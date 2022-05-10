20+ мужчин рассказали о вещах, которые делают все парни, даже если не признаются в этом
Человек противоположного пола зачастую остается загадкой, даже если живешь с ним в браке много лет. Поэтому порой так любопытно узнать тайны и секреты, которые хранят мужчины и не выдают никому, даже своим вторым половинкам.
Но мы в AdMe.ru нашли тред, в котором мужчины не стесняясь раскрыли всю свою подноготную.
- Мы оцениваем других мужчин и можем завидовать их физической форме или одежде. © itsfrankgrimesyo / Reddit
- Мы на самом деле очень любим обнимашки. © aubidur_r / Reddit
- Осознаем, что давным-давно, лет 5 назад, какая-то девушка с нами флиртовала, а мы тогда не поняли. © SR_RSMITH / Reddit
- Мы фантазируем, как спасаем свою девушку или вообще весь мир. © viobro / Reddit
- А еще я представляю, как раздаю интервью, мол, я так удивлен, что Пулитцеровскую премию вручили мне, и все такое. © onemanmelee / Reddit
- Мы подпеваем девчачьим песням. © hmansloth / Reddit
- Годами помним комплименты, которые нам сделали. © ReaverRogue / Reddit
- Это точно. Жена моего друга сказала, что у меня красивые пальцы на ногах. Прошло уже лет 12, но я вспоминаю об этом каждый раз, как смотрю на свои ноги. © AussiePete / Reddit
- Иногда я представляю, как брошу все и буду в одиночку жить в трейлере в лесу. © SpankBankManager / Reddit
- Бывает, мы плачем в машине после ужасного дня, а потом просто ведем себя как ни в чем не бывало. © Gr33nanmerky13 / Reddit
- Иногда нам приходится брить все лицо, потому что мы облажались, пытаясь подравнять усы или бороду. © WarLawck / Reddit
- Когда я был ребенком, все мальчишки утверждали, что смотрят только «мужские» мультики и ни в коем случае не девчачьи. Но почему-то все наизусть знали песню из «Сейлор Мун». © B***master_H*** / Reddit
- Может, не все мужчины, но многие из нас стараются соглашаться с подругами или женами, чтобы избежать грандиозного скандала. © rka916 / Reddit
- Примерно раз в год проверяем, не появилась ли у нас способность передвигать предметы силой мысли. Пока безрезультатно. © Steadfast_Truth / Reddit
- Не знаю почему, но я никогда не признаюсь, что уснул. Если я задремал и меня долго будили, я все равно скажу, что не спал все это время. © Notanalien91 / Reddit
- Мы никогда не произносим слово «обнять», но на самом деле очень нуждаемся в объятиях. © disynthetic / Reddit
- Мужчины тоже хотят обсуждать свои проблемы с окружающими. © DANIEL_KEMP_REDDIT / Reddit
- Когда едем за рулем, представляем, будто пилотируем какой-нибудь самолет или звездолет. У меня, например, ночное шоссе — это взлетно-посадочная полоса. © Onslow85 / Reddit
- Представляю, какой бы была наша совместная жизнь, если бы я сошелся с девушкой, которая села возле меня в автобусе. © Pitiful_Mixture7099 / Reddit
- Мы чувствуем, будто на нас держится весь мир. И мы не можем сказать, что у нас проблемы и нам нужна помощь, ни жене, ни другому члену семьи. © aredstag / Reddit
- Если честно, мы обожаем поболтать и посплетничать. Просто делаем вид, что нам это не интересно. © FastForwardHustle / Reddit
- Сравниваем свои доходы с доходами других мужчин и оцениваем, насколько мы хорошо справляемся как добытчики в семье. © S***ForTurtles / Reddit
- Вытираем руки о штаны. Мы все иногда это делаем, и я не знаю почему. © throwawayto500yards / Reddit
- Мы засматриваемся на красивых девушек, хотя большинство мужчин не готовы в этом признаться. © Caqumba / Reddit
- Прокручиваем в голове диалог вплоть до каждого слова с девушкой, которая нам понравилась. © bary110 / Reddit
- Многие из нас боятся показаться слабыми. Все из-за этих фраз типа «будь мужиком». © ObelusPrime / Reddit
- Мужчинам важно, чтобы женщина проявляла свои чувства и показывала, что партнер ее привлекает. © mackelashni / Reddit
- Я взрослый мужчина, женат, у меня есть дети. Я никогда бы в этом не признался, но иногда я включаю грустные сцены из фильмов и плачу. Например, сцену с отцом Симбы из «Короля льва». © unknown author / Reddit
Как вы думаете, насколько хорошо вы знаете и понимаете противоположный пол?
Фото на превью Matteo Galimberti / Shutterstock
AdMe/Народное творчество/20+ мужчин рассказали о вещах, которые делают все парни, даже если не признаются в этом
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