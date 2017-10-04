20 предметов, которые похожи на что угодно, кроме самих себя

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На некоторых фотографиях обычные предметы, которые ежедневно мелькают перед глазами, кажутся чем-то совсем иным. И чем дольше вы вглядываетесь, тем более очевидным становится сходство. AdMe.ru нашел 20 фото вещей, которые чертовски похожи на что-то другое. Осторожно: увиденное на этих снимках невозможно развидеть.

Когда сказал огурцам, что они приемные

Просто два здания решили обняться

Зарядное устройство и табуретка выглядят так, будто звезда освещает планету

Вы больше не смотрите «Улицу Сезам»? Тогда она едет к вам!

Кажется, пора отвести собаку к ветеринару

Когда впервые надел очки виртуальной реальности, а твои друзья смотрят на тебя

Это не кран, это мое лицо, когда я каждый день хожу на работу

Эти фрукты похожи на зеленых попугаев

Ну просто вылитая белка из «Ледникового периода»!

Вы тоже видите лица младенцев вместо коленей?

Идеально для пробежки

Живот этого парня слишком хорошо косплеит лицо Вуди Харрельсона

Светофоры смотрят прямо в душу. Жуть!

И сказала мне распределительная шляпа: «Пойдешь в дорожно-патрульную службу»

Этот кот носит меч на своей спине

Дерево устало — дерево присело отдохнуть

Рафаэль, ты ли это, старый друг?

Обнаружил штурмовика в своей раковине

Даже оливке в этом коктейле стало плохо. Повод задуматься

Ничего необычного, просто Патрик Стюарт прилег на кровать