20+ вещей, которые не справляются даже с той простой задачей, для которой они и были созданы

Когда компания создает какую-либо новую вещь, ее тестируют, что называется, в полевых условиях, чтобы понять, соответствует ли ее функциональность заявленным свойствам. Но, оказывается, в жизни частенько попадаются такие предметы, которые не могут выполнить даже ту простую работу, для которой они и были придуманы. К примеру, мыльница совершенно не удерживает мыло, тостер плавит сам себя, а дверной замок неспособен запирать.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии 20+ вещей, которые работают не совсем так, как надо. Кстати, этот пост также может послужить своеобразным пособием, на что нужно обращать внимание при покупке чайника, свечи или, например, молотка.

«Мой чайник, оказывается, не рассчитан на нагрев. Но я до сих пор им пользуюсь»

Мыло совсем не может удержаться в этой мыльнице

«Наверное, мне все-таки нужно было подумать, перед тем как покупать этот органайзер для ручек»

Посмотрите, как из этого чайника льется вода

Мы уж помолчим про сильный уклон, но зачем там перила?

«Я не могу измерить уровень жидкости в моем черном шейкере»

«Вентиляционное отверстие этого пылесоса расположено спереди, поэтому вам нужно либо ускориться, либо наклонить пылесос»

Вот что стало с этим молотком

Эти барьеры предназначены для того, чтобы не пропускать велосипедистов

Интересно, те, кто клеил сюда QR-код, задумывались над тем, прочитается ли он за оконной рамой?

На этой плите отсутствуют обозначения, какие ручки отвечают за те или иные конфорки

В конце этих горок вода скапливается даже после легкого дождя

Замок на двери ванной комнаты

Вот еще один замок, который не работает так, как надо

Этот тостер плавит сам себя...

...как и этот обогреватель

Всегда нужно помнить про тени. Они могут сыграть злую шутку

«Телефон экстренной связи. Наберите 999 для вызова береговой охраны, полиции, пожарной или скорой помощи»

Свечка в пластиковом стаканчике? Так и до пожара недалеко

Эта вилка со встроенной открывалкой для бутылок больно тычет в губы во время трапезы

«Это диван в нашем гостиничном номере. И нет, он не разделяется»