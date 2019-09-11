20+ вещей, которые вызывают один вопрос: «Что ты такое?»
Мир полон странных вещей, которые кажутся неправильными, но в то же время откровенно веселят. В этот список точно можно включить цветок, отрастивший длинные ноги, тающих уток или попугаев, моющих окно. Счастливы те, кто не только подмечает эти вещи, но и держит под рукой камеру.
Редакция AdMe.ru любит всякого рода курьезы. И еще больше любит делиться ими с вами. Позовите друзей или коллег к экрану, чтобы повеселиться вместе.
1. «Выдавленная зубная паста выглядит как нос»
2. Современная карета Золушки
3. «Мы вырастили баклажан, который выглядит как эмодзи-какашка»
4. «Мой цветок отрастил пару ног»
5. Когда вареное яйцо выглядит как-то не так
6. «Такая вот статуя возле моего дома»
7. Когда собака слышит слово «гулять»
8. Кажется, утки плавятся при +30 °С
9. Как тебе такое, Илон Маск?
10. Пятно от кофе на столе советует вам просто расслабиться!
11. Мам, это не просто такой период! Я теперь в самом деле такой
12. «Мой партнер оставил дома артишок, пока мы были в отпуске, и тот зацвел»
13. Почему ты такое?
14. Это открытие стало чьей-то детской травмой
15. А вот и сбой в матрице
16. Наоми Кэмпбелл в мире плюшевых мишек
17. Текстурное яйцо vs. Обычное яйцо
18. Какой милый дикобраз!
19. В Чили наблюдают за солнечным затмением
20. Инструмент для экономных хозяек, чтобы не выбрасывать остатки мыла, а использовать его полностью
21. «Моя жена купила новую открывашку для консервов»
Кто ваш фаворит в этом списке? Или у вас есть собственное фото, которое сможет поднять нам настроение? Поделитесь им в комментариях!
Фото на превью stubbornmoose / Reddit