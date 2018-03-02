20 вещей, которые достигли уровня ниндзя в искусстве маскировки

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Иногда некоторые вещи при определенных обстоятельствах становятся похожими на совершенно другие. Например, люк, который напоминает ананас, или стручковый перец, смахивающий на пингвина.

AdMe.ru собрал 20 вещей, которые в совершенстве овладели искусством маскировки под другие вещи. А в конце мы приготовили залипательную гифку с карандашами, которые легким движением руки превращаются... в титры из фильма.

Если прищуриться, и впрямь можно увидеть ананас

Камень со мхом похож на тропический остров посреди океана

Наждачную бумагу не отличить от кусочка бекона

До появления этого знака все клали сюда сумки и присаживались, так как думали, что это идеально отполированная плитка

Вода в океане настолько вспенилась, что стала напоминать гигантские волны из взбитых сливок

Золотой угорь напоминает оживший банан

Черная ехидна замаскировалась под ремешки вьетнамок с похожими текстурой и цветом

Этой сосульке сниматься бы в фильмах ужасов

Этот спил на дереве — вылитое авокадо

Отражение на этом доме выглядит как набор хромосом

Этот стручковый перец прикинулся пингвином

Это не птица, а всего лишь трещина на лобовом стекле автомобиля

Кусочек грейпфрута решил стать мухой

Вышка сотовой связи притворилась деревом

Если мыло нагреть в микроволновке, то оно станет похожим на свежеиспеченный хлеб

Маршмеллоу выглядит как палец

Ананасы-мутанты? А нет, всего лишь пальмы

Этот свернутый полиэтиленовый пакет определенно напоминает рыбу

Эти гальки похожи на желейные конфеты

Собака замаскировалась под ковер

Бонус: этот текст на карандашах похож на титры из фильма