей с ограниченными возможностями или даже просто мастерят ручку в магазине, чтобы нам было удобно нести покупки.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, на которых только подписи не хватает: «Сделано с любовью и заботой».

«Моя библиотека сообщает, сколько денег вы сэкономили, читая книги, а не покупая их»

Надпись на чеке: «Вы сэкономили $ 40,97. За год экономия составила $ 1 852,49. Спасибо».

«Эта ручка смесителя длиннее обычной, что облегчает доступ людям в инвалидных колясках»

«В моем университете есть стойка, где люди могут оставлять скейтборды»

Здесь есть удобная ручка

Мусорные корзины для удобства поставлены под наклоном

«Наш гостиничный номер оборудован для гостей с ограниченными физическими возможностями. На двери есть нижний глазок для инвалидов-колясочников»

В Рио есть торговые автоматы с шлепками

Наконец-то манекен показывает, как действительно будет сидеть рубашка

На этой лестнице есть ступени для обуви на каблуках

В парке Cингапура есть качели для людей с ограниченными возможностями, куда можно заехать на коляске

«В нашем местном магазине есть видеоигры для тех, кому приходится ждать долгое время»

«Прикиньте, ребята, мне в магазине к коробке с полкой приделали ручку мягонькую, чтобы было удобно нести»

«В моей библиотеке есть место, где люди могут послушать записи»

В небольшом румынском аэропорту есть торговый автомат, где продаются книги, которые люди могут читать во время полета

«В моих наушниках есть вырез в поролоне для людей, которые носят очки»

Эта урна достаточно низкая, чтобы люди, сидящие на скамейке, могли легко выбросить мусор

В этом банке есть место, куда люди могут повесить трость во время разговора с кассиром

Cветофоры оборудованы отдельными кнопками для пешеходов и велосипедистов

Внизу этого торгового автомата есть промаркированные кнопки для тех, кто не может дотянуться

«В моей аптеке есть лупы для тех, кому трудно читать мелкий шрифт»