20+ вещей, которые казались людям сущим пустяком, но на деле вышло иначе

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Некоторые вещи кажутся такими простыми, когда наблюдаешь со стороны. А попробуешь повторить — и терпишь полное фиаско. Иногда трудности могут поджидать в мелочах вроде жонглирования или катания на коньках. Но часто сложнее, чем мы думали, даются важные взрослые решения: получение образования, забота о родителях, жизнь в браке.

Мы в AdMe.ru тоже не все умеем и во многом разделяем негодование пользователей, которые думали, что будет очень просто, а оказалось так сложно.

Забеременеть. Серьезно, с 20 до 30 лет я сидела на противозачаточных, думая, что, если пропущу одну таблетку, случится страшное. Теперь я на четвертом десятке, и вся моя жизнь состоит из высчитывания времени, принятия лекарств, добавок, медицинских манипуляций и бла-бла-бла. © snadypeepers

Рано вставать. Встаю на час раньше своего обычного времени, и я уже чертов зомби. © ImReallySorryMom

Найти работу получше, когда уже набрался опыта в своей области. Хуже всего, что со временем, скорее всего, станет еще тяжелее. Ты получишь работу получше, потом через год тебя уже будет от нее тошнить, и поиски новой работы снова займут гораздо больше времени, чем ты ожидал. © -beeblebrox

Свистеть. Мне 23 года, и я до сих пор не пойму, как это делается. © Ramguy2014

Положить руку на стол ладонью вниз, согнув средний палец, и поднять безымянный палец. © CerealKid21

Понять, в чем я хорош, а в чем — плох. Каждый раз, когда я работаю над проектом, а коллеги говорят, что я крут или гениален, я чувствую, что ничего хорошего не сделал или создал откровенный отстой. А когда мне кажется, что я правда сделал что-то очень хорошо, оказывается, что получился отстой и ничего не работает. © Mytre-

Забота о стареющих родителях. Говорят, что приходит время, когда тебе нужно «стать родителем для своих родителей», но я не думаю, что это правильная аналогия. Я думал, что буду их чаще навещать, записывать к врачам, найму горничную и сиделку, если понадобится, или найду хороший дом престарелых. Но ни при каких обстоятельствах они не соглашаются ни на что из этого. Это совсем не похоже на «воспитание ребенка». Приходится постоянно умолять, упрашивать, требовать или орать, чтобы они разрешили мне сделать хотя бы минимум для того, чтобы их жизнь не полетела в тартарары, потянув за собой и мою. © zazzlekdazzle

Пение. Не профессиональный вокал или выступление перед аудиторией, а просто подпевать песне. Я прибирала дома, а на YouTube играли видеоклипы. Началась песня «Sweet Child o’ Mine» — я подпевала ей сотни раз, но остановилась и начала читать слова с экрана. Я пела, и, черт возьми, как это было плохо. Фальшиво, не в унисон — я делала это плохо. Мне понадобилось 53 года, чтобы осознать это. © pomdudes

Бросить все, чего добился в жизни, и вернуться к учебе в 29 лет. Учиться не так тяжело, как снова оказаться на мели. Да здравствуют студенческие кредиты! © Kumite_Champion

Отказаться от сахара. Он буквально во всем. © NurseChelsii

Работа кассиром. Я не осознавала, насколько сильно она высасывает из тебя душу и как трудно из этого выбраться. Сама по себе работа была простой, но я всегда чувствовала себя подавленно и после каждой смены была выжата как лимон. Если бы я не уволилась, то сошла бы с ума. © Cupcakebearxxxx

Сделать приседание с вытянутой ногой, а затем подняться. © lonely_umbrella

Моя дочь сейчас в таком возрасте, когда дети говорят: «Не могу дождаться, когда повзрослею». О, дитя, ты даже не представляешь, что тебя ждет. Наслаждайся тем, что имеешь, пока есть возможность. Не поймите неправильно, быть взрослым круто по многим причинам. Но, если жизнь решит дать оплеуху, она ударит очень сильно. © Recabilly

Записаться к зубному. Мне 37, и я живу один. Нет никого, кто бы на меня надавил и заставил сделать это. Только я, один на один, с этим ужасным зубом, и мне приходится собирать всю волю в кулак, просто чтобы сделать один телефонный звонок. © spacegirl3

Катание на коньках. «Чувак, смотри, как 7-летние дети танцуют на льду — ну не может это быть так уж трудно!» Падаю, встаю, падаю, встаю, падаю, падаю, ударяюсь о бортик, падаю. Черт возьми! © imemperor

Найти работу после учебы. Чтобы устроиться на работу, требуется опыт. Чтобы получить опыт, нужно устроиться на работу. © LTman86

Французские косички. Я умею вязать, вязать крючком, плести, но мой мозг не понимает, как делать франузские косички. © alltheprettybunnies

Флирт с женщинами. Что я хочу сказать: «Милое платье. Оно бы выглядело лучше на полу». Что я говорю на самом деле: «Милое платье. Ты выглядела бы лучше на полу... Черт!» Ухожу. © TykeMithon

Я уже сдался. Последние три раза, когда я пытался флиртовать, это выглядело как сценка из ситкома 90-х. Теперь я решил: если какая-то женщина захочет поговорить со мной, я буду ждать за компьютером в дальнем углу комнаты. © aManPerson

Хорошо высыпаться по ночам. © DootDotDittyOtt

Когда я был подростком, я не мог понять, почему люди разводятся. Неужели так сложно решить проблемы в отношениях, если человек тебе небезразличен? Я был так наивен. До сих пор счастливо женат, но это одна из самых сложных задач, которые мне доводилось решать. © Cathode335

Готовить по рецепту. Я посмотрел кучу кулинарных шоу на YouTube и думал, что покажу класс с пастой в пятницу и впечатлю свою девушку. Теперь представьте меня потеющим, паникующим, бегающим по кухне и кричащим что-то про петрушку... Кажется, мне еще нужно попрактиковаться. © RoRoTheRanger

У меня обратная проблема. Я могу готовить сносно по рецепту, но если бы меня заставили импровизировать, как это делают в кулинарных состязаниях, то я был бы тем парнем, которого Гордон Рамзи физически вышвырнул бы с кухни. © texasfitter

Помыть себе спину. © Shadow-XDD

Параллельная парковка. Я вожу машину уже 45 лет и до сих пор не могу заехать задом и припарковаться, особенно в гараже. Это выглядит так просто, но я так и не смог постичь, как это делать. © ilovelucygal

Общение. Это паршиво, потому что все люди разные, и кажется, что они думают не так, как я. Мне понадобилось 30 лет, чтобы научиться быть экстравертом (это важно и необходимо для моей и многих других профессий). Иногда приходится слушать, как люди говорят какую-то ужасную фигню, и сохранять оптимизм, даже когда в глубине души чувствуешь к ним отвращение. Как только я прихожу домой — черт, с той секунды, как только я переступаю порог офиса вечером, — я уже бываю так сыта этим, что могу заставить себя говорить с людьми только в случае крайней необходимости. © GoddessOfRoadAndSky

Подвинуть кота с кровати, потому что он преграждает мне путь. © haterpatrol