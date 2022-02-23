20+ вещей, которых нам до этого так не хватало в современном мире

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В современном мире каждый день появляется множество предметов и идей, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее. За какие-то товары стоит поблагодарить производителей. Другие же изобретения принадлежат простым людям, которые стараются придать окружающему пространству уюта и подарить толику добра.

Мы в AdMe.ru ценим творческий подход и находчивость, а потому решили собрать в сети нестандартные решения от компаний и пользователей. И некоторые можно взять на заметку.

Эти пластыри подходят к коже разных оттенков

«К моей жевательной резинке прилагаются бумажки, в которые можно выплюнуть использованное лакомство»

Кстати, есть компания, которая из использованной жвачки делает пластик. © ortusdux / Reddit

«В нашей библиотеке можно взять разные формы для выпечки»

А у нас выдают инструменты. Они даже отправляют людей, чтобы те научили, как ими пользоваться, или помогли с ремонтом. © ButaneM***** / Reddit

«Тенты для защиты от солнца в моем отеле подключены к прибору, который измеряет скорость ветра. Когда порывы становятся слишком сильными, навесы автоматически поднимаются»

В этой отапливаемой будке хозяева могут оставить собаку, когда идут в магазин за покупками

«У нас на работе появился набор специальных карточек для оправданий»

«400 вариантов того, как оправдаться или соврать на рабочем месте».

«У нас в доме ремонтируют лифт. Поэтому на каждой лестничной площадке поставили по стулу, чтобы люди могли отдохнуть, пока поднимаются или спускаются»

На этом заборе местные жители оставляют сделанные вручную шапки и варежки для тех, кому они могут пригодиться

В Германии на парковках есть специальные места для женщин. Для того чтобы гаражи стали более безопасным местом для дам

«Обрезал старые лыжи и сделал специальные переходники для колес. Наша детская коляска теперь легко преодолевает даже большие сугробы»

«Дядюшка придумал такую штуку, чтобы смотреть телевизор в кровати»

В некоторых румынских поездах появились шкафы с книгами

В магазинчике рядом с образовательным центром повесили объявление о том, что дети могут дождаться родителей внутри, в тепле и комфорте. А покупать ничего не надо

«Сделал небольшую гостиницу для 2 беспризорных кошаков, которых мы подкармливаем»

В Копенгагене есть автомат, где можно купить букет

Бассейн в этом дворе превратили в цветочную клумбу

«Нашел эту лавочку неподалеку. Продавца нет. Берешь что хочешь и оплачиваешь картой. Выпил отличный кофе, купил масло, яйца и картошку»

Кнопки для вызова лифта в этом холле находятся на отдельной стойке перед шахтами

«В нашем городском магазине появились тележки, с помощью которых можно оплатить покупки»

Зато мы не дождемся летающих автомобилей. © Vitztlampaehecatl / Reddit

Эта ручка может служить еще в качестве линейки или уровня

«В моем отеле на часах был еще один дисплей. Чтобы можно было увидеть время, не вставая с кровати»

«На моем ингаляторе есть специальное окошко, где показывается, сколько доз еще осталось»

В Лиссабоне есть специальные будки для мытья собак