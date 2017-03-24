20 вещей, которые поймут только по-настоящему ленивые люди
Ради парочки ленивых минут некоторые готовы мириться с дикими неудобствами или прибегать к навыкам юных изобретателей.
AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые в очередной раз доказывают, что лень — двигатель прогресса. Ну или просто грамотный энергосберегающий режим.
Когда решил заняться спортом, но еще не точно
Ты не сможешь работать лежа, говорили они
Отклеить и помыть? Нет, не слышал
Когда дочь просит покатать на качелях, а ты хитрец по жизни
Настоящая лень — находить новые решения в привычных вещах
Когда ты модная, но ленивая
В доме осталась одна чистая тарелка
В доме не осталось чистых тарелок
Для гуру безделья не бывает неподходящих мест
Вот как развлекаются лентяи: с пользой и ветерком
А вот на работе бить баклуши — целое искусство
Но секрет успеха прост: главное — прикладывать ко всему минимум усилий
И до предела упрощать поставленные задачи
Пульт потерялся. Пожалуй, не буду вставать
Да, мне лень. Нет, мне не стыдно
Ходить? Это уже слишком!
Так выглядит мусорная корзина у семейки лентяев
Заведу собаку, буду гулять с нею по утрам
Для любой проблемы найдется изящное решение
Дзен в чистом виде
Фото на превью Google+, shadowtief/imgur