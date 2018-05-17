20 раздражающих вещей, от которых хочется просто выть

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В сознании каждого из нас присутствует образ чего-то, что особенно раздражает. Это зависит от нашего характера, привычек, образа жизни. Но есть такие универсальные вещи и явления, которые выводят из себя абсолютно всех: к примеру, солнце, бьющее в глаза, несмотря на закрытые жалюзи, или мелкие царапины на руках, которые берутся не пойми откуда.

AdMe.ru собрал самые яркие примеры того, что может довести вас до зубовного скрежета.

Туалетная бумага в отеле ценой $ 350 за ночь

«Этот луч пролетел 150 млн км, чтобы, отражаясь от машины, сквозь тонкую щель в жалюзи светить мне прямо в лицо»

Когда вилка закрывает соседнюю розетку

Всплывающая иконка «скриншот сохранен» на скриншоте

Эти мелкие царапины, которые появляются неизвестно откуда

Люди, которые идут прямо посреди проезжей части

Когда случайно покупаешь мусорные мешки, которые меньше ведра

«У моего отца вот такое защитное стекло на телефоне»

«Я пытался наслаждаться хорошей погодой, но все, о чем я мог думать, — это тот отсутствующий винтик»

Эта женщина просто разулась и поставила ноги на спинку стула спереди

«Мое портативное зарядное устройство может отображать только двузначные числа, поэтому, когда оно полностью заряжено, оно останавливается на отметке 99 %»

«Увидел этого парня в университетской столовой. Да, это обеденный стол»

Яйца, которые отказываются нормально чиститься

«Впереди меня ждет много миль с этим видом, потому что ни один из них не ускоряется»

Фисташки, которые не открываются

«Как моя жена складывает мерные ложки и как это делаю я»

«Моя девушка не закрыла пакет и поставила его в холодильник»

Когда происходит эта фигня

«Итак, я надорвал пакетик на отметке „открыть здесь“, но он так и остался закрытым»

Не нуждается в пояснении

А что больше всего раздражает вас?