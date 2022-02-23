20+ вещей, которых нам до этого так не хватало в современном мире
В современном мире каждый день появляется множество предметов и идей, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее. За какие-то товары стоит поблагодарить производителей. Другие же изобретения принадлежат простым людям, которые стараются придать окружающему пространству уюта и подарить толику добра.
Мы в AdMe.ru ценим творческий подход и находчивость, а потому решили собрать в сети нестандартные решения от компаний и пользователей. И некоторые можно взять на заметку.
Эти пластыри подходят к коже разных оттенков
«К моей жевательной резинке прилагаются бумажки, в которые можно выплюнуть использованное лакомство»
- Кстати, есть компания, которая из использованной жвачки делает пластик. © ortusdux / Reddit
«В нашей библиотеке можно взять разные формы для выпечки»
- А у нас выдают инструменты. Они даже отправляют людей, чтобы те научили, как ими пользоваться, или помогли с ремонтом. © ButaneM***** / Reddit
«Тенты для защиты от солнца в моем отеле подключены к прибору, который измеряет скорость ветра. Когда порывы становятся слишком сильными, навесы автоматически поднимаются»
В этой отапливаемой будке хозяева могут оставить собаку, когда идут в магазин за покупками
«У нас на работе появился набор специальных карточек для оправданий»
«400 вариантов того, как оправдаться или соврать на рабочем месте».
«У нас в доме ремонтируют лифт. Поэтому на каждой лестничной площадке поставили по стулу, чтобы люди могли отдохнуть, пока поднимаются или спускаются»
На этом заборе местные жители оставляют сделанные вручную шапки и варежки для тех, кому они могут пригодиться
В Германии на парковках есть специальные места для женщин. Для того чтобы гаражи стали более безопасным местом для дам
«Обрезал старые лыжи и сделал специальные переходники для колес. Наша детская коляска теперь легко преодолевает даже большие сугробы»
«Дядюшка придумал такую штуку, чтобы смотреть телевизор в кровати»
В некоторых румынских поездах появились шкафы с книгами
В магазинчике рядом с образовательным центром повесили объявление о том, что дети могут дождаться родителей внутри, в тепле и комфорте. А покупать ничего не надо
«Сделал небольшую гостиницу для 2 беспризорных кошаков, которых мы подкармливаем»
В Копенгагене есть автомат, где можно купить букет
Бассейн в этом дворе превратили в цветочную клумбу
«Нашел эту лавочку неподалеку. Продавца нет. Берешь что хочешь и оплачиваешь картой. Выпил отличный кофе, купил масло, яйца и картошку»
Кнопки для вызова лифта в этом холле находятся на отдельной стойке перед шахтами
«В нашем городском магазине появились тележки, с помощью которых можно оплатить покупки»
- Зато мы не дождемся летающих автомобилей. © Vitztlampaehecatl / Reddit
Эта ручка может служить еще в качестве линейки или уровня
«В моем отеле на часах был еще один дисплей. Чтобы можно было увидеть время, не вставая с кровати»
«На моем ингаляторе есть специальное окошко, где показывается, сколько доз еще осталось»
В Лиссабоне есть специальные будки для мытья собак
А какое последнее нововведение сделало вашу жизнь приятнее?
Фото на превью WestEst101 / Reddit
Поделиться этой статьёй