20+ неожиданных вещей, которые приготовил этот мир, чтобы нас удивить

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Когда человек обнаруживает в жизни что-то из ряда вон выходящее, то он чаще всего стремится сфотографировать это и затем показать всему миру. Ведь не каждому суждено увидеть, к примеру, лошадь с голубыми глазами, старинный стеклянный огнетушитель или северное сияние с высоты полета Международной космической станции.

Мы в AdMe.ru не упускаем возможности узнавать что-нибудь новое, и вот 23 фотографии, которые пополнили нашу копилку знаний.

Лапа коалы

Это самый детальный снимок поверхности Солнца в истории, сделанный наземным солнечным телескопом Национального научного фонда США

На нем видна «кипящая плазма» в ячейках размером с крупные европейские государства. Это изображение покрывает участок поверхности Солнца размером 36 500 × 36 500 км.

«Так выглядит мой позвоночник после исправления сколиоза»

Вы когда-нибудь видели лошадь с голубыми глазами?

На фото ниже — андская кошка, малоизученный вид из семейства кошачьих. Эти животные проживают в Андах на высоте 3–5 тыс. метров

В январе 2020 года из-за шторма «Глория» улицы испанского курорта Коста-Брава в Тосса-де-Мар заполнились морской пеной

Vídeo en exclusiva de Tossa de Mar. La veritat l'escuma aquesta no fa gaire gràcia. pic.twitter.com/1hkGDEWIhh — JOAN JORDANA (@jordana_joan) January 21, 2020

Это старинный огнетушитель

Мотоцикл, которым может управлять человек в инвалидной коляске

Так выращивают фрукты в форме куба

Огромный кусок окаменевшего дерева

Модель будущего автомобиля, выполненная из промышленного пластилина, масштаб 1:1

А это уже конечный результат

Эта улица настолько узкая, что для создания пешеходного перехода потребовалась лишь одна белая полоса

Вот что будет с сахарной ватой, едва она коснется воды

Это инвалидная коляска для использования на песчаном пляже

Вот как выглядят две стороны одного и того же эвкалиптового дерева, растущего на поле для гольфа

Эти часы показывают не время, а дни недели

Так северное сияние выглядит с Международной космической станции

А это Саудовская Аравия ночью, вид с МКС

Шоколадный соус, тающий внутри кубика льда

Горнолыжный склон летом и зимой

Так выглядит тень листвы деревьев во время частичного солнечного затмения