20 вещей, которые достигли уровня ниндзя в искусстве маскировки
Иногда некоторые вещи при определенных обстоятельствах становятся похожими на совершенно другие. Например, люк, который напоминает ананас, или стручковый перец, смахивающий на пингвина.
AdMe.ru собрал 20 вещей, которые в совершенстве овладели искусством маскировки под другие вещи. А в конце мы приготовили залипательную гифку с карандашами, которые легким движением руки превращаются... в титры из фильма.
Если прищуриться, и впрямь можно увидеть ананас
Камень со мхом похож на тропический остров посреди океана
Наждачную бумагу не отличить от кусочка бекона
До появления этого знака все клали сюда сумки и присаживались, так как думали, что это идеально отполированная плитка
Вода в океане настолько вспенилась, что стала напоминать гигантские волны из взбитых сливок
Золотой угорь напоминает оживший банан
Черная ехидна замаскировалась под ремешки вьетнамок с похожими текстурой и цветом
Этой сосульке сниматься бы в фильмах ужасов
Этот спил на дереве — вылитое авокадо
Отражение на этом доме выглядит как набор хромосом
Этот стручковый перец прикинулся пингвином
Это не птица, а всего лишь трещина на лобовом стекле автомобиля
Кусочек грейпфрута решил стать мухой
Вышка сотовой связи притворилась деревом
Если мыло нагреть в микроволновке, то оно станет похожим на свежеиспеченный хлеб
Маршмеллоу выглядит как палец
Ананасы-мутанты? А нет, всего лишь пальмы
Этот свернутый полиэтиленовый пакет определенно напоминает рыбу
Эти гальки похожи на желейные конфеты
Собака замаскировалась под ковер
Бонус: этот текст на карандашах похож на титры из фильма
Фото на превью AggressivelyMeows / imgur