20+ вещей, которые раздражают больше спойлеров и будильников по утрам
Каждому из нас знакомо чувство, когда что-то раздражает до трясучки. У всех разные триггеры: одного бесят наклейки на товарах, другого — аудиосообщения и всплывающие окна на сайтах, а третьего — люди, которые паркуются на двух местах сразу и оставляют тележки прямо у касс.
Мы в AdMe.ru решили узнать, от каких вещей больше всего бомбит пользователей сети, и почувствовали с ними глубокую духовную связь. Осторожно, при прочтении статьи может появиться звук зубовного скрежета.
Да-да, они никогда не теряются
Когда продавцы наклеивают ценники прямо на линзы, и эта гадость потом не счищается
То, как позирует каждая вторая в инстаграме
Весь кайф от шопинга в магазине косметики обламывают вот эти пленки и наклейки, когда пытаешься отодрать их дома
Для таких в аду приготовлен крайний котел
«Так выглядит стена в ванной после того, как моя жена приняла душ»
Когда попадаешь на среднее место в самолете
Когда бариста в кофейне коверкает твое имя, даже если оно состоит из 4 букв
«Я сказал, что мое имя Марк пишется через „с“».
Когда таксисты так делают
Когда «круглосуточно» не значит 24 часа
Когда включаешь утром радио в надежде послушать бодрую музыку, а в эфире:
Когда содержимое оказывается слишком далеко от обещанного
Когда в аккаунте магазина нет прайса, заходишь в комментарии, чтобы узнать цену, а там:
Ластики, которые делают только хуже
Да просто позвони уже!
Всех достали эти косые взгляды
Люди, у которых рабочий стол выглядит так, — просто монстры
Когда незнакомые мужчины в транспорте делают вот так:
Инструкция по использованию любого современного сайта
Когда люди как попало бросают свои пустые тележки у касс
Диагональная парковка от мистера «я на вас плевать хотел»
Когда хочешь поставить привычный пароль, а сайт говорит:
«Извините, но ваш пароль должен содержать заглавную букву, цифру, хайку, тайный бандитский знак, иероглиф и кровь девственницы».
Когда кто-то думает, что мыть клавиатуру необязательно
Рассеянность, на которую даже смотреть больно: их рейс улетел 2 часа назад
А какие вещи или явления раздражают вас?
Фото на превью czmax / Reddit