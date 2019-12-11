20+ вещей, на которые тратят деньги неприлично богатые люди (Мы о многом и не слышали)
По недавним подсчетам, среднестатистический миллиардер позволяет себе годовые траты в размере $ 80 млн. Домашний просмотр фильма одновременно с его выходом в мировой кинопрокат, детектор привидений и яйцеклетки за $ 100 тыс. — в мире, где правят деньги, нет ограничений, а правила существуют, чтобы их нарушать.
AdMe.ru попались на глаза экстравагантные примеры инвестиций обеспеченных людей, которые упоминают пользователи социальной сети Reddit. Самыми необычными из них мы делимся с вами. При этом не все покупки богачей оказались бесполезными. В качестве жизнеутверждающего бонуса предлагаем вам прочитать историю о человеке, который благодаря своему состоянию делает мир лучше.
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Генеральный директор компании, в которой я работал, купил гигантский бассейн с «затонувшим» кораблем внутри. Эту конструкцию установили на его заднем дворе, чтобы он мог нырять с аквалангом. © RedBarnGuy
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Один из способов показать, что ты неприлично богат, — это, конечно же, утопить свой дом в золоте. Один гонконгский ювелир потратил $ 3,5 млн на строительство ванной комнаты, полностью выполненной из драгоценного металла и камней, в том числе туалета из чистого золота в 24 карата. Построенная в 2001 году эта комната до сих пор удерживает мировой рекорд Гиннесса как самая дорогая ванная. © Guinness World Records
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Слышали о сезонной мебели и декоре? «Что ж, уже апрель, поэтому нам лучше достать из кладовой весенние кушетки и шезлонги, а также заменить зимний обеденный стол и фарфоровую посуду на весенний набор. Кстати, уберите все шторы и замените на более подходящие к этому времени года». © 7ofalltrades
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Клонирование домашних животных — весьма дорогая услуга. Мой начальник потратил на это $ 100 тыс. после кончины своей собаки. © Jiltedjohn
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Семья моей бывшей жены была очень богата. Эти люди действительно жили в «закрытом клубе», правил которого мне не понять. Взять хотя бы отношение к здоровью: по любой причине их семейный врач выписывал им рецептурные препараты седативного действия. Если им портили настроение, они долго находились на солнце и их кожа краснела или же кто-то из них получал плохую оценку в школе, они сразу принимали сильнейшие транквилизаторы. В общем, чем больше у вас денег, тем чаще ваш врач назначает вам запрещенные препараты «от нервов». © beastgunner
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Богатые люди приобретают элитную визу в Таиланд на 5, 10 или 20 лет. Она может обойтись в сумму до $ 30 тыс., и ее можно оформить на всю семью. В нее включены услуги водителя лимузина, проживание в отеле, рестораны, поля для гольфа и другой досуг. Въезжать в страну и покидать ее пределы можно в любое время, как и оставаться в Таиланде в течение срока действия визы. © Sixteenbit
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Мало кто знает, что онлайн-площадка бронирования объектов размещения Airbnb создала премиум-дополнение к своему сайту для очень богатых клиентов. Рабочим названием было «Heirbnb» (от англ. heir — «наследник»), но позже было решено просто добавить определение luxury (англ. «роскошный») к основному домену. Если хотите посмотреть, какие виллы бронируют миллионеры, зайдите на сайт www.airbnb.com/luxury. © 0utlawcountry
Вилла обойдется вам в ₽ 3 млн за ночь.
