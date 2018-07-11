20+ вещей, которые с такого ракурса мы еще не видели
Знаете ли вы, как выглядит Сфинкс или гигантский барельеф на горе Рашмор, если смотреть на них с непривычного ракурса? А хотите увидеть мир, который предстает перед глазами рассекающего волну серфингиста или байкера, мчащегося со скоростью 320 км/ч?
AdMe.ru собрал 20+ обычных вещей и явлений, которые откроются для вас с непривычной, новой стороны. А точнее, ракурса.
1. Так выглядит Сфинкс сзади. Оказывается, у него есть хвост
2. Взлет самолета. Взгляд снизу
3. Просто едет поезд. Вид снизу
4. Башенный кран. Вид изнутри
5. Посадка самолета
6. Гора Рашмор в непривычном ракурсе
7. Вид на огромные волны через иллюминатор каюты круизного лайнера создает ощущение попадания в другое измерение
8. Поездка по шоссе на скорости 320 км/ч
9. Спуск по свежеукатанному склону горнолыжной трассы
10. The Beatles переходят дорогу. Взгляд под другим углом
11. Обслуживание линий электропередачи с высоты птичьего полета
12. Внутри Биг-Бена. Лондон, 1920 год
13. Маяк внутри
14. «Немо 33» — самый глубокий бассейн в мире. Вид со дна
15. Вид на дерево сквозь металлическую сетку в морозный день
16. Станция московского метро
17. Мост Золотые Ворота
18. Когда камера закреплена сбоку тележки
19. Внутри пирамиды Хеопса
20. Плавание с дельфинами от первого лица
21. Каково это — быть в картине Ван Гога
22. Маневрирование на самолете
23. Вот что видит перед собой серфингист во время катания на волне
24. Игра на виолончели с необычного ракурса
Забавно, что, наблюдая за движущимся словно над нами поездом, инстинктивно хотелось пригнуться ниже (особенно при просмотре на мониторе). А вас что больше всего впечатлило?
Фото на превью OccamsBeard / imgur