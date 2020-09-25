20+ вещей, которые только и делают, что усложняют нам жизнь. Но мы героически терпим их годами
Помните, как раньше надо было включать компьютеры? Когда еще не было Windows и приходилось чуть ли не программный код вписывать каждый раз, чтобы он загрузился. С тех пор этот процесс стал гораздо проще, и сейчас даже 2-летние дети с легкостью пользуются компьютерами, ноутбуками и планшетами. В нашей жизни есть куча вещей, которые требуют, чтобы их упростили.
Пользователи Reddit собрали целый тред с такими вещами. От процесса приготовления кофе до отхода ко сну. Мы в AdMe.ru прочитали все комментарии, и вот подборка избранных моментов.
- Почему так сложно отдирать наклейки с ценниками и штрихкодами? Дуешь феном, греешь термопистолетом, осторожненько нагреваешь зажигалкой, пытаешься аккуратненько за краешек подцепить эту чертову наклейку, чтобы наконец она легко и просто отошла. Но стоит чуть-чуть перегреть, и все пропало. © Netolu / Reddit
- Попытки открыть ту самую банку, с которой не может справиться даже самый сильный друг. Я просто хочу немного варенья. © Purpledeetwo / Reddit
- Сначала ты отсылаешь свое резюме компании, потом тебя ждет телефонный разговор, в котором тебя снова спросят о твоем резюме. Если все прошло отлично, то тебя приглашают в офис, где выясняется, что эти люди вообще о тебе ничего не знают, так что почему бы тебе снова не зачитать все, что написано в твоем резюме? © presumingpete / Reddit
- Установка принтера. Мне не нужны 15 дополнительных и совершенно бесполезных приложений, HP. Я просто хочу напечатать свое эссе. © MissSprocket / Reddit
- Страхование. Когда вы звоните кому-то, кто там работает, чтобы вам разъяcнили кое-какие моменты, а они делают вид, будто весь этот юридический жаргон абсолютно понятен каждому, и только вы единственный, кто ни черта в нем не смыслит. © Mina111406 / Reddit
- Попытка быстро покинуть ресторан большой компанией. Хорошо, еда закончилась, давайте попрощаемся и отправимся в путь. Ладно, постоим рядом со столом, попрощаемся и уходим. Хорошо, еще немного поболтаем у входной двери, а потом попрощаемся и отправимся в путь. Хорошо, добрались до стоянки, давайте попрощаемся и отправимся в путь. Блин, просто скажи «до свидания» и уходи! Почему это так сложно? © tmoney144 / Reddit
- Когда проклятый ремень безопасности застревает, пока ты пытаешься его пристегнуть! И успевает довести тебя до белого каления еще до съезда с подъездной дорожки. © homeless_-_ / Reddit
- Здоровое питание. Собирать достоверную информацию о питании, находить хорошие (а иногда и дорогие) ингредиенты, находить время для самостоятельного приготовления еды и избегать плохой еды, к которой наш глупый мозг так привязан. © stratman7 / Reddit
- Приготовление первой чашки кофе с утра, когда ты только-только встал. Побродить по кухне, найти чистую кружку, затем сам кофе и фильтр (потому что они не там, где должны быть), а затем кофемашину нужно «прогреть» (почему, я не знаю), затем добавить сливки, сахар и все такое. И все это время кошки ходят за мной по пятам и требуют их покормить. © Clearbay_327_ / Reddit
- Снятие первого кусочка рулона туалетной бумаги таким образом, чтобы не разорвать при этом первые несколько слоев. © froobze / Reddit
- Создание пароля. «Ваш пароль должен содержать 1 заглавную букву, 1 строчную, 1 цифру, 1 символ, но не более 3 одинаковых символов подряд». А 2 месяца спустя вам говорят: «Хорошо, пора создать новый пароль, и он не должен повторяться». Блин, это мой долбаный пароль, позволь мне сделать так, как я хочу! © StretchyPlays / Reddit
- Снимать потную спортивную одежду, особенно спортивные бюстгальтеры, — это уже отдельная тренировка. © mooroomax5 / Reddit
- Распаковка покупок в жесткой пластиковой упаковке. Или баночек с лекарствами. Или... Так, стоп, надо выдохнуть, а то что-то разошелся. © EchotheGiant / Reddit
- Одевание детей после ванны. Они мокрые, и так просто на них ничего не налезает. Хуже этого только натягивание перчаток на малышей. © 9allMine / Reddit
- Распутать наушники или что-нибудь похожее. Они ведь были аккуратно смотаны, когда я засовывала их в карман! Но, как по волшебству, только достаешь их оттуда — и они уже затянуты самым тугим узлом в мире. © Lfaruqui / Reddit
- Надевать на малыша обувь. Черт возьми, это самая сложная вещь в мире! © FoxPanda32 / Reddit
- Смена простыней. Всегда найдется один уголок, который обязательно вылезет. © aashilr / Reddit
- Открыть упаковку с ножницами. Ведь производителям известно, зачем они нужны, но все же их запаивают в такой толстый пластик, что нам нужна гребаная пара ножниц, чтобы открыть их. © JonnyC102 / Reddit
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Попытки найти песню, которую вы слышали, но не знаете, как она называется. © TheRealStickBoi / Reddit
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Спать. Почему бы нам просто не придумать кнопку «выкл»? Какого черта мы должны с таким трудом пытаться уснуть? Если это так хорошо для нас, почему бы не сделать этот процесс проще? © DomDevil81 / Reddit
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Подключение устройства к USB-порту. Практически никогда еще не удавалось воткнуть его правильно с первого раза. Потом вы переворачиваете его, но почему-то все еще не так, и вы повторяете этот процесс примерно 3–4 раза, пока оно не воткнется. © Average-Fool / Reddit
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Доказывать, что вы не робот, чтобы подписываться на какие-либо вещи в интернете. CAPTCHA и щелкание по квадратам с автобусами и пешеходными переходами. Блин, в моей стране мы даже не используем термин «пешеходный переход». © Samkyon / Reddit
А что, на ваш взгляд, просто необходимо упростить, и чем скорее, тем лучше?