20 вещей, которые можно найти только на барахолках. В нормальных магазинах такое не продают

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Если надоели скучные и однообразные покупки, то вам прямая дорога на блошиный рынок. Вот где точно можно отыскать такие вещи, которые больше нигде не встретишь. На барахолках люди умудряются купить себе ободок с огромным попкорном сверху или крошечную швейную машинку, или даже рюкзак в виде Йоды.

Мы в AdMe.ru тоже захотели пройтись по распродажам. Вдруг найдется что-нибудь неожиданное?

1. «Я принес их домой несколько лет назад и с тех пор не могу расстаться с ними. К сожалению, было только 4 штуки»

2. «Сегодня нашла этот милый Йода-рюкзак. Теперь мой муж может бегать по лесу, притворяясь, что он Люк Скайуокер»

3. «Нашел странный комплект из солонки и перечницы: жираф ест парик туриста»

4. «На блошином рынке купил картонную фигурку Голлума. Я живу с двумя соседями. Да начнется игра»

5. «Купил за $ 6 упаковку бумажных носовых платков в форме статуи моаи с острова Пасхи. Дороговато, но оно того стоило»

6. «В детстве нашел это произведение искусства на гаражной распродаже. Теперь гордо демонстрирую его в своей квартире»

7. Винтажные табуретки в виде зубов. По всей видимости, использовались в стоматологическом кабинете

8. «Спереди джинсы, сзади джоггеры. Был размер моего мужа, но он не разрешил мне их купить»

9. Да, это гигантская булавка. Да, ей можно пользоваться

10. Насадка для душа в форме головы тираннозавра

11. «Мне нравится этот „хот-дог-поводок“. Но думаю, что он подойдет только для таксы»

12. Новый тренд — попкорн на голове

13. «Мои дети говорят, что он жуткий. Но я все равно ставлю его каждый декабрь с тех пор, как нашла его 5 лет назад»

14. «Я, конечно, видела крошечную мебель, но мини- люстру — никогда»

15. Встречайте новое рождественское украшение: Сантавр

16. «Эта крошечная швейная машинка досталась мне за $ 1,5»

17. «Я коллекционирую сумочки, но самой ценной для меня стала вот эта в форме рыбы»

18. «Сначала я подумала, что эта туфля с рвотой, но на самом деле она заполнена мылом для мытья посуды и камнями»

19. Кутюр или ночной кошмар? Платье из Барби и других кукол

20. «Купили сегодня эту прекрасную леди. Она настоящий щелкунчик»