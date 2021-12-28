20+ вещей, на гарантийном талоне которых наверняка написано «вечность»

В последнее десятилетие набирает силу движение Zero waste, благодаря которому люди могут сократить количество производимых отходов. Это не только классный экологический тренд, но и причина, чтобы покопаться на антресолях и найти вещи, которые имеют все шансы стать по-настоящему культовыми, пусть даже и в рамках одной семьи.

Мы в AdMe.ru с любопытством заглянули в кладовки и чуланы пользователей интернета, где они, как оказалось, хранили настоящие сокровища.

«Пуховик купили в 1976 году. Он все еще идеально подходит для прогулки с собакой»

«Только что узнала, что моей любимой сковороде может быть 100 лет: такие производили в период с 1871 по 1927 год. Я в восторге от количества блюд, которое было приготовлено на ней»

«Купил этот штатив 30 лет назад за $ 20. С тех пор он мой самый любимый»

«Это пылилось в шкафу, пока отец не отдал мне»

«Правильно пользоваться этим меня научили родители. Спустя 30 с лишним лет я учу свою дочь так готовить тесто для пасты»

«Дедушки уже нет, а его радио все еще работает»

«Находка дня — ручной миксер 1963 года выпуска. И он все еще в деле»

У моей мамы есть похожий, его подарили ей на свадьбу в конце 60-х. © midwesternize / Reddit

«Есть люди, которые носят такие куртки более 20 лет»

«Этот перочинный нож был со мной почти ежедневно последние 13 лет. Я использовал его на каждой своей работе — от работника склада до инженера-технолога»

«Эту вафельницу моя мама купила, когда ей было 19 лет. Спустя более полувека она до сих пор готовит изумительные вафли»

«Это оригинал 50-х годов. Имеет 5 температурных режимов, можно установить таймер на одну из конфорок, а сверху — флуоресцентная лампа»

«Эта куртка прослужила почти 50 лет, и ни единой зацепки»

«Я нашел этот агрегат середины 1930-х годов стоящим посреди автострады. Есть царапины и вмятины, но никаких существенных повреждений. Это действительно классная вещь»

«Это часы моего отца. Он носит их каждый день на протяжении 40 лет»

«Мы достаем этот 35-летний пылесос в том случае, когда требуется действительно серьезная уборка»

«Кто-то выбросил этот стул сегодня утром. За исключением небольшого разрыва обивки, он спустя 21 год все еще в отличной форме»

За стул этой фирмы я заплатил $ 1 000. А вы получили его совершенно бесплатно. © Awesomise / Reddit

«Это приспособление для чистки ушей из серебра перешло от моего прадедушки к бабушке, потом к моей маме и ко мне. Работает лучше, чем любые ватные палочки»

«Купил в 60-х и на всю жизнь»

«Этот кактус — наша семейная реликвия. Ему 100 лет, он видел 3 поколения нашей семьи»

«Классическая финская бейсболка была сделана в 60-х годах. Выглядит отлично до сих пор»

«Взял его в местном бесплатном магазине, протер уксусом, включил — он прекрасно работает»

«Я живу на острове в Канаде. У нас очень дорого избавляться от мусора, поэтому есть магазины типа секонд-хенд, где все бесплатно».

«Сфотал сегодня утром — до сих пор работает»