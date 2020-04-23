20+ вещей, которые выводят людей из себя до тех пор, пока они не узнают о них правду
Бывает так, что на первый взгляд обычные вещи вызывают у людей отрицательные эмоции. Например, многих раздражает воздух в пачке чипсов или пауки — они вообще непонятно чем провинились.
Мы в AdMe.ru задались вопросом, так ли оправданны эти негативные чувства, и собрали несколько историй, доказывающих, что некоторые окружающие нас вещи зря вызывают столько негодования.
- Я не люблю, когда люди говорят: «Я родился не в том поколении, наша музыка — отстой». Эй, мы родились в том поколении, когда можем в интернете послушать что угодно: трек, выпущенный 5 минут назад, или записи 100-летней давности. © Wellshieeet / Reddit
- Воздух в пачке чипсов. Технически это вовсе не воздух, а только азот. Это сделано для того, чтобы чипсы не крошились во время транспортировки. Если воздух из пачек удалить, до вас будут доезжать только крошки. А еще именно азот заставляет чипсы вкусно хрустеть. © Adriano Di Piero / Quora
- Модели телефона. Раньше у меня был Android. Люди смеялись надо мной, пока я не купил iPhone. Тогда появились люди, которые смеются над моей старой моделью... Ты никогда не выиграешь в этой схватке... © uaremytea / Reddit
- Женщины с короткими волосами. Я собираюсь отстричь свои длинные волосы, а моя мама ведет себя так, будто я в одиночку собираюсь уничтожить целую расу. Она считает, что я не ценю этот божий дар. У нее никогда не было длинных волос, а у меня — да, поэтому она считает, что стричься — это плохо. © cursedhomosexual / Reddit
- Когда люди перед тобой на кассе не могут найти кошелек. Такое ведь бывает с каждым, все рано или поздно оказываются в такой ситуации. Конечно, хорошо, если ты достал его заранее, но иногда витаешь в облаках, вспоминаешь, что забыл купить, и поэтому тормозишь. Было бы здорово поставить в начале касс напоминание о том, что нужно достать кошелек. А для тех, кто торопится, есть экспресс-кассы и кассы самообслуживания.
- Мужчины с «женскими» увлечениями. Любой мужчина, которому нравится что-то девчачье, сразу подвергается насмешкам, в том числе со стороны близких. Как они с этим справляются? © Dragon_Venom360 / Reddit
- Кроксы. Я провожу на ногах большую часть дня, эта компания делает удобную и классную обувь, я люблю кроксы! © mespec / Reddit
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Меня дико бесит, когда за мной в магазине ходит охранник. Неужели я похожа на того, кто может украсть лак за 50 рублей? Вроде выгляжу я неплохо, прилично одета и все такое. Недавно директор магазина рассказала, что тырят в магазине очень часто, причем много приличных и хорошо одетых людей, на которых и не подумаешь. Поэтому охранники ходят за всеми без исключения. Если все-таки проглядели, в магазинах недостача делится на всех работников: кассиров, охранников, управляющих.
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Разговоры в такси. Я не так часто пользуюсь такси, только когда сильно спешу. Сидишь такой весь на нервах, лишь бы успеть, и тут водитель заводит шарманку и начинает свои разговоры. Очень раздражает. И только недавно я понял, что им просто скучно: целый день сидеть за баранкой и только и видеть, что дорогу. А в такси можно с интересными людьми познакомиться. Например, знакомый рассказывал, как 1,5 часа катался с парнем, который работал на космодроме.
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Всегда бесило, когда в ресторане убирали тарелку, где оставалось немного еды. Последний кусочек ведь самый вкусный, а попросить обратно как-то неудобно, скажут, мол, нищеброд. А недавно узнал, что виноват сам. Оказывается, я, сам того не ведая, подавал официанту знак убрать тарелку: складывал приборы крест-накрест. Как говорят в таких случаях — «учите матчасть»?
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Люди, которые путают -ТСЯ и -ТЬСЯ. Ошибиться может каждый, в этом нет ничего такого. Это ведь не влияет на смысл слов, верно? В английском языке тоже есть много слов, которые все путают. Очень часто даже самые грамотные люди путают your и you’re, there, their и they’re, it’s и its.
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Раньше жутко злилась, когда на кассе, чтобы отменить покупку, кассиры звали «Галю». Обычно это происходит, когда торопишься, а за тобой огромная очередь, которая мысленно поджаривает тебя на огне. Потом знакомая рассказала, что «Галя» — главный кассир. Только он имеет право отменять действие и удалять товары из чека. Это помогает защититься от мошенничества и нечистых на руку кассиров.
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Плачущие младенцы. Понять таких людей может только тот, у кого у был ребенок. Иногда ты все сделаешь, чтобы он перестал плакать, а он все равно плачет. Но людям это не объяснишь. Недавно в самолете девушка попросила стюардессу поменять ей место, потому что рядом был ребенок, хотя он даже не плакал. Я не понимаю этого. Все мы когда-то были детьми и, вероятно, плакали.
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Змеи! Я никогда не пойму, почему люди к ним так относятся. Я работаю в заповеднике, и змеи — мои любимые животные. Конечно, змеи бывают очень опасны, но большинство из них безобидные, робкие, ленивые и вряд ли нападут на человека. © TheThagomizer / Reddit
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«Цены в личку». У многих от такого ответа дергается глаз, но так продавцы просто пытаются заработать себе на хлеб. Это самый простой способ увеличить спрос на товар или услуги, и если вас это напрягает, то просто обратитесь к другому продавцу.
А что, по вашему мнению, не заслуживает такой злости со стороны людей?