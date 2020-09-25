20+ вещей, которые только и делают, что усложняют нам жизнь. Но мы героически терпим их годами

Помните, как раньше надо было включать компьютеры? Когда еще не было Windows и приходилось чуть ли не программный код вписывать каждый раз, чтобы он загрузился. С тех пор этот процесс стал гораздо проще, и сейчас даже 2-летние дети с легкостью пользуются компьютерами, ноутбуками и планшетами. В нашей жизни есть куча вещей, которые требуют, чтобы их упростили.