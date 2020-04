20+ вещей, которые выводят людей из себя до тех пор, пока они не узнают о них правду

Люди, которые путают -ТСЯ и -ТЬСЯ. Ошибиться может каждый, в этом нет ничего такого. Это ведь не влияет на смысл слов, верно? В английском языке тоже есть много слов, которые все путают. Очень часто даже самые грамотные люди путают your и you’re, there, their и they’re, it’s и its.