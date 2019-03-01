20+ вещей, которые раздражают больше спойлеров и будильников по утрам

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Каждому из нас знакомо чувство, когда что-то раздражает до трясучки. У всех разные триггеры: одного бесят наклейки на товарах, другого — аудиосообщения и всплывающие окна на сайтах, а третьего — люди, которые паркуются на двух местах сразу и оставляют тележки прямо у касс.

Мы в AdMe.ru решили узнать, от каких вещей больше всего бомбит пользователей сети, и почувствовали с ними глубокую духовную связь. Осторожно, при прочтении статьи может появиться звук зубовного скрежета.

Да-да, они никогда не теряются

Когда продавцы наклеивают ценники прямо на линзы, и эта гадость потом не счищается

То, как позирует каждая вторая в инстаграме

Весь кайф от шопинга в магазине косметики обламывают вот эти пленки и наклейки, когда пытаешься отодрать их дома

Для таких в аду приготовлен крайний котел

«Так выглядит стена в ванной после того, как моя жена приняла душ»

Когда попадаешь на среднее место в самолете

Когда бариста в кофейне коверкает твое имя, даже если оно состоит из 4 букв

«Я сказал, что мое имя Марк пишется через „с“».

Когда таксисты так делают

Когда «круглосуточно» не значит 24 часа

Когда включаешь утром радио в надежде послушать бодрую музыку, а в эфире:

Когда содержимое оказывается слишком далеко от обещанного

Когда в аккаунте магазина нет прайса, заходишь в комментарии, чтобы узнать цену, а там:

Ластики, которые делают только хуже

Да просто позвони уже!

Всех достали эти косые взгляды

Люди, у которых рабочий стол выглядит так, — просто монстры

Когда незнакомые мужчины в транспорте делают вот так:

Инструкция по использованию любого современного сайта

Когда люди как попало бросают свои пустые тележки у касс

Диагональная парковка от мистера «я на вас плевать хотел»

Когда хочешь поставить привычный пароль, а сайт говорит:

«Извините, но ваш пароль должен содержать заглавную букву, цифру, хайку, тайный бандитский знак, иероглиф и кровь девственницы».

Когда кто-то думает, что мыть клавиатуру необязательно

Рассеянность, на которую даже смотреть больно: их рейс улетел 2 часа назад

А какие вещи или явления раздражают вас?