20+ вещей, которые с такого ракурса мы еще не видели

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Знаете ли вы, как выглядит Сфинкс или гигантский барельеф на горе Рашмор, если смотреть на них с непривычного ракурса? А хотите увидеть мир, который предстает перед глазами рассекающего волну серфингиста или байкера, мчащегося со скоростью 320 км/ч?

AdMe.ru собрал 20+ обычных вещей и явлений, которые откроются для вас с непривычной, новой стороны. А точнее, ракурса.

1. Так выглядит Сфинкс сзади. Оказывается, у него есть хвост

2. Взлет самолета. Взгляд снизу

3. Просто едет поезд. Вид снизу

4. Башенный кран. Вид изнутри

5. Посадка самолета

6. Гора Рашмор в непривычном ракурсе

7. Вид на огромные волны через иллюминатор каюты круизного лайнера создает ощущение попадания в другое измерение

8. Поездка по шоссе на скорости 320 км/ч

9. Спуск по свежеукатанному склону горнолыжной трассы

10. The Beatles переходят дорогу. Взгляд под другим углом

11. Обслуживание линий электропередачи с высоты птичьего полета

12. Внутри Биг-Бена. Лондон, 1920 год

13. Маяк внутри

14. «Немо 33» — самый глубокий бассейн в мире. Вид со дна

15. Вид на дерево сквозь металлическую сетку в морозный день

16. Станция московского метро

17. Мост Золотые Ворота

18. Когда камера закреплена сбоку тележки

19. Внутри пирамиды Хеопса

20. Плавание с дельфинами от первого лица

21. Каково это — быть в картине Ван Гога

22. Маневрирование на самолете

23. Вот что видит перед собой серфингист во время катания на волне

24. Игра на виолончели с необычного ракурса

Забавно, что, наблюдая за движущимся словно над нами поездом, инстинктивно хотелось пригнуться ниже (особенно при просмотре на мониторе). А вас что больше всего впечатлило?