20+ вещей, которые выводят людей из себя до тех пор, пока они не узнают о них правду

Разговоры в такси. Я не так часто пользуюсь такси, только когда сильно спешу. Сидишь такой весь на нервах, лишь бы успеть, и тут водитель заводит шарманку и начинает свои разговоры. Очень раздражает. И только недавно я понял, что им просто скучно: целый день сидеть за баранкой и только и видеть, что дорогу. А в такси можно с интересными людьми познакомиться. Например, знакомый рассказывал, как 1,5 часа катался с парнем, который работал на космодроме.