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Частные выходы на посадку делают перелеты состоятельных путешественников намного приятнее. В ожидании рейса VIP-пассажиры могут воспользоваться душем или сауной, полежать в кровати, сходить в спа-салон и тренажерный зал. И конечно, заказать еду из любой кухни мира. В это время багаж передан консьержу, который проводит его за вас через досмотр. А вы едете к трапу на BMW 8-й серии. Услуга полностью конфиденциальна. © bob-lob
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Мадонна тратила по $ 10 тыс. в месяц на благословенную воду каббалы. Певице даже доставляли ее в любую точку мира во время гастролей. © hermoments
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Думал, что платиновая кредитная карта — высший класс обслуживания, пока не узнал о «Центурионе». Членство в этом клубе обойдется в $ 10 тыс., далее нужно платить годовой взнос. Взамен вы получаете все, что только пожелаете: столик в ресторане любого города мира; номер в отеле на Ибице именно в дни приезда знаменитости на остров; даже новый iPhone в первый час его продажи в магазине. «Центурион» — это дворецкий, консьерж, местный эксперт и лучший друг с самыми полезными связями в любой точке планеты. © Jackpot777
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Страховку от похищения приобретают состоятельные люди на случай, если их захватят в заложники с требованием выкупа. Профессиональный переговорщик сделает все для их освобождения. Услуга обойдется в несколько миллионов долларов. © owenpoconnell
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Богатые люди выкупают несколько этажей в отелях, ресторан целиком и шеф-повара из любого уголка мира. Однажды я был свидетелем, как принц Саудовской Аравии потратил $ 50 тыс. на ужин. Для своей семьи из 4 человек и слуг он забронировал 4 верхних этажа в гостинице, где я работал. Затем за баснословные деньги он закрыл ресторан для посещения. В довершение послал один из своих частных самолетов из Орландо в Нью-Йорк за шеф-поваром, кухню которого ему хотелось отведать в тот вечер. © durgadas
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Леди Гага не только верит в привидения, но и боится их. Она заплатила $ 50 тыс. за «детектор нечистой силы». Это измеритель электромагнитного поля для обнаружения электрически заряженных объектов, который певица всегда берет с собой. © cheapism
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$ 100 тыс. — и 100 % гарантии того, что в день вашей свадьбы не пойдет дождь. Специальные компании рассеивают тучи на целый день в любое, даже самое дождливое время года. © VoteLymanZeigler2020
«Лестерский кодекс» — рукопись, составленная да Винчи в начале XVI века, которую Билл Гейтс купил за $ 30 млн.
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Если готовы потратить $ 35 тыс. на приставку и $ 500 — за каждый показ, вы можете смотреть фильмы дома в то же время, что и остальные в кинотеатрах города. © fuckgoldsendbitcoin
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Моя знакомая — безумно одаренный человек. У нее ученая степень в Гарварде, исключительные музыкальные способности и много других талантов. Одна семья из другой страны предложила ей $ 100 тыс. взамен на яйцеклетки. Помимо ее эрудиции, молодости и образования этим людям импонировала ее принадлежность к узкой этнической группе. © ward0630
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Кубики льда премиум-класса вырезаны вручную, кристально прозрачные и идеальной формы. Есть несколько компаний, которые производят такой лед для «минимального разбавления напитка и максимального охлаждения». Продаются они в упаковках по 50 штук, каждая из которых стоит $ 325. © eternalrefuge86
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Золотые таблетки, которые сделают ваши экскременты золотого цвета. Если думаете, что я вас разыгрываю, — загуглите. © TinByn5Gin
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Богатые покупают время. Задумайтесь, сколько унылых действий мы совершаем в течение дня: стоим в дорожных пробках, ходим в магазины, готовим, убираем, «висим» на телефонной линии. Тратим жизнь на тривиальные мелочи, без которых быт, увы, невозможен. Время — самое ценное, что у нас есть. Богатые люди возвращают себе эту роскошь за деньги. © hahahahthunk
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Шейх Аль-Валид ибн Талал приобрел суперчастный самолет стоимостью $ 500 млн. В его Airbus A380 под названием «Летящий дворец» есть место для «роллс-ройса» и его лошадей, а также 5 отдельных спален и 2 столовые. © richtopia
Бонус: пример использования денег во благо
Один мой богатый родственник покупает землю, чтобы правительство или бизнесмены не смогли на этом месте построить небоскребы, фабрики и прочее. Городок, в котором он вырос, некогда был райским зеленым уголком, а потом туристическая индустрия превратила его в курорт. Теперь родственник старается выкупить как можно больше участков земли в своей провинции, чтобы сохранить ее самобытность. © witchwithflyinghead
А вы готовы заплатить за что-нибудь из перечисленного?