20+ вещей, которые вызывают один вопрос: «Что ты такое?»

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Мир полон странных вещей, которые кажутся неправильными, но в то же время откровенно веселят. В этот список точно можно включить цветок, отрастивший длинные ноги, тающих уток или попугаев, моющих окно. Счастливы те, кто не только подмечает эти вещи, но и держит под рукой камеру.

Редакция AdMe.ru любит всякого рода курьезы. И еще больше любит делиться ими с вами. Позовите друзей или коллег к экрану, чтобы повеселиться вместе.

1. «Выдавленная зубная паста выглядит как нос»

2. Современная карета Золушки

3. «Мы вырастили баклажан, который выглядит как эмодзи-какашка»

4. «Мой цветок отрастил пару ног»

5. Когда вареное яйцо выглядит как-то не так

6. «Такая вот статуя возле моего дома»

7. Когда собака слышит слово «гулять»

8. Кажется, утки плавятся при +30 °С

9. Как тебе такое, Илон Маск?

10. Пятно от кофе на столе советует вам просто расслабиться!

11. Мам, это не просто такой период! Я теперь в самом деле такой

12. «Мой партнер оставил дома артишок, пока мы были в отпуске, и тот зацвел»

13. Почему ты такое?

14. Это открытие стало чьей-то детской травмой

15. А вот и сбой в матрице

16. Наоми Кэмпбелл в мире плюшевых мишек

17. Текстурное яйцо vs. Обычное яйцо

18. Какой милый дикобраз!

19. В Чили наблюдают за солнечным затмением

20. Инструмент для экономных хозяек, чтобы не выбрасывать остатки мыла, а использовать его полностью

21. «Моя жена купила новую открывашку для консервов»

Кто ваш фаворит в этом списке? Или у вас есть собственное фото, которое сможет поднять нам настроение? Поделитесь им в комментариях!