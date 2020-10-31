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20+ вещей, которые не справляются даже с той простой задачей, для которой они и были созданы

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Когда компания создает какую-либо новую вещь, ее тестируют, что называется, в полевых условиях, чтобы понять, соответствует ли ее функциональность заявленным свойствам. Но, оказывается, в жизни частенько попадаются такие предметы, которые не могут выполнить даже ту простую работу, для которой они и были придуманы. К примеру, мыльница совершенно не удерживает мыло, тостер плавит сам себя, а дверной замок неспособен запирать.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии 20+ вещей, которые работают не совсем так, как надо. Кстати, этот пост также может послужить своеобразным пособием, на что нужно обращать внимание при покупке чайника, свечи или, например, молотка.

«Мой чайник, оказывается, не рассчитан на нагрев. Но я до сих пор им пользуюсь»

© BigSwankyClive / reddit

Мыло совсем не может удержаться в этой мыльнице

© fuchhyeeah / reddit

«Наверное, мне все-таки нужно было подумать, перед тем как покупать этот органайзер для ручек»

© raccoondaddi / reddit

Посмотрите, как из этого чайника льется вода

© wotsit_sandwich / reddit

Мы уж помолчим про сильный уклон, но зачем там перила?

© TovarischKaras / reddit

«Я не могу измерить уровень жидкости в моем черном шейкере»

© Nathanael_ / reddit

«Вентиляционное отверстие этого пылесоса расположено спереди, поэтому вам нужно либо ускориться, либо наклонить пылесос»

© hatGuyAgain777 / reddit

Вот что стало с этим молотком

© Edex2323 / reddit

Эти барьеры предназначены для того, чтобы не пропускать велосипедистов

© jacksterooney / reddit

Интересно, те, кто клеил сюда QR-код, задумывались над тем, прочитается ли он за оконной рамой?

© SuctionDragon90 / reddit

На этой плите отсутствуют обозначения, какие ручки отвечают за те или иные конфорки

© Thursday_Latte / reddit

В конце этих горок вода скапливается даже после легкого дождя

© lambentstar / reddit

Замок на двери ванной комнаты

© ohsmartie / reddit

Вот еще один замок, который не работает так, как надо

© notABadGuy3 / reddit

Этот тостер плавит сам себя...

© amphetamachine / reddit

...как и этот обогреватель

© lndca / reddit

Всегда нужно помнить про тени. Они могут сыграть злую шутку

© TrillCozbey / reddit

«Телефон экстренной связи. Наберите 999 для вызова береговой охраны, полиции, пожарной или скорой помощи»

© PM_Me_Grecian_Urns / reddit

Свечка в пластиковом стаканчике? Так и до пожара недалеко

© Mkwpros412 / reddit

Эта вилка со встроенной открывалкой для бутылок больно тычет в губы во время трапезы

© the_k_nine_2 / reddit

«Это диван в нашем гостиничном номере. И нет, он не разделяется»

© willpalm6 / reddit

Это стол для пикника с местом для инвалидной коляски. И ловушкой из гравия, в котором колеса коляски увязнут

© Mystic_L / reddit
Фото на превью jacksterooney / reddit
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