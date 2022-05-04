20+ женщин разоткровенничались о том, что делают почти все девушки, даже если не признаются в этом
Каждый человек, будь то женщина или мужчина, уникален. Но есть какие-то вещи, которые объединяют большинство девушек, а вот парням они вряд ли будут понятны, тем более что не все барышни готовы откровенно рассказывать о таком.
Мы в AdMe.ru понимаем, что неразумно грести всех под одну гребенку, но уверены, что эти ситуации будут понятны большинству женщин.
- Я постоянно втягиваю живот. Даже не задумываюсь об этом, но получается, что я все время прячу 10 % своего веса. © Biskutz / Reddit
- Мы не стираем бюстгальтеры так часто, как следовало бы. © unknown author / Reddit
- Бреем только лодыжки, потому что остальную часть ног не видно под штанами. © penglide / Reddit
- Мы часто проверяем социальные сети людей, с которыми уже давным-давно не общаемся. Мы не ставим лайки, не комментируем, а просто просматриваем ленту, чтобы быть в курсе того, что происходит в их жизни. © insteadof / Reddit
- У нас есть специальные трусы для месячных, которые мы умело прячем в шкафу с нижним бельем. © ilike7hournaps / Reddit
- Мы оцениваем других женщин. © fossacecak / Reddit
- Никогда не выбрасываем любимые штаны, из которых мы выросли лет 10 назад, на тот случай, если вдруг снова похудеем. © swingsurfer / Reddit
- Делаем пару упражнений Кегеля каждый раз, когда где-то слышим или читаем про Кегеля. © dynamiterolll / Reddit
- Каждый день у меня выпадает столько волос, что я нахожу их везде, даже в носках и нижнем белье. © Rlfs432 / Reddit
- Никогда бы не призналась, но я часто поправляю трусы, когда нахожусь в общественном месте. © traveler2121 / Reddit
- Мы все снимаем джинсы скинни так, что они выворачиваются наизнанку, а потом застревают на щиколотках, что жутко бесит. © Sarah_0625 / Reddit
- Иногда притворяемся, что не можем что-то открыть или сделать правильно, чтобы попросить любимого мужчину помочь. © Silver_Highlight217 / Reddit
- Мы носим худи без лифчика. © LavenderZenGacha / Reddit
- Я нюхаю вещи моего парня, потому что скучаю по нему. © Unusual_Desk_842 / Reddit
- Разглядываем свое отражение сзади и принимаем разные позы, чтобы понять, как фигура выглядит наиболее выигрышно. © justblippingby / Reddit
- Выдергиваем один нереально длинный волос с подбородка. © PerfumedP****Vampire / Reddit
- Хватаем себя за бок и расстраиваемся, когда обнаруживаем там жирок. © vivianmay02 / Reddit
- Задаюсь вопросом о каждой проходящей мимо женщине: «Она худее или полнее меня?» © three_eyed_fish / Reddit
- На приеме у гинеколога прячем трусы, после того как сняли их. Хотя зачем? © rakiimiss / Reddit
- У нас будто развивается эмоциональная привязанность к старым лифчикам, и мы не покупаем новые, которые гораздо лучше сидели бы. © driftylandmissy / Reddit
- А я делаю в телефоне заметки с аргументами, чтобы не забыть их при следующей ссоре. © Shymobile / Reddit
- У нас бывают волосы на пальцах ног или под носом, и да, мы их бреем. © slothdawgmillionaire / Reddit
- А я ела сухое шоколадное молоко прямо из пакета, когда дома не было вкусняшек. Так что я знаю способ поесть сладкое, даже если ничего нет. © throwfarawaaaayyact / Reddit
- Мы приоткрываем рот, когда красим ресницы. © Twiddly_t*** / Reddit
- Мы бы никогда не признались в этом, но мы проверяем комментарии наших мужчин под фотографиями. © Manhowtheeff / Reddit
- Я не выброшу дорогую палетку, купленную 100 лет назад, хотя у нее и истек срок годности. © thesorceress_ / Reddit
А вы как думаете, какие вещи делают большинство женщин, но неохотно в этом признаются?
Фото на превью Pixabay
AdMe/Народное творчество/20+ женщин разоткровенничались о том, что делают почти все девушки, даже если не признаются в этом
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