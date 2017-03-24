20 вещей, которые поймут только по-настоящему ленивые люди

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Ради парочки ленивых минут некоторые готовы мириться с дикими неудобствами или прибегать к навыкам юных изобретателей. AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые в очередной раз доказывают, что лень — двигатель прогресса. Ну или просто грамотный энергосберегающий режим.

Когда решил заняться спортом, но еще не точно

Ты не сможешь работать лежа, говорили они

Отклеить и помыть? Нет, не слышал

Когда дочь просит покатать на качелях, а ты хитрец по жизни

Настоящая лень — находить новые решения в привычных вещах

Когда ты модная, но ленивая

В доме осталась одна чистая тарелка

В доме не осталось чистых тарелок

Для гуру безделья не бывает неподходящих мест

Вот как развлекаются лентяи: с пользой и ветерком

А вот на работе бить баклуши — целое искусство

Но секрет успеха прост: главное — прикладывать ко всему минимум усилий

И до предела упрощать поставленные задачи

Пульт потерялся. Пожалуй, не буду вставать

Да, мне лень. Нет, мне не стыдно

Ходить? Это уже слишком!

Так выглядит мусорная корзина у семейки лентяев

Заведу собаку, буду гулять с нею по утрам

Для любой проблемы найдется изящное решение

Дзен в чистом виде