20 вещей, которые сегодня почти невозможно отыскать, а в 90-е они были у каждого второго

103 3 44 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Во времена, когда еще не было интернета и соцсетей, дети и молодежь развлекались, что называется, как могли. Мы играли в казаков-разбойников и заполняли анкеты, просыпались среди ночи, чтобы покормить тамагочи, рубились в приставку и днями напролет пропадали в компьютерных клубах. Современное поколение, наверное, даже не поймет значение некоторых слов, а вот у миллениалов при воспоминании о них сердце буквально сожмется от ностальгии.

Мы в AdMe.ru решили ненадолго окунуть вас в прошлое и напомнить о легендарных вещах, которые не понаслышке знакомы всем, чье детство и юность пришлись на 90-е и начало 2000-х.

1. «Вот насколько я стар»

2. Если ваша юность пришлась на 90-е, вы помните их запах

3. «Откопали этого старичка, а картриджи для него сейчас $ 27 стоят»

4. «Помните кукольный дом-чемоданчик? Там еще был дверной звонок и лаяла собака. Он складывался пополам, и его легко было переносить с места на место»

5. «Когда меня спрашивают, насколько я стар, я показываю это фото»

6. Танцующий и поющий карп был едва ли не в каждом втором доме

7. А потом они рвались, и порошок засыпал всю комнату

8. Звук, который они издавали, ни с чем не перепутаешь

9. Достать бы одну-единственную упаковочку масла Rama, чтобы просто подарить бабуле коробочку. А она хранила бы там иголки, булавки и нитки

10. «Разбирал старые коробки. Глядите, что нашел»

11. Пляжный мяч из McDonald’s года этак 1987-го

12. Наверное, такая вешалка-крючок была в каждой советской семье

13. Эта штуковина была популярной, пока не появились йо-йо

14. У кого была такая приставка?

15. Собачки из McDonald’s. Светились, двигались и издавали музыку

16. Спиннеры нашего детства

17. Помните такие грифели для карандашей?

18. Коллаж под названием «Я рос без интернета»

19. Нужна помощь?

20. «Разбирали вещички, теперь наш ребенок играет с ними»

Какие еще вещи родом из детства вызывают у вас улыбку и слезы ностальгии? Расскажите нам об этом в комментариях, а лучше поделитесь фото.