20 вещей, которые раньше под слоем грязи было и не разглядеть, а теперь хоть на аукцион выставляй
Уборка творит чудеса: тут помыл, там протер и кругом чистота да порядок, а любимые вещи блестят на солнце и радуют глаз. Но будьте осторожны, говорят, это затягивает, не успеете оглянуться, как вы уже отмываете соседский участок.
Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей сети, которые справляются с грязью и ржавчиной одной левой, а в бонусе покажем, что бывает, если совсем не убирать пыль.
«Я драила ванну моего парня в течение 2 часов»
Годы приготовления барбекю смыты за считанные секунды
«Преображение душевой кабины. Самое сложное, что я когда-либо отмывала»
Этот серебряный соусник ждал своего часа, чтобы засиять
«Вентиляционная решетка на работе, которую не чистили пару месяцев»
«Получил на день рождения мойку с электроприводом»
«Это следует полировать тканью»
«Решил хорошенько отмыть свою сторону забора, который не трогали 20 лет»
«Я видел свой дом каждый день и даже не подозревал, что он настолько грязный! Теперь я должен очистить все: подъездную дорожку, тротуар — я завелся»
«Я купил дом на прошлой неделе, у меня были более неотложные дела, но я нашел время помыть стол в патио. На очереди подъездная дорожка»
«Отличный день, чтобы похвастаться работой, которую я проделал»
«Отмыл от пыли и копоти чашки и бокалы, которые принадлежали моей бабушке 20 лет. Я даже и не знал, что они на самом деле прозрачные»
«Сегодня немного почистил пирс»
«Удалили грязь, образовавшуюся от многолетних дождей Амазонки»
«Хорошенько помыла с мылом свою духовку, теперь я абсолютно счастлива»
Большинство автомобилей замечательно переносят мойку под давлением, если только краска не повреждена
Лестница до и после мытья
«Генеральная уборка, которую мы проводим каждый год в доме моих родителей»
«Мне нравится наблюдать, как вновь появляется давно потускневший рисунок»
«Работаю в зоопарке, впервые очистила от грязи и шерсти любимую лежанку наших песцов мойкой высокого давления»
Пластиковый стол до и после очистки
«Слева кольцо после 1,5 лет носки, а справа оно же после того, как я его просто почистила»
Бонус: «Привезли нам как-то в ремонт усилитель, причина обращения — не работает один канал. Открыли мы его, а там вот это»
А как вы считаете, любую вещь можно отмыть до блеска или есть особо стойкие экземпляры, с которыми даже возиться бессмысленно?
Фото на превью sue01iv3 / Reddit
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