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Люди показали 20+ вещей, срок годности которых стремится к бесконечности

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Наверняка у каждого в доме есть какая-то вещь, которая появилась в семье настолько давно, что никто и не помнит, когда это было. И, скорее всего, несмотря на солидный возраст, она работает — например, у одного из героев этой статьи есть исправный вентилятор, который был выпущен с конвейера в первой половине прошлого века.

AdMe.ru с удовольствием погрузился в мир семейных реликвий и просто вещей, которые, кажется, никогда не выйдут из строя.

«Я купил ботинки Timberland, но они оказались малы. Служба поддержки клиентов предложила мне заменить пару на больший размер. И вот что они прислали»

© uncultured / reddit

«Эта штука будила меня по утрам еще в 5-м классе. Сейчас мне 39»

© AnImbroglio / reddit

«Этот набор чугунной посуды Le Creuset стоимостью 585 фунтов мне повезло купить за 50. Я мечтала о нем 20 лет»

© padmasundari / reddit

«Эту рисоварку нам подарили на свадьбу 25 лет назад, и она до сих пор работает. Используем 2–3 раза в неделю»

© volcs0 / reddit

Оригинальный Game Boy работает как по волшебству

© wood-garden / reddit

«Этот дубовый сундук принадлежит моей семье с 1682 года. И замок до сих пор работает»

© burgerfix / reddit

«Купил этот фотоаппарат 1967 года ради забавы за $ 15 и был приятно удивлен: работает исправно и цвета чудесные»

© nxspam / reddit

«Я ношу эти ботинки 20 лет»

© Juco_Dropout / reddit

«Моя бабушка купила швабру в начале 1960-х. Она дала ее мне, когда я переехала в свою первую квартиру. Работает как часы»

© suckmytoes27 / reddit

«Безопасностью, конечно, этот вентилятор не отличается, однако он служит нам без проблем вот уже более 70 лет»

© Schmooopy / reddit

«Вам наверняка понравится эта плита 1920–30-х годов с 6 конфорками, 2 духовками и подогревателем для хлеба»

© Frostysorbet / reddit

«Этот миксер работает с 1970-х годов»

© goodcheapandfast / reddit

«Эта безопасная бритва Gillette была сделана в 1960-х или даже раньше. 10 лезвий стоят меньше $ 2, а бреет она мягче, чем любая другая бритва, которую я когда-либо пробовал»

© Professor_Bookman / reddit

«Эта кухонная плита сделана в 1920-х годах. Она нуждается в небольшом количестве любви и ухода и отлично подойдет для выпечки»

© camellini / reddit

«Эта машинка для пасты, сделанная в 1964 году, до сих пор выглядит как новая»

© auchjemand / reddit

«Я купил этот велосипед в 1998 году. Он прошел огонь, воду и медные трубы, но все еще крепок»

© Oldrocket / reddit

«Эта прелесть со мной 30 лет. День, когда она перестанет работать, будет очень грустным»

© vmpags / reddit

«Мой отец до сих пор использует эту радиальную пилу, которая служила еще его отцу. Кажется, она сделана в 1957 году»

© windsor_ty / reddit

«Игрушечный экскаватор, выпущенный в 1972 году. Я играл с ним в детстве без устали, потом им играли мои дети. Сейчас они выросли и я упакую его и буду хранить для следующего поколения нашей семьи»

© buzz_uk / reddit

«30 лет назад я получил эту лошадку в подарок от дедушки с бабушкой. Сегодня я передаю ее моему сыну»

© ShaquielleOFeel / reddit

«Этот стол, сделанный в 1922 году, использовал еще мой дедушка»

© Yoda2000675 / reddit

«Эта сковорода — единственная вещь, которая уцелела при пожаре в доме моей бабушки в 1920 году. Мои родители до сих пор ей пользуются»

© ramsdawg / reddit

Может, и в вашем доме есть подобные вещи? Расскажите всем их историю!

Фото на превью uncultured / reddit
11553129
13k