20+ неожиданных вещей, которые приготовил этот мир, чтобы нас удивить
Когда человек обнаруживает в жизни что-то из ряда вон выходящее, то он чаще всего стремится сфотографировать это и затем показать всему миру. Ведь не каждому суждено увидеть, к примеру, лошадь с голубыми глазами, старинный стеклянный огнетушитель или северное сияние с высоты полета Международной космической станции.
Мы в AdMe.ru не упускаем возможности узнавать что-нибудь новое, и вот 23 фотографии, которые пополнили нашу копилку знаний.
Лапа коалы
Это самый детальный снимок поверхности Солнца в истории, сделанный наземным солнечным телескопом Национального научного фонда США
На нем видна «кипящая плазма» в ячейках размером с крупные европейские государства. Это изображение покрывает участок поверхности Солнца размером 36 500 × 36 500 км.
«Так выглядит мой позвоночник после исправления сколиоза»
Вы когда-нибудь видели лошадь с голубыми глазами?
На фото ниже — андская кошка, малоизученный вид из семейства кошачьих. Эти животные проживают в Андах на высоте 3–5 тыс. метров
В январе 2020 года из-за шторма «Глория» улицы испанского курорта Коста-Брава в Тосса-де-Мар заполнились морской пеной
Это старинный огнетушитель
Мотоцикл, которым может управлять человек в инвалидной коляске
Так выращивают фрукты в форме куба
Огромный кусок окаменевшего дерева
Модель будущего автомобиля, выполненная из промышленного пластилина, масштаб 1:1
А это уже конечный результат
Эта улица настолько узкая, что для создания пешеходного перехода потребовалась лишь одна белая полоса
Вот что будет с сахарной ватой, едва она коснется воды
Это инвалидная коляска для использования на песчаном пляже
Вот как выглядят две стороны одного и того же эвкалиптового дерева, растущего на поле для гольфа
Эти часы показывают не время, а дни недели
Так северное сияние выглядит с Международной космической станции
А это Саудовская Аравия ночью, вид с МКС
Шоколадный соус, тающий внутри кубика льда
Горнолыжный склон летом и зимой
Так выглядит тень листвы деревьев во время частичного солнечного затмения
Фото на превью ifyouhigh / instagram