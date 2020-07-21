Люди показали 20+ вещей, срок годности которых стремится к бесконечности

Наверняка у каждого в доме есть какая-то вещь, которая появилась в семье настолько давно, что никто и не помнит, когда это было. И, скорее всего, несмотря на солидный возраст, она работает — например, у одного из героев этой статьи есть исправный вентилятор, который был выпущен с конвейера в первой половине прошлого века.

AdMe.ru с удовольствием погрузился в мир семейных реликвий и просто вещей, которые, кажется, никогда не выйдут из строя.

«Я купил ботинки Timberland, но они оказались малы. Служба поддержки клиентов предложила мне заменить пару на больший размер. И вот что они прислали»

«Эта штука будила меня по утрам еще в 5-м классе. Сейчас мне 39»

«Этот набор чугунной посуды Le Creuset стоимостью 585 фунтов мне повезло купить за 50. Я мечтала о нем 20 лет»

«Эту рисоварку нам подарили на свадьбу 25 лет назад, и она до сих пор работает. Используем 2–3 раза в неделю»

Оригинальный Game Boy работает как по волшебству

«Этот дубовый сундук принадлежит моей семье с 1682 года. И замок до сих пор работает»

«Купил этот фотоаппарат 1967 года ради забавы за $ 15 и был приятно удивлен: работает исправно и цвета чудесные»

«Я ношу эти ботинки 20 лет»

«Моя бабушка купила швабру в начале 1960-х. Она дала ее мне, когда я переехала в свою первую квартиру. Работает как часы»

«Безопасностью, конечно, этот вентилятор не отличается, однако он служит нам без проблем вот уже более 70 лет»

«Вам наверняка понравится эта плита 1920–30-х годов с 6 конфорками, 2 духовками и подогревателем для хлеба»

«Этот миксер работает с 1970-х годов»

«Эта безопасная бритва Gillette была сделана в 1960-х или даже раньше. 10 лезвий стоят меньше $ 2, а бреет она мягче, чем любая другая бритва, которую я когда-либо пробовал»

«Эта кухонная плита сделана в 1920-х годах. Она нуждается в небольшом количестве любви и ухода и отлично подойдет для выпечки»

«Эта машинка для пасты, сделанная в 1964 году, до сих пор выглядит как новая»

«Я купил этот велосипед в 1998 году. Он прошел огонь, воду и медные трубы, но все еще крепок»

«Эта прелесть со мной 30 лет. День, когда она перестанет работать, будет очень грустным»

«Мой отец до сих пор использует эту радиальную пилу, которая служила еще его отцу. Кажется, она сделана в 1957 году»

«Игрушечный экскаватор, выпущенный в 1972 году. Я играл с ним в детстве без устали, потом им играли мои дети. Сейчас они выросли и я упакую его и буду хранить для следующего поколения нашей семьи»

«30 лет назад я получил эту лошадку в подарок от дедушки с бабушкой. Сегодня я передаю ее моему сыну»

«Этот стол, сделанный в 1922 году, использовал еще мой дедушка»

«Эта сковорода — единственная вещь, которая уцелела при пожаре в доме моей бабушки в 1920 году. Мои родители до сих пор ей пользуются»