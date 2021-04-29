20 случаев, когда вещи поразили нас своим непривычно маленьким размером

На протяжении многих лет у нас вырабатывается четкое понимание того, какого размера должен быть тот или иной предмет. Мы застываем в изумлении, когда видим что-то огромное. Однако не стоит забывать, что в мире бывают не только большие вещи, но и маленькие, и даже совсем крохотные.

На нас в AdMe.ru произвели впечатление привычные для всех вещи, отличающиеся своими незначительными габаритами. В этой статье мы покажем некоторые из них.

1. «Крохотный банан, который я сорвал сегодня»

2. «Приготовил крошечные пиццы — размером с ломтик пеперони»

3. «Сделал маленький почтовый ящик для паука, живущего на моем чердаке»

4. «Моя крошечная копия „Франкенштейна“. Это полноценная книга»

5. Очень узенький домик

6. «Этот крошечный молоточек — самое дорогое, что у меня есть. Это печально?»

7. «Моя бабушка нашла очень маленькие яблочки — размером с вишню»

8. Этот причудливый персидский ковер на самом деле закладка для книги

9. Очень маленький забор

10. «В отеле, в котором мы остановились, дают такие ультрамаленькие тюбики зубной пасты»

11. Крошечный грузовик службы доставки

12. Авокадо с довольно небольшой косточкой

13. «Попал в этот смехотворно маленький туалет в Хорватии в прошлом году. Я чуть выше 180 см»

14. «Вот последний урожай помидоров, собранный мной сегодня. Этот малыш полностью созрел»

15. «На днях я нашел эту крошечную вилку в суши-баре. Сказать, что я был удивлен, — ничего не сказать»

16. «Я сделал крошечный нож»

17. «Что это за судно?»

18. «Мини-упаковки табаско и таджина, которые принесли сегодня вместе с моим завтраком в отеле»

19. «Мой друг делает крошечные мечи из гвоздей»

20. «Я рисую маленькие пейзажи»