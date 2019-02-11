20+ вещей, которые по-настоящему познаются только в сравнении
Перспектива — удивительная вещь. Чтобы по-настоящему понять некоторые вещи, порой достаточно просто с чем-то их сравнить. К примеру, все мы знаем, что ледники тают. Но мало кто видел, как сильно изменился из-за этого облик Арктики за последние десятилетия.
AdMe.ru сравнил привычные нам вещи, чтобы показать их с необычного ракурса. Только посмотрите, как причудливо устроен мир вокруг.
Как люди и собаки видят цветовой спектр
Здания во время землетрясения: обычное против оснащенного сейсмической изоляцией
Скелет гориллы рядом с человеческим для сравнения
Размеры мейн-куна и американской короткошерстной
«Мы живем рядом с океаном. Вот как выглядят внешняя и внутренняя дверные ручки»
Погода в Сиэтле. Разница в 15 минут
«Я взял кошку с улицы. Фотографии до и после. Разница в 1 месяц»
Дешевые яйца (слева) и более высокого качества (справа)
Потолочная плитка в секции для курящих и в секции для некурящих в аэропорту Дананга
Водопад Рейнбоу в обычном состоянии и во время урагана
Толщина линз в очках против контактных линз
Nike среднего размера 1990-х годов (снизу) против сегодняшнего среднего
Берлин в 1890 году и сегодня
Новые купюры и прошедшие через много рук
Наглядный эффект от полировки серебра
Так выглядит анемия (слева) в сравнении с нормальным состоянием
Рост Дуэйна «Скалы» Джонсона — 195 см, и он весит 120 кг. Здесь он с игроками NBA
Так в Киото избавляются от проводов
Современный помидор (слева) и выращенный из семян 150-летней давности
Арктика 103 года назад по сравнению с сегодняшним днем
Папа Бенедикт XVI и папа Франциск
Так выглядит водяной знак на поддельной купюре $ 50
Разный мед от одних и тех же пчел. Слева — осенний, справа — летний
Какое сравнение показалось вам самым впечатляющим?
Фото на превью jambags / reddit