20+ вещей, которыми люди пользуются уже десятки лет, и те даже не думают изнашиваться

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Вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь современный электрочайник или блендер исправно работал 100 или хотя бы 10 лет? А чтобы обувь или, допустим, рубашка носилась 20 лет? Сейчас это кажется чем-то из разряда фантастики. Хотя в былые времена это было нормой, то есть производители старались сделать свою продукцию как можно долговечнее. И понятное дело, что обладатели этих, пусть и старомодных, но таких надежных вещей ни за что их не променяют на современные аналоги.

Пользователи Reddit поделились фотографиями вещей, которые у них в обиходе не один десяток лет. Нас в AdMe.ru особенно порадовал свитер, который носили больше 40 лет, а он почти как новый.

«Ношу эти ботинки Sorel уже 20 лет»

«Эта вафельница была куплена на распродаже в 1958 году за 25 центов. Работает до сих пор»

«На Рождество мой дедушка подарил мне дубленку, которую он носил в свои 20 лет. А ему сейчас 70! Она до сих пор в отличном состоянии»

«Это карманные часы моего прапрадеда. Их ему подарили его родители на 18-летие в 1902 году. А мне их передарил мой отец. Когда-нибудь они перейдут и одному из моих мальчиков»

«Это мое „Лего“, с ним снова играют спустя 40 лет»

«Мое кресло Eames Soft Pad. С оригинальной обивкой. Выпущено 50 лет назад. Думаю, оно уже пережило первоначального владельца»

«Мои родители собирались избавиться от 90-летнего кедрового сундука. Я забрал его, отшлифовал и смазал. Теперь он выглядит куда лучше. Надеюсь, у него впереди еще 90 лет»

«Этот блендер Oster, вероятнее всего, был изготовлен в 1958 году! До сих пор отлично смешивает, не хуже современных»

«Эти джинсы Guess мама купила себе в 1985 году. Теперь они — мои любимые»

«Это дедушкина рубашка, которая была подарена ему на день рождения в 1952 году»

«Этот холодильник General Electric выпущен в конце 1940-х. Моя бабушка пользовалась им больше 70 лет, а теперь он мой»

«Эта игрушечная кухня была куплена 35 лет назад. Сейчас в нее играет мой 3-летний сын»

«Это моя плита Magic Chef, выпущенная в 1920–30-х годах. У нее 6 конфорок, 2 духовки и подогреватель хлеба»

«Моя камера Rolleiflex 1945 года выпуска все еще делает красивые фотографии»

«Этот свитер L. L. Bean носили каждую зиму с 1979 года, сначала мой отец, а с 1999 года и я. 100%-ная шерсть, изготовлен в Англии»

«Этот кожаный рюкзак мой дед купил мне, когда я пошел в школу, в 1991 году. Я пообещал ему, что буду хранить его вечно»

«Лучшая кофеварка в мире, ей примерно 50 лет, а она до сих пор работает превосходно»

«Палатка, купленная 40 лет назад моими родителями, используется до сих пор, только уже мной и моей девушкой»

«Мне досталась эта чугунная сковорода, которой пользовалась моя бабушка с 1940-х годов. Думаю, ее унаследует и моя дочь»

«Мой вентилятор Star Rite сделан в 1920 году. Ему ровно 100 лет, а он все еще работает»

«Эту спортивную сумку я унаследовал от дедушки. Кожа 1970-х, клепаные ручки, стальные застежки-молнии. Они никогда не сломаются»

«Мой отец купил этот термос на одну из своих первых зарплат, будучи инженером. Он подарил его мне, когда я начал свою карьеру»

«Им пользовался мой дед, мой отец, а теперь и я. Все еще в строю»

«Это мой Volvo 122S 1967 года выпуска, он проехал 999 400 км и все еще на ходу»

А у вас есть такие вещи, которым уже не один десяток лет, а они продолжают исправно работать?