20 случаев, когда вещи поразили нас своим непривычно маленьким размером
На протяжении многих лет у нас вырабатывается четкое понимание того, какого размера должен быть тот или иной предмет. Мы застываем в изумлении, когда видим что-то огромное. Однако не стоит забывать, что в мире бывают не только большие вещи, но и маленькие, и даже совсем крохотные.
На нас в AdMe.ru произвели впечатление привычные для всех вещи, отличающиеся своими незначительными габаритами. В этой статье мы покажем некоторые из них.
1. «Крохотный банан, который я сорвал сегодня»
2. «Приготовил крошечные пиццы — размером с ломтик пеперони»
3. «Сделал маленький почтовый ящик для паука, живущего на моем чердаке»
4. «Моя крошечная копия „Франкенштейна“. Это полноценная книга»
5. Очень узенький домик
6. «Этот крошечный молоточек — самое дорогое, что у меня есть. Это печально?»
7. «Моя бабушка нашла очень маленькие яблочки — размером с вишню»
8. Этот причудливый персидский ковер на самом деле закладка для книги
9. Очень маленький забор
10. «В отеле, в котором мы остановились, дают такие ультрамаленькие тюбики зубной пасты»
11. Крошечный грузовик службы доставки
12. Авокадо с довольно небольшой косточкой
13. «Попал в этот смехотворно маленький туалет в Хорватии в прошлом году. Я чуть выше 180 см»
14. «Вот последний урожай помидоров, собранный мной сегодня. Этот малыш полностью созрел»
15. «На днях я нашел эту крошечную вилку в суши-баре. Сказать, что я был удивлен, — ничего не сказать»
16. «Я сделал крошечный нож»
17. «Что это за судно?»
18. «Мини-упаковки табаско и таджина, которые принесли сегодня вместе с моим завтраком в отеле»
19. «Мой друг делает крошечные мечи из гвоздей»
20. «Я рисую маленькие пейзажи»
С чем непривычно миниатюрным вам приходилось сталкиваться в жизни? Возможно, есть какие-то примечательные фото и в вашем архиве.
Фото на превью cactusdan94 / Reddit
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