20+ вещей, на которые тратят деньги неприлично богатые люди (Мы о многом и не слышали)

Семья моей бывшей жены была очень богата. Эти люди действительно жили в «закрытом клубе», правил которого мне не понять. Взять хотя бы отношение к здоровью: по любой причине их семейный врач выписывал им рецептурные препараты седативного действия. Если им портили настроение, они долго находились на солнце и их кожа краснела или же кто-то из них получал плохую оценку в школе, они сразу принимали сильнейшие транквилизаторы. В общем, чем больше у вас денег, тем чаще ваш врач назначает вам запрещенные препараты «от нервов». © beastgunner

Богатые люди приобретают элитную визу в Таиланд на 5, 10 или 20 лет. Она может обойтись в сумму до $ 30 тыс., и ее можно оформить на всю семью. В нее включены услуги водителя лимузина, проживание в отеле, рестораны, поля для гольфа и другой досуг. Въезжать в страну и покидать ее пределы можно в любое время, как и оставаться в Таиланде в течение срока действия визы. © Sixteenbit