20+ вещей, которые по-настоящему познаются только в сравнении

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Перспектива — удивительная вещь. Чтобы по-настоящему понять некоторые вещи, порой достаточно просто с чем-то их сравнить. К примеру, все мы знаем, что ледники тают. Но мало кто видел, как сильно изменился из-за этого облик Арктики за последние десятилетия.

AdMe.ru сравнил привычные нам вещи, чтобы показать их с необычного ракурса. Только посмотрите, как причудливо устроен мир вокруг.

Как люди и собаки видят цветовой спектр

Здания во время землетрясения: обычное против оснащенного сейсмической изоляцией

Скелет гориллы рядом с человеческим для сравнения

Размеры мейн-куна и американской короткошерстной

«Мы живем рядом с океаном. Вот как выглядят внешняя и внутренняя дверные ручки»

Погода в Сиэтле. Разница в 15 минут

«Я взял кошку с улицы. Фотографии до и после. Разница в 1 месяц»

Дешевые яйца (слева) и более высокого качества (справа)

Потолочная плитка в секции для курящих и в секции для некурящих в аэропорту Дананга

Водопад Рейнбоу в обычном состоянии и во время урагана

Толщина линз в очках против контактных линз

Nike среднего размера 1990-х годов (снизу) против сегодняшнего среднего

Берлин в 1890 году и сегодня

Новые купюры и прошедшие через много рук

Наглядный эффект от полировки серебра

Так выглядит анемия (слева) в сравнении с нормальным состоянием

Рост Дуэйна «Скалы» Джонсона — 195 см, и он весит 120 кг. Здесь он с игроками NBA

Так в Киото избавляются от проводов

Современный помидор (слева) и выращенный из семян 150-летней давности

Арктика 103 года назад по сравнению с сегодняшним днем

Папа Бенедикт XVI и папа Франциск

Так выглядит водяной знак на поддельной купюре $ 50

Разный мед от одних и тех же пчел. Слева — осенний, справа — летний

Какое сравнение показалось вам самым впечатляющим?