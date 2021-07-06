20 вещей, которые раньше под слоем грязи было и не разглядеть, а теперь хоть на аукцион выставляй

Уборка творит чудеса: тут помыл, там протер и кругом чистота да порядок, а любимые вещи блестят на солнце и радуют глаз. Но будьте осторожны, говорят, это затягивает, не успеете оглянуться, как вы уже отмываете соседский участок.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей сети, которые справляются с грязью и ржавчиной одной левой, а в бонусе покажем, что бывает, если совсем не убирать пыль.

«Удивительно, что можно сделать всего за 20 минут. Заказчик остался доволен»

«Я драила ванну моего парня в течение 2 часов»

Годы приготовления барбекю смыты за считанные секунды

«Преображение душевой кабины. Самое сложное, что я когда-либо отмывала»

Этот серебряный соусник ждал своего часа, чтобы засиять

«Вентиляционная решетка на работе, которую не чистили пару месяцев»

«Получил на день рождения мойку с электроприводом»

«Это следует полировать тканью»

«Решил хорошенько отмыть свою сторону забора, который не трогали 20 лет»

«Я видел свой дом каждый день и даже не подозревал, что он настолько грязный! Теперь я должен очистить все: подъездную дорожку, тротуар — я завелся»

«Я купил дом на прошлой неделе, у меня были более неотложные дела, но я нашел время помыть стол в патио. На очереди подъездная дорожка»

«Отличный день, чтобы похвастаться работой, которую я проделал»

«Отмыл от пыли и копоти чашки и бокалы, которые принадлежали моей бабушке 20 лет. Я даже и не знал, что они на самом деле прозрачные»

«Сегодня немного почистил пирс»

«Удалили грязь, образовавшуюся от многолетних дождей Амазонки»

«Хорошенько помыла с мылом свою духовку, теперь я абсолютно счастлива»

Большинство автомобилей замечательно переносят мойку под давлением, если только краска не повреждена

Лестница до и после мытья

«Генеральная уборка, которую мы проводим каждый год в доме моих родителей»

«Мне нравится наблюдать, как вновь появляется давно потускневший рисунок»

«Работаю в зоопарке, впервые очистила от грязи и шерсти любимую лежанку наших песцов мойкой высокого давления»

Пластиковый стол до и после очистки

«Слева кольцо после 1,5 лет носки, а справа оно же после того, как я его просто почистила»

Бонус: «Привезли нам как-то в ремонт усилитель, причина обращения — не работает один канал. Открыли мы его, а там вот это»